林二汶「倒戈」做《聲夢2》導師傳被飛出ViuTV節目 換新晉女神Asha頂上

主持ViuTV節目《晚吹-又要威又要戴頭盔》已有6年時間的林二汶，近日由於擔任TVB節目《聲夢傳奇2》的星級導師，惹來不少網民負評，指她「倒戈」幫TVB，有消息指林二汶由下星期開始將會被飛出《又要威又要戴頭盔》，改由ViuTV的新晉女神Asha（徐㴓喬）臨危頂上！