林鍾大戰｜林作癲價賣有味拳賽短褲 稱有賣家聯絡周六舉行拍賣

林作和鍾培生「林鍾大戰」上月已分勝負，引來全城關注，想不到事隔快一個月，繼續有花生派畀大家。鍾培生連日出片大爆「林鍾大戰」內幕，至於林作亦唔輸蝕，竟然拍片叫人買他當晚的上擂台著過的拳賽短褲，更開出癲價，被網民笑他食水深。

編輯：東方新地｜圖片來源：林作IG、裕美IG、百萬拳賽大會提供｜原本刊於：新Monday