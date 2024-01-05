林作驚爆裕美疑有孕 公布孩子名字勁爆笑 網友發揮創意幫手改名
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現年35歲的裕美早前因嘔吐入院，雖然男友林作亦有陪伴入院，但係被安排到婦科做檢查的裕美竟被林作揶揄出軌，更稱二人沒有任何房事，引來外界的猜測。日前林作再就裕美入院一事發文，更推翻早前的經手人言論……
林作突爆裕美疑有孕：孩子名字是林詐
林作日前在社交平台發文，推翻先前二人沒有任何房事的言論，並表示自己懷疑裕美有孕，亦有理由相信自己就是經手人。不過林作今次林作就拎JPEX案「自抽」，指已為小朋友改名：「名字是林詐，英文名都諗好埋Jpex Lam。」
「由於不少朋友已經知道，本人決定率先自爆：
本人有理由懷疑，和田裕美有孕，尚待醫生確認。也有理由相信本人事經手人。故事描述指日可待，目前只想披露：
孩子名字是林詐。」
網友發揮創意齊為BB改名
對於林作懷疑裕美疑似有孕的帖文，引來了不少網民留言，齊齊為BB的名字出謀獻策：「英文名都諗好埋 jpex Lam」、「可能唔係姓林呢，大家唔好咁老定住」、「生女叫林美香」、「那就改林詐胡」、「林培生」。
林作揶揄裕美因出軌入院
早前裕美因嘔吐入院，更被安排到婦科病房做檢查。雖然男友林作有陪伴在側，但係就在社交平台上揶揄裕美入院是因為出軌，更表示：「由於有嘔吐及沒來經，主要係睇係咪有咗」，又稱：「所以主要是驗她有沒有出軌」，十分唔客氣……
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撰文：東方新地圖片來源：IG@jolamchok、IG@wadahiromi