林作向向佐下戰書不戴頭盔打比賽 網民擔心：真係嫌命長！
向華強兒子向佐日前在內地格鬥比賽綜藝節目《拳力以赴的我們》中，不敵內地歌手肖順堯，賽後向佐更被網民圍插，批評他無品、出陰招、牙斬斬等等，而昨晚（26日）林作亦乘機抽水，竟然在社交網向向佐下戰書！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]林作、[email protected]、[email protected]向佐JackyHeung、綜藝節目《拳力以赴的我們》截圖
微博向向佐下戰書
林作上月18日與鍾培生的拳賽「林鍾大戰」，他在四個回合賽事中不停在場邊跑來跑去，多次被警告用消極方法對戰，最終成功避過被K.O.，以點數落敗，穩袋一百萬元獎金。提到拳賽，原來近年在內地發展的向華強兒子向佐，近日亦先後接受兩名網紅邀請上擂台比試，賽前不少人都以為向佐會輕鬆勝出，不過他與內地男歌手肖順堯的對戰中，竟以22:23分數落敗，之後向佐對於比賽要戴頭盔的安排大感不滿，表示限制了他大概八成的功力。向佐言論一出，即引來大班網民圍插，批評向佐無品、出陰招、牙斬斬、輕敵兼冇體育精神等。而昨晚（26日）林作亦乘機抽水，竟然在社交網向向佐下戰書，邀請他在兩地通關後互相較量。
網友：驚你死於非命
林作昨晚（26日）先在微博向向佐下戰書：「致親愛的向佐先生，我本人和姓向的都特別有緣。我老闆姓向，是你叔叔。我師父姓向，可能是你遠親。我和有錢仔也特別有緣，類似終賠生的，人人都想打我。等開關後，我上來和您較量較量。不戴頭盔，本人將中國古拳法、金蛇纏絲手，好好在祖國發揚光大」。之後林作再在facebook進一步挑釁：「你同終賠生一樣，捉我唔到。而且今次，我仲會識打番你。」不過有不少網友表示擔心林作，紛紛留言：「你玩得太大」、「我驚你死於非命」、「傻咗，撩姓向隻揪」、「真係嫌命長」等等。