林作疑背裕美出軌 為補鑊開出千萬承諾 直播上演低俗大龍鳳
林作向裕美「鄭重道歉」
林作母親一早已經不支持兒子這段戀情，嫌裕美背景複雜，不過林作卻沒有輕易放棄這段關係。近年林作積極發展保險事業，工作繁忙導致欠缺時間陪女友，林作日前在帖文中向裕美「鄭重道歉」：「本人鄭重向 @wadahiromi （裕美IG帳號）道歉，本人最近因工作過度忙碌而忽略了你，令你覺得你不在我的第一位，甚至懷疑本人與他人有染。」他又強調指：「本人承認，認為女人有點煩，目前覺得一個都嫌多。但我只有你一個，現在是，以後也是。我承諾，每晚最後一小時都是只和你在一起，注意力都在你身上。」
林作順口開河許下千萬承諾
之後(23日)林作再上載與裕美吃飯的照片，並向對方許下13個承諾：「1. 講咗嘅嘢要做、2. 唔可以出爾反爾、3. 吵架不駁嘴、4. 講完要算數、5. 要擺你在第一位、6. 要尊重你、7. 唔好大你、8. 要一條team、9. 對你的態度不能和對別人態度一樣，要特別好，老婆般、10. 要多考慮對方感受、11. 要細心、12. 不能串/潤你，淨係可以串其他人、13. 要多想起你，希望得到全港人見證。」最後更揚言如果再做錯，便會賠償1000萬，不少網民都笑這是另類放閃「情趣來的」、「歡喜冤家」。
合體開Live做大龍鳳
當晚二人還一齊開直播賣名牌手袋，當講述是次感情危機的詳情時，林作坦言喜愛裕美心胸夠闊，隨即向她伸出龍爪手，林作為了炒熱人氣，竟自行上傳向裕美伸出魔爪的直播截圖到自己的社交網，裕美忍不住留言大罵：「你係咪黐線㗎！」其實二人做大龍鳳唔係第一次，今次同樣引來極多網民留言圍插，以「抽水王」林作的思維，有負面留言總好過無人問津。
網民封低俗戀人
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