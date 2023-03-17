林作疑當裕美無到 公然與素海霖「認親認戚」 自揭拳賽一度喪𥄫對方致落敗
林作「認親認戚」話識素海霖 原來女方曾為其學生
昨日（16日）林作公然在Facebook報稱自己與港產女優素海霖識於微時，堅稱對方全由自己發掘，原來素海霖早在2017年認識林作，當時她仍是中學純情妹妹，並且係林作在遵理教書時的舊學生。林作堅稱對方野心好大，非常渴求出名，仲話自己同素海霖有保持聯絡喎，唔知裕美見到會唔會嬲嬲豬呢…
林作喪望素海霖分晒心 搞到拳賽落敗
林作仲上載多張與素海霖同場的照片，並指︰「@henryli.chunhang(李俊亨)提醒我，佢認為當日我第一場拳賽輸咗係因為有香港史上第一位AV女優Erena擔任shoot girl令我分心。」嘩！林作真係擺明承認自己「鍾情」素海霖，裕美點算好呢？
林作曾疑背裕美出軌 直播補鑊上演低俗大龍鳳
自2020年林作與和田裕美公開戀情後，兩人經常高調放閃，但早排林作突然在社交平台發文向女友裕美公開道歉，疑似出軌要補鑊，隔日再開出13個承諾加1,000萬失敗賠償，當晚二人更合體開直播賣手袋，期間林作向裕美閃電式使出龍爪手，引來一眾網民狂插，「抽水王」呢個名林作真係當之無愧。
林作向裕美「鄭重道歉」
林作母親一早已經不支持兒子這段戀情，嫌裕美背景複雜，不過林作卻沒有輕易放棄這段關係。近年林作積極發展保險事業，工作繁忙導致欠缺時間陪女友，林作日前在帖文中向裕美「鄭重道歉」：「本人鄭重向 @wadahiromi （裕美IG帳號）道歉，本人最近因工作過度忙碌而忽略了你，令你覺得你不在我的第一位，甚至懷疑本人與他人有染。」他又強調指：「本人承認，認為女人有點煩，目前覺得一個都嫌多。但我只有你一個，現在是，以後也是。我承諾，每晚最後一小時都是只和你在一起，注意力都在你身上。」
林作順口開河許下千萬承諾
之後林作再上載與裕美吃飯的照片，並向對方許下13個承諾：「1. 講咗嘅嘢要做、2. 唔可以出爾反爾、3. 吵架不駁嘴、4. 講完要算數、5. 要擺你在第一位、6. 要尊重你、7. 唔好大你、8. 要一條team、9. 對你的態度不能和對別人態度一樣，要特別好，老婆般、10. 要多考慮對方感受、11. 要細心、12. 不能串/潤你，淨係可以串其他人、13. 要多想起你，希望得到全港人見證。」最後更揚言如果再做錯，便會賠償1000萬，不少網民都笑這是另類放閃「情趣來的」、「歡喜冤家」。
合體開Live做大龍鳳
當晚二人還一齊開直播賣名牌手袋，當講述是次感情危機的詳情時，林作坦言喜愛裕美心胸夠闊，隨即向她伸出龍爪手，林作為了炒熱人氣，竟自行上傳向裕美伸出魔爪的直播截圖到自己的社交網，裕美忍不住留言大罵：「你係咪黐線㗎！」其實二人做大龍鳳唔係第一次，今次同樣引來極多網民留言圍插，以「抽水王」林作的思維，有負面留言總好過無人問津。
網民封低俗戀人
常見問題
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品幾時正式面世？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品預告曝光
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」
讀者留言