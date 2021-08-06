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林作抽水抽到去亞視 誇口安排東涌羅浩楷同阿儀對打

東方新地 - 娛聞

早前張家朗奪金成香港之光，林作第一時間在其社交網發文，揚言今年九月與鍾培生「林鍾一戰」後，即轉去學劍擊，仲話畀10萬張家朗作出場費㖭！唔會放過任何一個抽水機會的林作，繼早前惡搞完落選港姐東涌羅浩楷，今次轉搞亞姐，目標是最近出晒位的阿儀薛影儀，林作聲稱為阿儀開咗個「我老公娶咗薛影儀導致婚姻破裂關注組」，仲出po話安排阿儀同東涌羅浩楷對打，係真唔係呀！

撰文：東方新地｜圖片來源：林作IG、張家朗IG、ATV亞視數碼媒體影片截圖｜部份內容：新Monday

林作亞視都唔放過

林作已變成抽水專家，無論大小事都關佢事，繼早前抽完張家朗水，就連參選亞姐出晒位的阿儀薛影儀都唔放過，眼見亞視因為阿儀而鹹魚翻生，林作都唔執輸，先在其社交網出po話自己幫阿儀開了一個「我老公娶咗薛影儀導致婚姻破裂關注組」，之後再誇口話會安排阿儀與東涌羅浩楷對打，繼續信口開河！

林作
林作日前po了一張「我老公娶咗薛影儀導致婚姻破裂關注組」的cap 圖，仲留言話個專頁係由佢開嘅。（圖片來源：林作IG）

林作抽水抽到去亞視 誇口安排東涌羅浩楷同阿儀對打

安排無綫亞視開戰？

林作誇下海口安排阿儀與東涌羅浩楷(利愛安)對打，成事機會其實好微，因為利愛安早前已簽約無綫，阿儀亦已成為亞視旗下當紅一姐，兩台根本唔會咁易放人畀林作亂來，所以林作都係吹水居多。

林作
林作轉載頭條日報的照片，出po問網民想唔想睇東涌羅浩楷與阿儀對打，並說他會安排。（圖片來源：林作IG）

網民想睇兩女變靚啲

（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）

林作抽水抽到去亞視 誇口安排東涌羅浩楷同阿儀對打

林作
阿儀一夜成名，日前火速簽約亞視，上位快過班參選亞姐。（圖片來源：ATV亞視數碼媒體）
林作
亞視表示阿儀是現今公司最多工作的藝人，人氣一時無兩。（圖片來源：ATV亞視數碼媒體）

林作火速向張家朗抽水

張家朗奪金後，向來動作多多，又愛抽水的林作看完比賽後，即第一時間在其社交網上出Post發文表示：「本人正式宣布，將會在9月份打贏終賠生（鍾培生）後，轉學劍擊。並於明年三月，又學個半年的情況下，於劍道上迎戰張家朗，必定會比起打終賠生（鍾培生）條契弟更加令香港人振奮人心。由於收到風佢今晚攞金牌獲得嘉許獎金500萬加林大輝現金獎 250萬，都應該唔缺錢，我決定意思意思，出10萬出場費俾佢同我揮一劍。等佢日本歸來，我同佢傾傾。」

張家朗奪金後以自身經歷鼓勵年青人「大家要堅持，唔好放棄！」，成為他的名言﹗（圖片來源：張家朗Instagram）
張家朗奪金後以自身經歷鼓勵年青人「大家要堅持，唔好放棄！」，成為他的名言﹗（圖片來源：張家朗Instagram）
（圖片來源：林作IG）
林作話畀出場費張家朗對戰劍擊﹗（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）
林作同鍾培生「百萬擂台」在九月舉行﹗（圖片來源：林作IG）

網友：阿生，你有冇諗過人地高你成個頭？！

網友見到林作帖文後即在其社交網上留言：「人哋比反二十萬你 叫你唔好煩佢」、「真正運動員由細到大，下咗幾多年苦功，你今次抽水抽得好low囉」、「阿生，你有冇諗過人地高你成個頭」、「垃圾嚟講你都算極致」、「慳番淡氣啦」、「你就值一球，人哋就值十萬。你會唔會自負咗啲呢？」、「真心嘅！嗰十萬留返嚟睇醫生好過」

（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）
張家朗貼出奪金相並留言「Dream come true」，火速有近14萬個like﹗（圖片來源：張家朗Instagram）
張家朗貼出奪金相並留言「Dream come true」，火速有近14萬個like﹗（圖片來源：張家朗Instagram）
（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）
林作又抽水，被網民狂鬧﹗（圖片來源：林作Instagram）
林作又抽水，被網民狂鬧﹗（圖片來源：林作Instagram）

林作唔知衰：挑戰唔代表不尊重

林作抽水狂吸嬲，被網民狠批佢唔尊重張家朗，林作仍然唔知衰再出po指「不代表我不欣賞劍神張家朗。作為目前港人唯一一個奪得奧運金牌的男子運動員，他是全港最Man的男人。在我心目中，他是所有香港男人的偶像！」、「挑戰就是不尊重嗎？！他是所有男人的偶像，想同佢切磋有咩問題。10萬係我身家嘅問題，請問窮是罪嗎？」

張家朗奪金｜林作又抽水揚言出10萬撩張家朗鬥劍 網友：人哋高你成個頭？！ 張家朗奪金｜林作又抽水揚言出10萬撩張家朗鬥劍 網友：人哋高你成個頭？！

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