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林作疑背裕美出軌 為補鑊開出千萬承諾 直播上演低俗大龍鳳

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自2020年林作與和田裕美公開戀情後，兩人經常高調放閃，前日（22日）林作突然在社交平台發文向女友裕美公開道歉，疑似出軌要補鑊，隔日再開出13個承諾加1,000萬失敗賠償，當晚二人更合體開直播賣手袋，期間林作向裕美閃電式使出龍爪手，引來一眾網民狂插，「抽水王」呢個名林作真係當之無愧。

林作 為咗搶人氣可以去到幾盡？「抽水王」林作在進行直播時，竟然當眾向裕美施襲。
為咗搶人氣可以去到幾盡？「抽水王」林作在進行直播時，竟然當眾向裕美施襲。 (圖片來源：[email protected]

林作向裕美「鄭重道歉」

林作母親一早已經不支持兒子這段戀情，嫌裕美背景複雜，不過林作卻沒有輕易放棄這段關係。近年林作積極發展保險事業，工作繁忙導致欠缺時間陪女友，林作日前在帖文中向裕美「鄭重道歉」：「本人鄭重向 @wadahiromi （裕美IG帳號）道歉，本人最近因工作過度忙碌而忽略了你，令你覺得你不在我的第一位，甚至懷疑本人與他人有染。」他又強調指：「本人承認，認為女人有點煩，目前覺得一個都嫌多。但我只有你一個，現在是，以後也是。我承諾，每晚最後一小時都是只和你在一起，注意力都在你身上。」

林作 為了消除女友對自己多疑誤會偷食，林作於22日在其個人社交網公開道歉，再出了一篇「嚴正聲明」。
為了消除女友對自己多疑誤會偷食，林作於22日在其個人社交網公開道歉，再出了一篇「嚴正聲明」。 (圖片來源：[email protected]
林作 林作律師樓最近有新靚女同事返工，怪不得會冷落女友。
林作律師樓最近有新靚女同事返工，怪不得會冷落女友。 (圖片來源：[email protected]

林作順口開河許下千萬承諾

之後(23日)林作再上載與裕美吃飯的照片，並向對方許下13個承諾：「1. 講咗嘅嘢要做、2. 唔可以出爾反爾、3. 吵架不駁嘴、4. 講完要算數、5. 要擺你在第一位、6. 要尊重你、7. 唔好大你、8. 要一條team、9. 對你的態度不能和對別人態度一樣，要特別好，老婆般、10. 要多考慮對方感受、11. 要細心、12. 不能串/潤你，淨係可以串其他人、13. 要多想起你，希望得到全港人見證。」最後更揚言如果再做錯，便會賠償1000萬，不少網民都笑這是另類放閃「情趣來的」、「歡喜冤家」。

林作 今年裕美生日開心收到男友送花，仲話係第一次收到，驚喜之餘仲會加分。
今年裕美生日開心收到男友送花，仲話係第一次收到，驚喜之餘仲會加分。 (圖片來源：[email protected]
林作 林作公開道歉仍然未滿足到裕美，所以同日夜晚二人開緊急大會，講掂數開出1,000萬賠償的違反承諾協議。
林作公開道歉仍然未滿足到裕美，所以同日夜晚二人開緊急大會，講掂數開出1,000萬賠償的違反承諾協議。 (圖片來源：[email protected]

合體開Live做大龍鳳

當晚二人還一齊開直播賣名牌手袋，當講述是次感情危機的詳情時，林作坦言喜愛裕美心胸夠闊，隨即向她伸出龍爪手，林作為了炒熱人氣，竟自行上傳向裕美伸出魔爪的直播截圖到自己的社交網，裕美忍不住留言大罵：「你係咪黐線㗎！」其實二人做大龍鳳唔係第一次，今次同樣引來極多網民留言圍插，以「抽水王」林作的思維，有負面留言總好過無人問津。

林作 林作癲到自己cap相放上社交網，以行動來表示與裕美感情已恢復正常。
林作癲到自己cap相放上社交網，以行動來表示與裕美感情已恢復正常。（圖片來源：[email protected]

網民封低俗戀人

林作
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
林作
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
林作
（圖片來源：Facebook討論區截圖）
林作 裕美為了推銷豐胸產品，曾借助林作的「魔手」幫忙。
裕美為了推銷豐胸產品，曾借助林作的「魔手」幫忙。 (圖片來源：[email protected]））
林作 除了言行出位，林作早前又出手抽薛影儀水，公開話：「只有我能夠打救啊儀」，成功得到阿儀的回應。
除了言行出位，林作早前又出手抽薛影儀水，公開話：「只有我能夠打救啊儀」，成功得到阿儀的回應。 (圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]林作、[email protected][email protected][email protected]

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