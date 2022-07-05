林二汶再被爆料疑似借盧凱彤離世「偷食」 業內人士爆料：無知又無恥
林二汶被爆疑借好友盧凱彤離世偷食
林二汶近日傳出各種負面新聞引起網民討論，今日有傳媒業界人士爆林二汶借其好友盧凱彤死訊來偷食。帖文指當時盧凱彤剛離世一個月，林二汶疑似藉此向不同人發露骨短訊，更指內容「要幾四 仔有幾四 仔」，而且提到林二汶自認好色。該帖文又強調林二汶「無知又無恥、假仁假義」，以及質疑其宗教信仰。
業內人士指控林二汶全文：
我深信，做音樂嘅人至少要有信念、有風骨，嗰隻拜財神嘅bad Taste人形X 點解喺圈中冇晒朋友、同人山人海發生咩事，局外人唔會知。我淨係知道 —— 呢隻半人半豬o係佢10幾年拍檔死咗一個月，日日夜夜send message喺度呃X條，呃到去我身邊嗰個。內容要幾四 仔有幾四 仔，又要洗底 褲，又要食蛋X，仲自認係好鹹 濕，仲係咁中傷我。
一個咁無知又無恥嘅人，不配開口埋口用音樂宣揚愛。
假仁假義，見到個豬樣就想嘔。
P.S. 網上面係咁鬧佢半人半X嗰啲唔係我嚟㗎，我都係跟人哋鬧㗎咋！
再爆林二汶當時已有另一半係出軌偷食！
繼而再有網民爆料指林二汶當時對該女仔講「個天攞走咗盧凱彤，但係將你送咗比我」，以拍擋名義「呃女仔」之外，仲爆當時林二汶係有另一半，事後以一句「可惜只係錯嘅時間遇上對的人」同埋自己係公眾人物，唔可以俾女朋友知道自己偷食，如果唔係女朋友會承受唔住的理由就完事，不了了之。
林二汶IG回應近日網上指控 向師尊道歉
林二汶就連日來負面新聞出post回應，她先向其宗教的師尊及教友道歉，然後又指不用擔心她人信了邪教。當中提到自己信教前追逐「四色五音」，又指她所屬的道堂做善事的錢是出自教友沒有募捐。又指要修行人可以擁有物質，因為替人消災解厄有所犧牲。而且要明白世間的苦才有智慧開導眾生，是入世修行。
做人不故步自封，繼續向前走
林二汶IG回應全文如下：
常見問題
林二汶為何被指偷食？
有傳媒業界人士爆林二汶借其好友盧凱彤死訊來偷食⋯⋯詳情請看
林二汶有何回應？
林二汶於即日在社交網發長文，先向⋯⋯詳情請看
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