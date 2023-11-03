林作裕美拍拖5周年 女友送蛋糕暗示可以洗定八月十五？

早前JPEX案鬧得滿城風雨，前大律師林作同屬被捕之一。而林作女友裕美卻對他不離不棄，又多次表達對男友的信任，更獲網民封為「最佳女友」！適逢早前是二人拍拖5周年的日子，林作亦有於社交平台上分享慶祝照，但是女友裕美準備的蛋糕視乎有所暗示，引起網民熱議！