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林鍾大戰｜林作癲價賣有味拳賽短褲 稱有賣家聯絡周六舉行拍賣

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撰文：東方新地

林作和鍾培生「林鍾大戰」上月已分勝負，引來全城關注，想不到事隔快一個月，繼續有花生派畀大家。鍾培生連日出片大爆「林鍾大戰」內幕，至於林作亦唔輸蝕，竟然拍片叫人買他當晚的上擂台著過的拳賽短褲，更開出癲價，被網民笑他食水深。

編輯：東方新地｜圖片來源：林作IG、裕美IG、百萬拳賽大會提供｜原本刊於：新Monday

林作獲鍾培生讚係「聰明仔」

林作和鍾培生的「百萬拳賽」雖然告一段落，不過日前鍾培生連日拍片總結整個賽事，又爆拳賽內幕，自揭今次拳賽令他勁賺多達8位數收益，即超過1,000萬港元，他還罕有讚對手林作，指對方有宣傳觸覺，令賽事一直保持熱度，是一個「聰明仔」。事後林作亦有在社交網提到鍾生的影片，笑言：「鍾生讚我！」

林作 林鍾大戰 拍賣 拳賽短褲
鍾培生和林作的「林鍾大戰」以百萬出場費上擂台，早前引來全城關注。（圖片來源：百萬拳賽大會提供）
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最終鍾培生獲勝，不過網民卻對鍾培生最終未能直接把林作擊倒感到失望，更大讚林作雖然出屎橋不停在場內避走，但都能對準鍾培生出拳，網民負評一夜變正評。（圖片來源：百萬拳賽大會提供）
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林作雖然打輸，但以百萬作出場費，無論輸贏都獲得一百萬﹗（圖片來源：林作IG）
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扣除向鍾培生購入的「林鍾大戰」門票，輸家林作事後收到94萬3千元支票。（圖片來源：林作IG）

賣拳賽短褲籌夠100萬

這邊廂鍾培生拍片講拳賽內幕，平時語出驚人的林作亦有搞作，事關打輸拳賽的他，原本可以收取鍾培生的100萬獎金，但由於林作之前要自掏荷包，幫支持他的朋友買門票入場，結果被主辧的鍾培生扣起57,000元的門票錢，所以林作最終只袋94萬3千元。為了籌夠100萬元一償心願，林作日前出招拍片，公開出售他當晚上擂台穿上並繡上其英文名「Jolam」並充滿其濃濃汗水的黑色拳賽短褲。

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為了一償獲取百萬心願，林作日前拍片出賣二手有咪拳賽短褲。（圖片來源：林作IG）
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林作講完一輪就著番條褲，不過就被他的黑色底褲搶fo。（圖片來源：林作IG）

指主辦方食水深

林作為表誠意，還專誠拍片介紹這條短褲，片中他更赤裸上身，下身只穿一條黑色內褲，露出短小精悍的毛腿，而最令網民嘩然的，是這條二手有味短褲竟然要索價57,000港元。林作在帖文中留言說：「各位，我在拳賽獲得94萬3千左右的拳酬，將近57,000元被扣作購買門票費用。由於食水太深，本人決定將當晚作為英勇外賣仔所著嘅、印有我暱稱 Jolam 嘅拳賽短褲拍賣，作價57,000元整，以圓本人實收100萬拳酬嘅心願。」

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（圖片來源：林作IG）

網民有興趣買底褲

事後有網民就抵死留言，指看中他在片中所穿的黑色底褲，有人更說該條底底應該值100萬元。不過亦有網民認真留言說：「傻的嗎？5萬幾買你條濕X褲。」更有人說：「叫你媽媽幫你買囉！」

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有網民笑指林作的黑色底底應該值100萬。（圖片來源：林作IG）
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有網民就鬧林作是「傻的嗎？」，亦有人提議他叫媽媽買。（圖片來源：林作IG）

林作周六公開拍賣有味拳賽短褲

有傳媒問林作成功賣出有味拳賽短褲未？林作表示有幾位海外買家，大家正商討中，但由於金額太大，大家未有落訂﹗林作更指一早想好出售拳賽短褲，故一直未有洗過並真空處理保持「原汁原味」， 又話其實價錢可以慢慢傾，但一定要過萬，因為將來若然佢成名做埋特首，到時大家就會覺得好值得﹗果然信心爆棚﹗其後林作表示由於大家只問價未有進一步行動，故決定周六（ 9日）開直播公開拍賣﹗

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拳賽當晚裕美都有現身為男友打氣。（圖片來源：裕美IG）

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