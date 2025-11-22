林作開記招公開五索與裕美決裂內情 暗示「炫富真相」耐人尋味
林作親揭裕美澄清借錢內情
針對外界質疑裕美將五索當成「水魚」利用，林作在記者會上逐點否認。他表示五索最初只是裕美的客戶，雙方認識亦源於他牽線；其後裕美到日本尋親期間，更主動向五索介紹日本美容品牌。林作強調裕美從未持有五索美容公司的股份、沒有分成，甚至義務幫忙拍片宣傳；五索代理的產品亦由裕美介紹，但裕美本人完全沒有收取費用。他亦證實五索曾向裕美借款十多萬元用作生意周轉，雖然已全部歸還，但強調若裕美真有意「另起爐灶」或搶生意，根本不會向對方提供資金支援，反而這筆借款正說明裕美並非利用，而是出於善意幫忙。
提及五索「炫富真相」耐人尋味
當被問及身為大生銀行主席馬清鏗「小三」的五索經常炫富是否假象時，林作的回應耐人尋味。他表示「呢個俾大家去判斷，但喺美美角度，並冇將五索睇為係金山，視為係想幫助嘅朋友咁解」。林作更直言不諱地說：「我認為係貪圖五索好有錢，究竟有幾有錢呢個再講啦！」暗示五索的財力可能並非外界想像中豐厚。
裕美犧牲工作成全五索發展
林作在記者會上詳細交代了裕美協助五索創業的經過，強調裕美的付出遠超收穫。他透露五索公司的Logo設計、網站建設、產品拍攝等工作，裕美都只收取「幾嚿水」的象徵性費用，完全是以市場最便宜價格幫忙。更令人意外的是，裕美在五索初期宣傳階段，為了避免與五索公司發展產生衝突，主動推掉了不少自己的工作機會，犧牲相當大。林作強調裕美將協助五索視為「小project」，純粹是賣人情幫朋友。
裕美五索1月宣佈合作網店 年尾即分家
裕美與五索曾是形影不離的拍片拍檔，過去經常與林作合作推出內容，但自林作捲入JPEX風波後，裕美忙於為男友奔波，與五索的關係開始出現裂痕。其後裕美在影片中自爆「變心」，改為銷售另一款產品，更疑似暗示過往合作產品「質素不佳」，外界普遍解讀為與五索正式分道揚鑣。
另一方面，與五索經常合拍的「暖宮油王子」Gabriel Ho則公開暗指五索被裕美利用，稱「每個同老細合作都會變有錢，變有錢梗係另起爐灶」，更直指五索是「水魚」。五索亦於10月拍片提起裕美，戲謔表示二人因骨膠原粉「反咗面」，甚至自嘲「為咗錢乜都做得出」。隨後裕美在IG限時動態發文反擊，指有人「搞小動作」、「過橋抽板」，更揚言「全盤托出」。
最新影片中，五索則表示希望未來與其他網紅合作，強調以往「八婆」形象只是表演，並坦承過去半年受情緒病困擾、出現驚恐及身體不適，因此決定放下負面人設、走更正面的路線。她的轉向被外界視為再次印證兩人合作關係已告終，各走各路。