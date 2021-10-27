林作向向佐下戰書不戴頭盔打比賽 網民擔心：真係嫌命長！

向華強兒子向佐日前在內地格鬥比賽綜藝節目《拳力以赴的我們》中，不敵內地歌手肖順堯，賽後向佐更被網民圍插，批評他無品、出陰招、牙斬斬等等，而昨晚（26日）林作亦乘機抽水，竟然在社交網向向佐下戰書！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]林作、[email protected]、[email protected]向佐JackyHeung、綜藝節目《拳力以赴的我們》截圖