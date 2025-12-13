林作「作女郎」4成員背景起底｜年紀最細僅18歲 呢位索女曾捲P圖風波

林作不久前招募「作女郎」加入其球隊啦啦隊，4位成員包括隊長Fish、Natalie、Coca及Venus，年齡橫跨18歲至31歲，幾位靚女各有不同背景同特色，背景絕對唔惹小！

27歲Fish演藝經驗豐富獲委任隊長

27歲的梁梓瑜（Fish）被委任為隊長，身高158cm，畢業於多倫多約克大學心理學學系。她的演藝工作相當豐富，曾參與多個MV演出，包括《Edan呂爵安— ChatMrE》、《尹光—一人之境之人人自肥》，亦有參演劇集《獅子山下—錄音帶》、《新聞女王》，並曾拍攝通訊事務局廣告及擔任網台BBO主持。演藝經驗最豐富！

隊長Fish演藝經驗豐富曾參演《Edan呂爵安— ChatMrE》、《尹光—一人之境之人人自肥》
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：[email protected]

18歲Coca曾捲入捐款P圖風波

被封為「氣質擔當」的18歲淳欽（Coca），身高166cm，中學畢業，曾參與旋風泰拳廣告演出。她在社交平台毫不吝嗇地與網民分享澎湃身材，但早前曾捲入大埔災民捐款P圖風波。事後她在IG解釋「唔通我TOTAL捐咗千萬又話你知咩」，並表示「好啦你依家搞到全世界都知我18歲得20,000身家我自己都笑死我自己」，更反擊批評者「去學做一個有素質嘅人，而唔係喺度執着我呢個無名人士P圖」。

18歲Coca被封氣質擔當曾捲入捐款風波
（圖片來源：IG@_kkatle8）
（圖片來源：IG@_kkatle8）
（圖片來源：IG@_kkatle8）
（圖片來源：IG@_kkatle8）

31歲Venus參選美比賽盼打出名堂

31歲的廖可兒（Venus）被封為「顏貌擔當」，身高160cm，畢業於台灣樹德科技大學表演藝術系。她曾參加《Yes！校花校草選舉》、《尾二一屆口罩小姐》等選美比賽，並拍攝寵物食品廣告，希望能夠打出名堂。

31歲Venus參加多個選美比賽盼打出名堂！
（圖片來源：IG@venus_zuiyi）
（圖片來源：IG@venus_zuiyi）

22歲Natalie憧憬娛樂圈

22歲的祉瑩（Natalie）則被封為「氣質擔當」，身高166cm，畢業於中大語言系，曾拍攝酒店會員計劃廣告，因憧憬娛樂圈而加入「作女郎」！

22歲Natalie中大畢業
（圖片來源：IG@natacooly）

