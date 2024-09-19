石修新抱林佑蔚晒超大尺度孕照惹爭議 IG極多福利圖張張挑戰老公底線！

石修兒子陳宇琛7年前娶前有線主播林佑蔚，2人婚後育有1女，並經常晒出家庭合照。喺唔少人口中嘅模範家庭。林佑蔚離離開主播界後轉型做KOL，仲會在社交平台大方派福利，簡直係張張都挑戰老公底線！早前林佑蔚就晒出1張2年前懷孕時嘅照片，極大膽嘅照片更引起網民兩極嘅意見……

