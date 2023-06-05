林作稱今日舉行記招 最索靚女下屬已割席 講明唔會轉公司！
林作旗下最索靚女下屬即時割席：唔會轉公司
林作出名專請靚女做下屬，其中兩位靚女下線Jasmine同Bronte就最出名，社交平台都有幾萬Followers。不過其中嘅「保險KOL」Jasmine係老闆林作被炒之後，就迅速在本人社交平台出限時動態，講明唔會轉公司：「收到很多客人查詢，大家請放心，你們的保單不會受到影響，還未批的保單會繼續努力跟進。已受保的保單，我也會一直努力幫你們處理。不用擔心，絕不變成孤兒單，我會努力做好自己最愛的事業。另外：致大保險公司的愛戴，不會考慮轉公司了。」
林作稱今日開記招 記招日子改完又改
林作今次抽水抽著火水，引來網民連環負評，不過林作就一而再聲稱自己不會道歉，亦不後悔作出相關言論。林作在6月3日下午曾發文表示會在4日開「辯論大會」，不過隨後又即刻刪Post，之後又再發文指會在6月5日下午6點開記者招待會，暫時發文至今仍未刪帖！
曾深得林作歡心 獲讚為顏值最高的新成員
去年3月林作在IG貼出一張美女合照，歡迎相中的Jasmine Tang加入旗下團隊，更叫網友盡情Follow她、鞭策她，他說：「相信是目前 #林作保險軍團 顏值最高的一位新成員。」而Jasmine亦有在自己的IG宣布加入保險業，不但大讚林作是值得信賴、有智慧的領袖，還指新工作是她的終身職業，在短短半年時間內，Jasmine就成功成為「百萬圓桌」一員，更試過大曬二十萬嘅糧單，非常厲害。
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