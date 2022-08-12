MIRROR演唱會︳林作出動抽Stanley水 遭鏡粉圍插以兩個字高EQ回覆
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MIRROR紅館演唱會意外後，MIRROR成員邱士縉（Stanley）昨日（11日）首度發文透露自己於意外後反思和沉澱了一段時間，豈料「抽水王」林作再次主動留言抽水，惹來大批鏡粉圍攻，叫林作「收下把口」、「關你乜事」。
Stanley寫感性文 林作出擊抽水
MIRROR成員邱士縉（Stanley）昨日發文表示自己於紅館演唱會意外後沉澱了一段時間，勉勵自己同MIRROR成員要變得更強大、團結，再次走上舞台演出。Stanley成段文本身好正面，充滿正能量，點知林作主動出手留言，「輪更咁輪流一日一個出post（被林作拆穿後，停咗兩日，然後繼續），信（訊）息一模一樣。難為了他們。真正需要回應的，卻仍然未走出來。」似乎意指MIRROR成員玩緊公關技倆，鋪路準備再演出。忠實鏡粉睇到林作想搏曝光，立即群起留言：「死X開啦，淨係識抽水」、「收下把口，積下福、搞事唔會係叻」、「走啦，抽水怪，你真係好黑（乞）人僧」。
邱士縉（Stanley）感性發文全文如下：
沉澱了一段時間，呢段日子好容易跌入一個小漩渦，會不停問為何會這樣？ 為何會是我們？ 如果這樣會怎樣？ 很多很多個為什麼，很多很多個如果。
但沉澱下來，或許這正是一個考驗給我們，叫我們要更強大，叫我們要更團結，叫我們要更互相保護彼此。 所以我相信我們 12+24 會更強大地，會更團結地，一起站上舞台再次揮舞！
這段日子，感謝大家的愛護及支持，粉絲們，前輩們，朋輩們，家人們，我全到收到。 原諒我不能一一回覆。
說了再見 約定再見 就會再見！
願大家都永遠保持着相片裏的笑容:)
林作高EQ兩個字回應鏡粉反擊
林作面對鏡粉四方八面另類「問候」一一冷靜回應，一個粗 口字眼都見唔到，只係簡單留言「已report」高EQ不帶情感，隨後更借機宣傳自己間保險公司。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Yau 邱士縉、[email protected]
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