林二汶被男粉7000字揭傳誤信神棍「邪魔外道」親回應：曾經愛我嘅人好憎我

林二汶自從由ViuTV忽然轉投TVB、開通小紅書鋪路北望神州，日前7.1回歸更發佈由她曲詞包辦的《中華‧頌》後，有網民於facebook寫了7000字表達對林二汶的失望，文中除了提到二人的相識過程，亦懷疑她因為信仰問題而「變質」，又直斥有人是神棍，希望林二汶可以「遠離嗰位師尊」。文章一出引來網民熱話，有網民將林二汶的師傅背景起底，發現有人在facebook上經常晒名牌炫富，被網民斥為「神棍」和「邪魔外道」！