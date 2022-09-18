林作突自爆係單親爸爸包二奶　美國有個阿妹反被網民叫驗DNA　　

林作經常在社交平台語出驚人，不時也會分享同媽媽林母的生活，然而今日（17日）林作突然高調公開自己是單親人士，父母已離婚而父親則有「另一頭住家」。林作還突然之間公開了一個IG帳戶，聲稱帳號中人就是自己同父異母的「妹妹」。