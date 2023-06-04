林作抽水抽到失業旗下經紀急回應！保誠出聲明炒魷、前任麥明詩當眾畀Like！
林作亂抽水出事
荷里活廣場日前發生震驚全港斬人命案，事件中有兩名市民不幸身亡，惟「抽水王」林作隨即在社交平發文，展現自己身穿與疑犯同款波鞋，更以穿上白色背心和深色短褲，刻意模仿疑犯「抽水」。當時林作依然「未知死」，帖文再寫上「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」、「9成新」、「最輕盈系列，跑步一流，當年練拳常著」，更對該對波鞋標價399元出售。
今次林作抽水行為隨即引來網民連環負評，甚至有留言炮轟林作行為冷血，借悲慘命案增加人氣，亦有人揚言將其劣行「比你啲客睇」，更湧到其所屬保險公司專頁留言，要求嚴正處理。
保誠聲明正式割蓆： 公司有清晰社交媒體指引 員工應遵守
今日（6月4日）保誠官方發表聲明，指林作於社交平台的言論與公司價值觀背道而馳，經內部調查後，保誠決定跟林作終止合約，正式宣佈割蓆，全文如下：
「保誠知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表保誠立場。經過內部調查後，公司已決定與有關理財顧問終止合約。我們亦有清晰的「社交媒體指引」，所有員工及理財顧問理應遵守。」
有傳媒向他查詢被解僱一事，林作承認已經收到解僱信，又指保誠高層親自聯絡他，但無說明解僱原因，估計是網民攻擊公司專頁所致，並在輿輪壓力下作出炒魷決定。
林作回應重申無悔歡迎「挑機」 前任麥明詩當眾畀Like！
林作重申不後悔發表上述言行，又指自己「無官一身輕」，歡迎網民繼續找他「挑機」。林作為保誠資深區域經理，旗下團隊約有80多人。
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林作曾因下屬阿媽肺癌暈低請假炒人 行為被批冷血招致公審
林作一向多是非，無論是他與鍾培生的鬥嘴演變成拳賽，定還是他女友裕美與林母的婆媳關係，往往成為各大討論區的熱門話題。早前他一位下屬以阿媽暈低咗為理由向林作請假，豈料林作不批准仲話要「移除」對方，結果被網民公審！
網民鬧林作係冷血動物
正如林作公開的對話截圖顯示，其下屬因為家中媽媽暈倒而陪她看醫生所以希望可以將考試改期，加上媽媽曾經患過肺癌，所以感覺上更加要悉心照顧。但林作的回覆卻是：
「在我的世界裡，沒有藉口。你幾乎可以每次都有。聽住，係冇藉口。因為成功，係義無反顧。由於你沒辦法釋除我的疑慮、我移除你。」
對於林作的做法，網民並不認同，除了狠批他「不近人情，冷血動物」之外，更留言「祝林母身體健康」，留言區驚現一片咒罵。
留言相當精彩：
林作反駁：此人自第一次面試後整個月從未再見過
雖然林作不斷被罵，但他依然堅持自己的決定，認為自己並無做錯，表示：「這是建基於他媽媽真的是有不舒服。此人過去幾個禮拜四五次應該出席的開會、培訓、考試，全部用了不同的藉口推塘，自第一次面試後整個月從未再見過。大家真的會給此天真相信他的大話嗎？」最後更將近日紅遍整個華人地區的王力宏太太李靚蕾拖埋落水，話希望多幾位蕾神揭穿人的真面目。
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