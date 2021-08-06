林作抽水抽到去亞視 誇口安排東涌羅浩楷同阿儀對打
早前張家朗奪金成香港之光，林作第一時間在其社交網發文，揚言今年九月與鍾培生「林鍾一戰」後，即轉去學劍擊，仲話畀10萬張家朗作出場費㖭！唔會放過任何一個抽水機會的林作，繼早前惡搞完落選港姐東涌羅浩楷，今次轉搞亞姐，目標是最近出晒位的阿儀薛影儀，林作聲稱為阿儀開咗個「我老公娶咗薛影儀導致婚姻破裂關注組」，仲出po話安排阿儀同東涌羅浩楷對打，係真唔係呀！
撰文：東方新地｜圖片來源：林作IG、張家朗IG、ATV亞視數碼媒體影片截圖｜部份內容：新Monday
林作亞視都唔放過
林作已變成抽水專家，無論大小事都關佢事，繼早前抽完張家朗水，就連參選亞姐出晒位的阿儀薛影儀都唔放過，眼見亞視因為阿儀而鹹魚翻生，林作都唔執輸，先在其社交網出po話自己幫阿儀開了一個「我老公娶咗薛影儀導致婚姻破裂關注組」，之後再誇口話會安排阿儀與東涌羅浩楷對打，繼續信口開河！
安排無綫亞視開戰？
林作誇下海口安排阿儀與東涌羅浩楷(利愛安)對打，成事機會其實好微，因為利愛安早前已簽約無綫，阿儀亦已成為亞視旗下當紅一姐，兩台根本唔會咁易放人畀林作亂來，所以林作都係吹水居多。
網民想睇兩女變靚啲
林作火速向張家朗抽水
張家朗奪金後，向來動作多多，又愛抽水的林作看完比賽後，即第一時間在其社交網上出Post發文表示：「本人正式宣布，將會在9月份打贏終賠生（鍾培生）後，轉學劍擊。並於明年三月，又學個半年的情況下，於劍道上迎戰張家朗，必定會比起打終賠生（鍾培生）條契弟更加令香港人振奮人心。由於收到風佢今晚攞金牌獲得嘉許獎金500萬加林大輝現金獎 250萬，都應該唔缺錢，我決定意思意思，出10萬出場費俾佢同我揮一劍。等佢日本歸來，我同佢傾傾。」
網友：阿生，你有冇諗過人地高你成個頭？！
網友見到林作帖文後即在其社交網上留言：「人哋比反二十萬你 叫你唔好煩佢」、「真正運動員由細到大，下咗幾多年苦功，你今次抽水抽得好low囉」、「阿生，你有冇諗過人地高你成個頭」、「垃圾嚟講你都算極致」、「慳番淡氣啦」、「你就值一球，人哋就值十萬。你會唔會自負咗啲呢？」、「真心嘅！嗰十萬留返嚟睇醫生好過」