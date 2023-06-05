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林作稱今日舉行記招 最索靚女下屬已割席 講明唔會轉公司！

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「抽水王」林作日前抽水鑽石山荷里活廣場謀殺案，被網民狠批冷血，其公司亦在網上立即出聲明指炒林作魷魚，林作亦承認自己被炒。不過雖然林作被炒，但林作靚女下線Jasmine即刻割席，講明唔會轉公司。

林作旗下最索靚女下屬即時割席：唔會轉公司

林作出名專請靚女做下屬，其中兩位靚女下線Jasmine同Bronte就最出名，社交平台都有幾萬Followers。不過其中嘅「保險KOL」Jasmine係老闆林作被炒之後，就迅速在本人社交平台出限時動態，講明唔會轉公司：「收到很多客人查詢，大家請放心，你們的保單不會受到影響，還未批的保單會繼續努力跟進。已受保的保單，我也會一直努力幫你們處理。不用擔心，絕不變成孤兒單，我會努力做好自己最愛的事業。另外：致大保險公司的愛戴，不會考慮轉公司了。」

林作 林作靚女下線Jasmine喺老闆被炒之後，即刻發文割席！
林作靚女下線Jasmine喺老闆被炒之後，即刻發文割席！（圖片來源：[email protected]
林作 Jasmine講明唔會轉公司，叫客人不用擔心。
Jasmine講明唔會轉公司，叫客人不用擔心。（圖片來源：[email protected]

林作稱今日開記招 記招日子改完又改

林作今次抽水抽著火水，引來網民連環負評，不過林作就一而再聲稱自己不會道歉，亦不後悔作出相關言論。林作在6月3日下午曾發文表示會在4日開「辯論大會」，不過隨後又即刻刪Post，之後又再發文指會在6月5日下午6點開記者招待會，暫時發文至今仍未刪帖！

林作 林作話4號4點開記招，結果又彈弓手即刻刪Po！
林作話4號4點開記招，結果又彈弓手即刻刪Po！（圖片來源：[email protected]林作）
林作 林作昨晚又話將會在5日6點開記招，唔知今次會唔會有走數呢！
林作昨晚又話將會在5日6點開記招，唔知今次會唔會又走數呢！（圖片來源：[email protected]

曾深得林作歡心 獲讚為顏值最高的新成員

去年3月林作在IG貼出一張美女合照，歡迎相中的Jasmine Tang加入旗下團隊，更叫網友盡情Follow她、鞭策她，他說：「相信是目前 #林作保險軍團 顏值最高的一位新成員。」而Jasmine亦有在自己的IG宣布加入保險業，不但大讚林作是值得信賴、有智慧的領袖，還指新工作是她的終身職業，在短短半年時間內，Jasmine就成功成為「百萬圓桌」一員，更試過大曬二十萬嘅糧單，非常厲害。

林作 Jasmine曾經深得林作歡心，被稱為「顏值最高嘅新成員」
Jasmine曾經深得林作歡心，被稱為「顏值最高嘅新成員」（圖片來源：[email protected]
林作 Jasmine短短入行一年就賺20萬，非常厲害！
Jasmine短短入行一年就賺20萬，非常厲害！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]林作

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