林作抽水抽到去亞視 誇口安排東涌羅浩楷同阿儀對打

早前張家朗奪金成香港之光，林作第一時間在其社交網發文，揚言今年九月與鍾培生「林鍾一戰」後，即轉去學劍擊，仲話畀10萬張家朗作出場費㖭！唔會放過任何一個抽水機會的林作，繼早前惡搞完落選港姐東涌羅浩楷，今次轉搞亞姐，目標是最近出晒位的阿儀薛影儀，林作聲稱為阿儀開咗個「我老公娶咗薛影儀導致婚姻破裂關注組」，仲出po話安排阿儀同東涌羅浩楷對打，係真唔係呀！

撰文：東方新地｜圖片來源：林作IG、張家朗IG、ATV亞視數碼媒體影片截圖｜部份內容：新Monday