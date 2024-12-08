林佑蔚

石修新抱水著照挑戰性感極限 今次下身幾乎走光

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Keith

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石修兒子陳宇琛太太林佑蔚近年轉型做KOL，掌握了流量密碼的林佑蔚，經常在社交平台大派福利。最近，她更是在社交平台上分享了一則大膽的泳裝野餐短片，下身幾乎走光挑戰性感底線！

林佑蔚挑戰性感極限 下身幾乎走光

林佑蔚在最近分享的泳裝野餐短片中寫道「我想趁年底前分享自己最愛的泳衣」。從短片中可見，林佑蔚身穿一件高衩泳衣，雖然上身外搭短版上衣有遮掩，但泳衣下身就勉強蓋過重要部位，令林佑蔚多度差點走光，認真係挑戰性感極限！

林佑蔚 林佑蔚上身雖然有上衣遮掩，但下身就非常性感。（圖片來源：IG＠itscamilleadeline）
林佑蔚上身雖然有上衣遮掩，但下身就非常性感。（圖片來源：IG＠itscamilleadeline）
林佑蔚 其中一個角度更差點走光！（圖片來源：IG＠itscamilleadeline）
其中一個角度更差點走光！（圖片來源：IG＠itscamilleadeline）

石修新抱林佑蔚PO換衫片網民嫌「唔夠性感」

石修新抱林佑蔚日前在IG再派福利，今次就玩拍片，片中林佑蔚一出鏡時身上只穿了粉色內衣，之後先穿上粉色T恤繼續化妝Set頭。今次林佑蔚咁大方大曬內衣照，但網民就反而不太Buy，反而留言指「今次唔夠性感」！

林佑蔚 林佑蔚一登場只穿上粉色內衣。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚一登場只穿上粉色內衣。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 開始拍片之後先穿上T恤。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
開始拍片之後先穿上T恤。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

林佑蔚唔著衫！挑戰老公底線？

石修新抱林佑蔚經常在IG發文派福利，早前發布了一張兩年前的懷孕照片，照片中她只化淡妝，坐在床上，正在為自己的肚子塗抹精油，僅用頭髮和手遮住身體的私密部位。照片展現出她豐滿的身材，而且因為林佑蔚懷孕期間依然保持跳舞，身材保持得非常好。

林佑蔚 林佑蔚唔著衫！挑戰老公底線？（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）
林佑蔚唔著衫！挑戰老公底線？（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）

雖然有不少網民大讚林佑蔚身材keep得好好等，但仍有不少網民不解為何要影這種孕照「點解要影啲咁嘅相」「不要臉」「Very Beautiful」「keep得好好」

林佑蔚 林佑蔚經常派福利（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）
林佑蔚經常派福利（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）
林佑蔚 （圖片來源：ig＠itscamilleadeline）
（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）
林佑蔚 石修兒子陳宇琛與前有線主播林佑蔚結婚7年（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）
石修兒子陳宇琛與前有線主播林佑蔚結婚7年（圖片來源：ig＠itscamilleadeline）

林佑蔚經常派福利 曾分享尺度直逼「私影」內衣照

石修兒子陳宇琛與前有線主播林佑蔚結婚7年，林佑蔚雖已為人母，但一向毫不吝嗇，不時在社交網大派性感福利照，早前她就分享了一輯尺度直逼「私影」的火辣內衣照，引起網民熱議！部分相片中可見她原本穿著紅色短身外套，之後愈脫愈多，最後只剩下一身性感內衣，網民都猜測相片是由其老公陳宇琛操刀拍攝，更紛紛大讚林佑蔚即使已為人母，身形仍然零走樣。

林佑蔚 林佑蔚在她分享的照片中，手捧著一個心形蛋糕，身上穿著喱士薄外套及性感內衣。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚在她分享的照片中，手捧著一個心形蛋糕，身上穿著喱士薄外套及性感內衣。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 之後林佑蔚更換了多套造型，被指似足「私影」照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
之後林佑蔚更換了多套造型，被指似足「私影」照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

網民狠批著「阿婆底」毫無美感

不過亦有不少網民都錯重點，狠批林佑蔚穿著「阿婆底」影性感照毫無美感：「條碎花阿婆底褲好搞笑」、「影得好肉酸」、「個構圖好核突，我比較頂唔順個背景多啲，又梳化又剩，仲有地下塊布…」、「一啲都唔靚，大媽feel，阿婆底褲」、「唔講身材，啲衫真係『靚』到嚇死人」、「條大媽褲真係好核突」等。

林佑蔚 穿著紅色短身外套的林佑蔚。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
穿著紅色短身外套的林佑蔚。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 之後林佑蔚換上喱士薄外套，下身始終穿著一件「阿婆底」。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
之後林佑蔚換上喱士薄外套，下身始終穿著一件「阿婆底」。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 捧著蛋糕的林佑蔚嘗試挑戰S形甫士。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
捧著蛋糕的林佑蔚嘗試挑戰S形甫士。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 最後林佑蔚上身更除剩一件Bra，非常性感。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
最後林佑蔚上身更除剩一件Bra，非常性感。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 相信是由老公陳宇琛操刀拍攝。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
相信是由老公陳宇琛操刀拍攝。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

去年萬聖節曾著低胸短裙扮演性感小野貓

其實林佑蔚一向都愛性感示人，IG上曾分享過不少性感照，2022年12月她為陳宇琛誕下女，懷胎十月期間，她就影過不少大肚性感寫真，當中也有喱士內衣照。去年萬聖節，林佑蔚更穿著吊帶低胸短裙，扮演性感小野貓，並撇甩囡囡同老公出街大歎二人世界，影落唔少老公視角的靚相！

林佑蔚 林佑蔚去年萬聖節曾扮演性感貓女郎。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚去年萬聖節曾扮演性感貓女郎。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 陳宇琛笑指今次是女兒出世後，兩公婆首次在夜晚外出約會。 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
陳宇琛笑指今次是女兒出世後，兩公婆首次在夜晚外出約會。 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 仲曬埋老公視角靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
仲曬埋老公視角靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 林佑蔚不時都會在IG大方派福利。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚不時都會在IG大方派福利。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 當中不乏三點式靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
當中不乏三點式靚相。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 亦有大肚寫真照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
亦有大肚寫真照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline））
（圖片來源：IG@itscamilleadeline））
林佑蔚 （圖片來源：IG@itscamilleadeline）
（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

陳宇琛大曬婚禮影片慶「銅婚」

現年44歲的陳宇琛比林佑蔚大11年，2017年二人在蘇格蘭愛丁堡一座古堡舉行婚禮，近日正好是他們結婚7周年，陳宇琛就在IG曬出兩人婚禮上的影片，慶祝二人「銅婚」，而林佑蔚亦有曬出兩人外出用餐慶祝的合照，非常Sweet！此外早前石修又曾分享與1歲孫女陳翎（Luna）的賀歲合照，網民都大讚76歲的他依舊凍齡，有型有款。​

林佑蔚 陳宇琛大曬婚禮影片，慶祝二人7年「銅婚」紀念。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
陳宇琛大曬婚禮影片，慶祝二人7年「銅婚」紀念。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
林佑蔚 林佑蔚就曬出兩公婆外出用餐慶祝的合照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚就曬出兩公婆外出用餐慶祝的合照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 林佑蔚仲曬埋自己的童年照，笑言：「事後看來，20多歲結婚其實是挺可怕的。」（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚仲曬埋自己的童年照，笑言：「事後看來，20多歲結婚其實是挺可怕的。」（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
林佑蔚 石修分享與1歲孫女的賀歲合照。（圖片來源：IG@sheksau）
石修分享與1歲孫女的賀歲合照。（圖片來源：IG@sheksau）
林佑蔚 仲有一家三口賀年照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）
仲有一家三口賀年照。（圖片來源：IG@itscamilleadeline）

林佑蔚有悲慘童年心靈受創

林佑蔚在懷孕時曾分享過自己的童年往事，原來她對上還有一兄一姊，兩位都比她年長十多歲，她是為了修補家庭關係而出生，更要幫家人償還債務。雖然沒有遭到父母虐打，但她指有些「虐待」是沒有明顯傷疤，但卻會做成心理影響，不過自她信教及遇上陳宇琛後，在陳家獲得很多愛，更感謝奶奶令她對生活和人的頑固觀點變得謙卑。

林佑蔚 林佑蔚與陳宇琛於2014年開始拍拖，2017年在蘇格蘭古堡舉行婚禮，前年12月誕下一女。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
林佑蔚與陳宇琛於2014年開始拍拖，2017年在蘇格蘭古堡舉行婚禮，前年12月誕下一女。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
林佑蔚 網民都指石修和陳宇琛似兄弟多過似父子。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
網民都指石修和陳宇琛似兄弟多過似父子。（圖片來源：IG@sam_chan_yu_sum）
林佑蔚 林佑蔚感謝陳家給予她很多愛，幫助她走出陰霾。（圖片來源：sam_chan_yu_sum）
林佑蔚感謝陳家給予她很多愛，幫助她走出陰霾。（圖片來源：sam_chan_yu_sum）

圖片來源：IG@itscamilleadeline、IG@sam_chan_yu_sum、IG@sheksau、sam_chan_yu_sum

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