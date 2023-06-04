林作抽錯水遭保誠解約 重溫林作歷年乞人憎玩命7件事
重溫林作歷年乞人憎玩命事件簿
第1事：抽死人水
林作自從從事保險業之後，就多次抽死人水。今次荷里活廣場事件就抽水賣波鞋；《黑豹》男主角Chadwick Boseman因結腸癌併發症逝世，就叫人搵自己買保險；就連錢國偉監製病逝時，都抽水留言道：「希望佢有買危疾」。多次抽私人誰當然畀網民鬧爆，話佢冷血加心理變態，即犯眾怒！
第2事：100萬挑機陳凱琳姊弟驗DNA
自從陳凱琳公開細佬Derek的樣貌之後，由於Derek被指完全唔似爸爸而一直都被質疑是否「親生」。林作當然唔放過呢個機會，當時公開表示出一百萬希望Derek與父親驗DNA，及後有金主林媽媽加持加埋至$1,000萬酬勞，但Derek亦不為所動，更宣布離開香港，嚇到林作收回挑戰。不過當事件隨住Derek 宣布離開香港後逐漸掉淡，林作又突然表示已收到Derek的DNA資料，可以慳返1000萬。
第3事：轟港姐「9成係豬趴」
林作去年公開批評港姐質素，於本人IG發文指：「9成（港姐）係豬扒，一喺電視城落車你就知。最出名嗰個叫東涌羅浩楷。」事隔兩日就收到無綫律師信，稱林作的網上言論「偏頗不實、欠缺公允，屬於誹謗言論」。
第4事：幫女友裕美搓胸
為咗宣傳豐胸霜，林作出手幫半裸裕美搽豐胸霜，網民怒轟佢行為猥瑣咸濕、教壞細路！最後，林作辯稱其實係一場戲，係隔空冇掂到裕美。
第5事：玩假結婚博出位
2020年大除夕林作驚爆同女友裕美在家註冊結婚，二人着晒禮服影合照，但最後他就回應指，原來只是同保險團隊「玩吓嘢」，結婚一事並非真實。
第6事：明踩舊愛麥明詩
林作曾出post指：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。」明踩舊愛麥明詩，呢番言論隨即被網民狂插零風度，醒目的麥明詩神回：「唔想中圈套！」
第7事：亂作話阿媽「跳舞群組」
疫情期間，林作亂作話阿媽係「跳舞群組」成員，好醒目咁返內地「風流快活」，令人以為阿媽有「特權」冇做家居隔離，後來林作知道玩大咗，先代母澄清︰「講笑咋，媽媽從未跳舞，扮下嘢抽下水。」
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