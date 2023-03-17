林作疑當裕美無到 公然與素海霖「認親認戚」 自揭拳賽一度喪𥄫對方致落敗

33歲的林作自從同10A港姐麥明詩玩完之後，轉口味鍾情姊弟戀，撻着淡出幕前的34歲裕美，但似乎林作「口花花」的性格停不了，眼見最近港產女優素海霖（Erena）話題滔滔不絕，昨日（ 16日）在Facebook上載多張與素海霖的合照，直指自己同對方識於微時，唔知裕美見到林作公然「認親認戚」會否感到不快呢？