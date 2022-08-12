MIRROR演唱會︳林作出動抽Stanley水 遭鏡粉圍插以兩個字高EQ回覆

MIRROR紅館演唱會意外後，MIRROR成員邱士縉（Stanley）昨日（11日）首度發文透露自己於意外後反思和沉澱了一段時間，豈料「抽水王」林作再次主動留言抽水，惹來大批鏡粉圍攻，叫林作「收下把口」、「關你乜事」。