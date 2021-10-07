林鍾大戰｜林作癲價賣有味拳賽短褲 稱有賣家聯絡周六舉行拍賣
編輯：東方新地｜圖片來源：林作IG、裕美IG、百萬拳賽大會提供｜原本刊於：新Monday
林作獲鍾培生讚係「聰明仔」
林作和鍾培生的「百萬拳賽」雖然告一段落，不過日前鍾培生連日拍片總結整個賽事，又爆拳賽內幕，自揭今次拳賽令他勁賺多達8位數收益，即超過1,000萬港元，他還罕有讚對手林作，指對方有宣傳觸覺，令賽事一直保持熱度，是一個「聰明仔」。事後林作亦有在社交網提到鍾生的影片，笑言：「鍾生讚我！」
賣拳賽短褲籌夠100萬
這邊廂鍾培生拍片講拳賽內幕，平時語出驚人的林作亦有搞作，事關打輸拳賽的他，原本可以收取鍾培生的100萬獎金，但由於林作之前要自掏荷包，幫支持他的朋友買門票入場，結果被主辧的鍾培生扣起57,000元的門票錢，所以林作最終只袋94萬3千元。為了籌夠100萬元一償心願，林作日前出招拍片，公開出售他當晚上擂台穿上並繡上其英文名「Jolam」並充滿其濃濃汗水的黑色拳賽短褲。
指主辦方食水深
林作為表誠意，還專誠拍片介紹這條短褲，片中他更赤裸上身，下身只穿一條黑色內褲，露出短小精悍的毛腿，而最令網民嘩然的，是這條二手有味短褲竟然要索價57,000港元。林作在帖文中留言說：「各位，我在拳賽獲得94萬3千左右的拳酬，將近57,000元被扣作購買門票費用。由於食水太深，本人決定將當晚作為英勇外賣仔所著嘅、印有我暱稱 Jolam 嘅拳賽短褲拍賣，作價57,000元整，以圓本人實收100萬拳酬嘅心願。」
網民有興趣買底褲
事後有網民就抵死留言，指看中他在片中所穿的黑色底褲，有人更說該條底底應該值100萬元。不過亦有網民認真留言說：「傻的嗎？5萬幾買你條濕X褲。」更有人說：「叫你媽媽幫你買囉！」
林作周六公開拍賣有味拳賽短褲
有傳媒問林作成功賣出有味拳賽短褲未？林作表示有幾位海外買家，大家正商討中，但由於金額太大，大家未有落訂﹗林作更指一早想好出售拳賽短褲，故一直未有洗過並真空處理保持「原汁原味」， 又話其實價錢可以慢慢傾，但一定要過萬，因為將來若然佢成名做埋特首，到時大家就會覺得好值得﹗果然信心爆棚﹗其後林作表示由於大家只問價未有進一步行動，故決定周六（ 9日）開直播公開拍賣﹗