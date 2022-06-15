林二汶疑開小紅書暗示北上開個唱 吸內地粉絲決心搵人仔

林二汶近日突然把發展重心移向內地，主持ViuTV節目《晚吹-又要威又要戴頭盔》已有6年時間的她，由於突然擔任無綫節目《聲夢傳奇2》的星級導師，惹來不少網民負評，指她「倒戈」幫無綫！近日林二汶更疑似開通小紅書，仲暗示將會返內地開個唱，受到內地粉絲熱烈歡迎，看來人仔真係好吸引。