林作想搵鍾培生贊助林媽裕美「哥斯拉 VS 金剛」大戰 林媽願應戰 裕美咁講
文：東方新地｜圖：林作IG、裕美IG、七師傅IG、ViuTV《七救星》截圖
林作：邊個係哥斯拉？邊個係金剛？佢哋自己揀
林作的媽媽王莉妮和他的女友裕美關係一向水火不容，早前林作上七仙羽師傅主持的ViuTV節目《七救星》做嘉賓，嘗試為兩人去修補彼此關係。但結果破冰飯局失敗，裕美更委屈爆喊。夾在中間的林作不但無調解，更講出2014年電影《哥斯拉》（Godzilla）入面的經典金句：「Let them fight！」
林作夾中間當睇戲
林作近日接受傳媒專訪，指自己在事後有為裕美而同媽媽嗌過交，亦有向媽媽解釋裕美係女強人，能夠賺好多錢，無使過他任何錢，反而有分錢給他使，令林媽條氣順番。他笑言自己夾在中間就當睇戲，好似睇《哥斯拉對金剛》（《Godzilla vs. Kong》），名句係「Let them fight」，至於邊個係哥斯拉？邊個係金剛？林作話畀佢哋自己揀，因為兩個都唔吸引。
林鍾大戰獎金已使約20萬
林作又主動提出林媽媽和裕美來場「大戰」，若真係要打，就搵金主鍾培生贊助，但這個提議不被裕美睇好。此外提到早前「林鍾大戰」過後，林作收到鍾培生94萬多元獎金，他表示主要花在維修兩部車和家中的浴室、冷氣上，共計使了約20萬，又分了888元給拳賽教練，攞個好意頭。
林媽媽望林作與七師傅培養感情
林媽媽對與裕美上擂台一戰的提議，表示願意參與，但她直言唔想再提林作和裕美兩個人，最緊要係自己每一日都過得開心。林媽表示始終想要七師傅做新抱，因為覺得對方有學歷又叻女和孝順，並指現在已和七師傅結拜，希望畀多啲時間她和林作培養感情，相信只要林作願意，兩人未來仍然有機會發展。
裕美擔心被指無風度
而裕美則表示在節目播出後已事隔兩個月，但兩人關係不但無緩和，反而變得更差，不過她擔心和一個媽媽級打擂台，會讓人覺得她「蝦」對方。裕美表示若上台她一定會贏，事關她平時打林作都好大力，但她不想讓人覺得她無風度，因為對方始終是長輩。裕美又指鍾培生不可能贊助兩人上擂台，因為他之前贊助也只是想自己成名，而贊助她和林媽對戰，於鍾培生沒有任何好處。