林二汶再被爆料疑似借盧凱彤離世「偷食」 業內人士爆料：無知又無恥

林二汶由ViuTV轉投TVB，再創作《中華頌》向進軍內地鋪路，不過近日不斷有負面消息傳出，繼忠實fans以7000字長文怒斥其宗教後脫粉後，今日（5/7）又有傳媒業界人士爆出林二汶疑似借好友盧凱彤死訊呃女仔。