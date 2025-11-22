林作開記招公開五索與裕美決裂內情 暗示「炫富真相」耐人尋味

林作今日中午突然召開記者會，為女友裕美與網紅「五索」鍾睿心的金錢糾紛發聲澄清，現場氣氛緊張。林作在台上激動表示，外界對裕美的指控完全失實，更爆出驚人內幕指兩人「從來都唔係一伙」。裕美本人並未現身記者會，令事件更添神秘色彩。