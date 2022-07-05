林二汶被男粉7000字揭傳誤信神棍「邪魔外道」親回應：曾經愛我嘅人好憎我
林二汶信教捱過艱困日子
男網民表示對林二汶現身無綫並不感到難過，畢竟搵錢是人之常情，要養家中的父母。而令該網民生氣的是林二汶在紅館騷獻唱《最後的信仰》時，邀請多位她習道的朋友上台唱歌，形容這個環節奇怪。他寫道︰「你喺台上表示你信咗道教，所以捱過咗一段極度艱困嘅日子，你法號為玄晞，並指你嘅師尊係玄武財神爺，你率領一眾同你一齊習道的學友上台唱呢首歌以之落幕。大家都有點感覺怪怪的，不過講到信仰我尊重你，但其實我心中存疑。」該網民表示︰「你唔好俾我見到他日佢呃你錢⋯⋯見到你派飯畀長者， 你覺得你默默行善緊，但面對大是大非前呢？」
林二汶自稱玄武財神弟子
有網民分享林二汶曾於紅館個唱上說：「喺最壞嘅時候遇到一班人，就係我信仰嘅師傅。我係道教嘅弟子，認識咗神明，演唱會、人生、學習都交畀佢。」加上被男網民用7,000字痛斥並呼籲盡快捨棄其宗教信仰，令不少網民目光都集中在林二汶的師傅身上。林二汶透露自己是玄武財神弟子，道號「玄晞」，學道地方是位於深水埗一處名為「玄武財神殿」的地方。翻查團體的facebook專頁，發現林二汶從2019年10月起便亮相「玄武財神殿」的義工活動。而網頁更以「老闆」、「師尊」稱呼他們信奉的道教神祗「金龍如意玄壇太帝」，古時民間視之為「武財神」。
林二汶師傅遭起底常炫富
而該財神殿的負責人自稱擁有台灣國民身份證，並於台北創建「台北財神殿」，惟現已停業。而有人常在fb專頁晒出Hermès、勞力士等名牌炫富。林二汶的《中華‧頌》MV最後，特意感謝「玄武師尊」及「玄鳴老師」。去年紅館個唱中，林二汶演唱最後一曲《最後的信仰》時更安排一班同門師兄師姐上台。事件發酵後，玄武財神殿facebook 於3/7發文：「『一念』以自覺之智刃，剖開纏內之心珠。用一念之慧鋒，斬斷塵中之見綱。」不少網民湧入大鬧「神棍」、「邪魔外道」、「咁斬咗啲hermes先啦大師」。
「愛我嘅人而家好憎我」
而沉默兩天後的林二汶，3/7在個人社交平台做了約半小時的直播，林二汶隻字未提自己所發表的歌曲，後來她表示多謝曾經喜歡她的人，間接回應男粉絲的言論：「好多謝你哋，曾經愛我嘅人，或者而家好憎我啦，應該係，肯定係。有好多人繼續留低啦，你哋每個人嘅名我都好記得，然後我好想講，我好多謝你哋曾經愛過我，我都好多謝而家都愛我嘅一啲人。」林二汶在直播的最後亦問大家這個星期過得好嗎？亦祝福大家未來都要過得很好，在最後不忘特別鳴謝早前引起熱話的「玄鳴法師」，便結束了直播。
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