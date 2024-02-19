林佑蔚

石修新抱林佑蔚結婚7周年流出性感「私影」照 網民錯重點嘲著阿婆底

最新娛聞
東方新地

廣告

石修兒子陳宇琛與前有線主播林佑蔚結婚7年，林佑蔚雖已為人母，但一向毫不吝嗇，不時在社交網大派性感福利照，日前她就分享了一輯尺度直逼「私影」的火辣內衣照，引起網民熱議！

石修新抱林佑蔚 分享性感內衣「私影」照

近日適逢初七人日及與陳宇琛結婚7周年，前有線主播林佑蔚（Camille）就時在社交分享了一輯尺度直逼「私影」的火辣內衣照，部分相片中可見她原本穿著紅色短身外套，之後愈脫愈多，最後只剩下一身性感內衣，網民都猜測相片是由其老公陳宇琛操刀拍攝，更紛紛大讚林佑蔚即使已為人母，身形仍然零走樣。

林佑蔚 林佑蔚在她分享的照片中，手捧著一個心形蛋糕，身上穿著喱士薄外套及性感內衣。
林佑蔚在她分享的照片中，手捧著一個心形蛋糕，身上穿著喱士薄外套及性感內衣。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 之後林佑蔚更換了多套造型，被指似足「私影」照。
之後林佑蔚更換了多套造型，被指似足「私影」照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

網民狠批著「阿婆底」毫無美感

不過亦有不少網民都錯重點，狠批林佑蔚穿著「阿婆底」影性感照毫無美感：「條碎花阿婆底褲好搞笑」、「影得好肉酸」、「個構圖好核突，我比較頂唔順個背景多啲，又梳化又剩，仲有地下塊布…」、「一啲都唔靚，大媽feel，阿婆底褲」、「唔講身材，啲衫真係『靚』到嚇死人」、「條大媽褲真係好核突」等。

林佑蔚 穿著紅色短身外套的林佑蔚。
穿著紅色短身外套的林佑蔚。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 之後林佑蔚換上喱士薄外套，下身始終穿著一件「阿婆底」。
之後林佑蔚換上喱士薄外套，下身始終穿著一件「阿婆底」。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 捧著蛋糕的林佑蔚嘗試挑戰S形甫士。
捧著蛋糕的林佑蔚嘗試挑戰S形甫士。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 最後林佑蔚上身更除剩一件Bra，非常性感。
最後林佑蔚上身更除剩一件Bra，非常性感。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 相信是由老公陳宇琛操刀拍攝。
相信是由老公陳宇琛操刀拍攝。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

去年萬聖節曾著低胸短裙扮演性感小野貓

其實林佑蔚一向都愛性感示人，IG上曾分享過不少性感照，2022年12月她為陳宇琛誕下女，懷胎十月期間，她就影過不少大肚性感寫真，當中也有喱士內衣照。去年萬聖節，林佑蔚更穿著吊帶低胸短裙，扮演性感小野貓，並撇甩囡囡同老公出街大歎二人世界，影落唔少老公視角的靚相！

萬聖節 林佑蔚扮演性感貓女郎。
林佑蔚去年萬聖節曾扮演性感貓女郎。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 萬聖節 林知蔚與陳宇琛結婚6年，去年12月誕下一女，陳宇琛笑指今次是女兒出世後，兩公婆首次在夜晚外出約會。
陳宇琛笑指今次是女兒出世後，兩公婆首次在夜晚外出約會。 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 萬聖節 仲曬埋老公視角靚相。
仲曬埋老公視角靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 林佑蔚不時都會在IG大方派福利。
林佑蔚不時都會在IG大方派福利。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 當中不乏三點式靚相。
當中不乏三點式靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 亦有大肚寫真照。
亦有大肚寫真照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚
（圖片來源：IG@itscamilleadeline））
林佑蔚
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

陳宇琛大曬婚禮影片慶「銅婚」

現年44歲的陳宇琛比林佑蔚大11年，2017年二人在蘇格蘭愛丁堡一座古堡舉行婚禮，近日正好是他們結婚7周年，陳宇琛就在IG曬出兩人婚禮上的影片，慶祝二人「銅婚」，而林佑蔚亦有曬出兩人外出用餐慶祝的合照，非常Sweet！此外早前石修又曾分享與1歲孫女陳翎（Luna）的賀歲合照，網民都大讚76歲的他依舊凍齡，有型有款。​

林佑蔚 陳宇琛大曬婚禮影片，慶祝二人7年「銅婚」紀念。
陳宇琛大曬婚禮影片，慶祝二人7年「銅婚」紀念。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
林佑蔚 林佑蔚就曬出兩公婆外出用餐慶祝的合照。
林佑蔚就曬出兩公婆外出用餐慶祝的合照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 林佑蔚仲曬埋自己的童年照，笑言：「事後看來，20多歲結婚其實是挺可怕的。」
林佑蔚仲曬埋自己的童年照，笑言：「事後看來，20多歲結婚其實是挺可怕的。」（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 石修分享與1歲孫女的賀歲合照。
石修分享與1歲孫女的賀歲合照。（圖片來源：IG@sheksau）
林佑蔚 仲有一家三口賀年照。
仲有一家三口賀年照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

林佑蔚有悲慘童年心靈受創

林佑蔚在懷孕時曾分享過自己的童年往事，原來她對上還有一兄一姊，兩位都比她年長十多歲，她是為了修補家庭關係而出生，更要幫家人償還債務。雖然沒有遭到父母虐打，但她指有些「虐待」是沒有明顯傷疤，但卻會做成心理影響，不過自她信教及遇上陳宇琛後，在陳家獲得很多愛，更感謝奶奶令她對生活和人的頑固觀點變得謙卑。

同拍拖七年的未婚妻取消婚禮後，陳宇琛認識了現在的太太林佑蔚Camille），林佑蔚是前有線電視主播，兩人於2014年開始拍拖，2017年在蘇格蘭古堡舉行婚禮。
林佑蔚與陳宇琛於2014年開始拍拖，2017年在蘇格蘭古堡舉行婚禮，前年12月誕下一女。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
林佑蔚 石修和陳宇琛似兄弟多過似父子。
網民都指石修和陳宇琛似兄弟多過似父子。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
林佑蔚 石修和陳宇琛似兄弟多過似父子。
林佑蔚感謝陳家給予她很多愛，幫助她走出陰霾。（圖片來源：sam_chan_yu_sum）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@itscamilleadeline、IG@sam_chan_yu_sum、IG@sheksau

熱門文章

 