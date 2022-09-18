林作突自爆係單親爸爸包二奶 美國有個阿妹反被網民叫驗DNA
「妹妹」來自台灣
有網民翻查林作所給的IG資料，發現這位叫Miki Rai的「妹妹」曾居於西雅圖、三藩市、LA洛杉磯，更自稱是護士及內容創作者。而影片內容大多是抖音類短片，內容屬情侶日常一類。其中一條短片內Miki Rai就曾經表示自己來自台灣，而伴侶則來自中國。不過眼利的網民就發現，雖然林作與他聲稱是同父異母的Miki Rai不似樣，但卻離奇地與「妹夫」撞樣。
網民指唔似樣叫驗DNA
由於林作以前經常追住唔似樣的藝人親屬驗DNA，這次就疑似中「回力鏢」，自己都遭遇相同煩惱，惹來嘲笑，紛紛被網民指妹妹唔似自己，叫林作去驗DNA。
自揭講大話借人開玩笑
不過隨後林作在惹起話題後，接受傳媒詢問關於「妹妹和妹夫」身份的真偽時，就指自己開了一個玩笑。他說，會這樣做是因為網民成日經常貼這個帳號給自己看，又經常被網民指相中的男人似自己，雖然林作看完之後覺得的確有所相似，但他不勝其煩，於是唯有出帖搞笑，但又聲言該男子與自己9成似，但自己更靚仔。
重溫驗DNA風波：林作出一百萬要求陳凱琳弟弟驗DNA
有「抽水王」之稱的林作過往曾針對著陳凱琳的弟弟，懷疑對方並非同一父母所出，並揚言願意拿出早前與鍾培生拳賽中得到的100萬，要求Derek（陳凱琳弟弟）與爸爸驗DNA證實是親生父子關係：「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung 發出挑戰：俾（畀）你一條毛俾（畀）我。同埋你老豆（竇）一條毛。如果DNA比照證實你地（哋）係父子，我俾（畀）100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都俾（畀）100萬你。冇他，純碎（粹）之前嗰個Derek（鍾培生）俾（畀）咗我一百萬零用錢冇錠（碇）使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」
鄭嘉穎、陳凱琳胞姊出面回應 林母加碼至1000萬
事件鬧大之後，林作曾透露陳凱琳胞姊Joyce曾回覆表示100萬似乎太少，及後林作即時作出反應，找到林媽媽做金主將酬勞推至1,000萬！鄭嘉穎在出席活動受訪時，表示指陳凱琳細佬及家人心情都好正常，而嘉穎亦認為大家很清楚林作有何目的，不回應就是最好的回應，總之事件對他們一家人並沒有影響。
陳媽媽剖白子女被指似印度人之謎
其實陳凱琳母親劉惠嫺Connie曾接受港台節目《舊日的足跡》訪問，曾罕有開腔為子女的混血外表解畫。Connie表示Grace與Derek出世時與長女Joyce同樣白淨，不過後來兩姐弟去到14至15歲突然變得眼大臉尖，而細佬Derek更生多了鬚根。Connie又透露自己母親擁南亞血統：「可能我媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細佬又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」。所以 Grace和細佬Derek都有著混血的外表。
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