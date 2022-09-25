林作疑背裕美出軌 為補鑊開出千萬承諾 直播上演低俗大龍鳳

自2020年林作與和田裕美公開戀情後，兩人經常高調放閃，前日（22日）林作突然在社交平台發文向女友裕美公開道歉，疑似出軌要補鑊，隔日再開出13個承諾加1,000萬失敗賠償，當晚二人更合體開直播賣手袋，期間林作向裕美閃電式使出龍爪手，引來一眾網民狂插，「抽水王」呢個名林作真係當之無愧。