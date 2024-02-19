石修新抱林佑蔚結婚7周年流出性感「私影」照 網民錯重點嘲著阿婆底

石修兒子陳宇琛與前有線主播林佑蔚結婚7年，林佑蔚雖已為人母，但一向毫不吝嗇，不時在社交網大派性感福利照，日前她就分享了一輯尺度直逼「私影」的火辣內衣照，引起網民熱議！
石修新抱林佑蔚 分享性感內衣「私影」照
近日適逢初七人日及與陳宇琛結婚7周年，前有線主播林佑蔚（Camille）就時在社交分享了一輯尺度直逼「私影」的火辣內衣照，部分相片中可見她原本穿著紅色短身外套，之後愈脫愈多，最後只剩下一身性感內衣，網民都猜測相片是由其老公陳宇琛操刀拍攝，更紛紛大讚林佑蔚即使已為人母，身形仍然零走樣。
網民狠批著「阿婆底」毫無美感
不過亦有不少網民都錯重點，狠批林佑蔚穿著「阿婆底」影性感照毫無美感：「條碎花阿婆底褲好搞笑」、「影得好肉酸」、「個構圖好核突，我比較頂唔順個背景多啲，又梳化又剩，仲有地下塊布…」、「一啲都唔靚，大媽feel，阿婆底褲」、「唔講身材，啲衫真係『靚』到嚇死人」、「條大媽褲真係好核突」等。
去年萬聖節曾著低胸短裙扮演性感小野貓
其實林佑蔚一向都愛性感示人，IG上曾分享過不少性感照，2022年12月她為陳宇琛誕下女，懷胎十月期間，她就影過不少大肚性感寫真，當中也有喱士內衣照。去年萬聖節，林佑蔚更穿著吊帶低胸短裙，扮演性感小野貓，並撇甩囡囡同老公出街大歎二人世界，影落唔少老公視角的靚相！
陳宇琛大曬婚禮影片慶「銅婚」
現年44歲的陳宇琛比林佑蔚大11年，2017年二人在蘇格蘭愛丁堡一座古堡舉行婚禮，近日正好是他們結婚7周年，陳宇琛就在IG曬出兩人婚禮上的影片，慶祝二人「銅婚」，而林佑蔚亦有曬出兩人外出用餐慶祝的合照，非常Sweet！此外早前石修又曾分享與1歲孫女陳翎（Luna）的賀歲合照，網民都大讚76歲的他依舊凍齡，有型有款。
林佑蔚有悲慘童年心靈受創
林佑蔚在懷孕時曾分享過自己的童年往事，原來她對上還有一兄一姊，兩位都比她年長十多歲，她是為了修補家庭關係而出生，更要幫家人償還債務。雖然沒有遭到父母虐打，但她指有些「虐待」是沒有明顯傷疤，但卻會做成心理影響，不過自她信教及遇上陳宇琛後，在陳家獲得很多愛，更感謝奶奶令她對生活和人的頑固觀點變得謙卑。
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