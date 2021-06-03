林作被打腫眼爆阿媽科水勸退 問網民意見反被噓：想縮沙？

林作為應付9月與鍾培生的「林鍾一戰」，上月更首次上擂台比賽為百萬擂台戰熱身，最後落敗收場被鍾培生稱作「女朋友」去羞辱﹗日前林作貼出被打腫眼的相上社交網，透露身在內地的媽媽以百萬利誘他，落力勸退，林作在網上問大家意見，遭網民指他淆底想縮沙，究竟係淆底定又宣傳保險招數？

文：東方新地 ｜圖：林作、鍾培生IG