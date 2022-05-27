林二汶「倒戈」做《聲夢2》導師傳被飛出ViuTV節目 換新晉女神Asha頂上
主持ViuTV節目《晚吹-又要威又要戴頭盔》已有6年時間的林二汶，近日由於擔任TVB節目《聲夢傳奇2》的星級導師，惹來不少網民負評，指她「倒戈」幫TVB，有消息指林二汶由下星期開始將會被飛出《又要威又要戴頭盔》，改由ViuTV的新晉女神Asha（徐㴓喬）臨危頂上！
林二汶 被批「食兩家茶禮」
《又要威又要戴頭盔》是《晚吹》系列中最長壽的一個節目，由ViuTV開台至今已播了超過6年，期間節目一直由林二汶和商台DJ余迪偉拍檔主持，此外林二汶又曾在2020年為ViuTV選秀節目《全民造星3》擔任導師，去年更於ViuTV的《Chill Club推介榜年度推介20/21》頒獎禮上奪得「年度女歌手金獎」，因此她近日宣布為TVB《聲夢傳奇2》擔任導師時，惹來不少網民負評，狠批她「食兩家茶禮」。
網民望搵更「成熟」主持人
近日有消息指林二汶將被飛出《又要威又要戴頭盔》，而她主持的最後一集節目已在本周四（5月26日）播出，下周四（6月2日）將由Asha（徐㴓喬）臨危頂上做主持，有網民力撐林二汶並非ViuTV藝人，自由身鍾意去邊都得，亦有網民指出Asha只是代班，同時擔心以Asha的口才未必能擔得起這類節目的主持工作，希望ViuTV能搵一個較為「成熟」的主持人，去「永久」取替林二汶。
重溫林二汶強調「音樂無分邊界」
去年11月19日無綫電視台慶55周年，當時被外界認為是ViuTV常客，兼《全民造星3》導師的林二汶「驚喜」現身在「女星勁歌熱舞賀台慶」環節與其他女星歌手一齊獻唱，令不少網友大感意外，亦有不少人表示對她「食兩家茶禮」的行為表示失望。事後林二汶亦有開腔解釋自己兩邊走的原因，強調「音樂無分邊界」是自己的信仰：
其實我做咗廿年音樂，我一直都好相信，音樂係應該冇分國界，無分任何嘅邊界，因為音樂本來係應該要嚟溝通，而唔係孤立，我哋其實一直追求緊係百花齊放，唔係咩？我今年開咗自己嘅音樂教室，我想嘗試傳遞一個訊息，就係音樂應該係冇分邊界，應該一心只為音樂嘅發展，如果我分得咁清，咁我教出嚟嘅學生，唔係會墨守成規同故步自封咩？我哋做音樂嘅人，我教出嚟嘅學生，我希望佢哋明白一個訊息，音樂係應該懂得海納百川。