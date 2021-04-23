林作展示訓練成果被師姐狂打 自言有風度：屋企個女人都大力過我
文：東方新地 ｜圖：林作、裕美、鍾培生IG
林作：我呢啲係Gentleman風度嚟
下月林作將首次參加拳擊比賽《Energy Fight 2021 第一回》，今日他特意召集傳媒到灣仔一間拳館，「欣賞」他現階段的訓練成果，不過全程都只見他被師姐曾海蘭狂打，對此林作表示：「我呢啲係Gentleman風度嚟嘅！」林作又指其師姐係專業冠軍，叫大家唔好睇小佢，他說：「女人都可以好大力，好似屋企嗰個（指裕美）都大力過我，同佢喺屋企都有練！」
講到同鍾培生9月的對戰，林作話信心十足，他說：「我覺得呢個幾月嚟接觸拳擊嘅最大體會，係我嘅人生最適合嘅唔係讀書、唔係做大律師、唔係入娛樂圈、亦唔係做保險，而係做拳手，我玩得太遲，如果佢（鍾培生）早啲搵我，可能我已經係曹星如個大佬。」
問到林作有何說話想對鍾培生講，他說：「如果打親佢，真係sorry！」又指鍾培生話要戒色係因為身子虛，他笑言：「我唔使戒，我滿滿的愛要釋放出來嚟畀大家，我酒都戒咗兩年，唔煙唔酒，都唔係太多色，嚟嚟去去嗰個，佢就多啲。」
林作貼操肌成效驚現腹肌胸肌
未打過拳的林作，與上過擂台作賽的鍾培生似乎已分高下，不過向來自信爆棚的林作多番炫耀指自己有運動天份，對打低對手充滿信心，鍾培生為拳賽更揚言要禁慾，誓要打到林作被抬落台先擺休。林作不時把練拳擊的過程公開，早前他曾po出操肌前後的對照，來來現腩肉的腰間變成結實肌肉，令大家驚為天人，何以進步如此神速，有網民直言：「鍾生大鑊了﹗」
林作近來除了繼續發展其保險事業外，便是為9月對戰鍾培生而加緊練拳，近來林作不時晒練拳過程，更試過赤膊上身晒豬腩肉，並留言：「呢個係第一日嘅body shape，我就每日出一張相，半年後嘅身型，將會嚇死你﹗」點知不用半年，林作晒操肌前後大比拼，右邊的操肌後相，肌肉結肉有線條，胸肌、腹肌齊晒。
睇真啲，原來林作借了吳業坤的相，一眾坤哥粉絲及網民都留言以為兩張合拼的相都是林作本人，林作借相出po，網民都仍然以為是林作本人，更留言「鍾生大鑊了﹗」呢張操肌前後相，原來是人在日本的吳業坤在FB把舊帖重po，留言：「希望下個月生日可以再做到啦，回帶﹗」但一眾紛絲竟錯認相中人是林作，自稱死忠粉絲也留言指認錯為林作，吳業坤即留言：「本來呢個係勵志post….」，網民即留言：「做咩抽林作水呀？」「林作都好勵志呀﹗」、「以為你都想參加打戰啊」
吳業坤現身回覆仍然無效，網民繼續洗版指以為是林作，吳業坤喊咁口再留言：「你哋唔好騎劫我」，網民留言：「冇人對你啲肌肉有興趣」、「林生可以搵你代打，你哋太似樣」、「你又想同鍾生打？」
對於吳業坤被人錯認為自己，林作相當興奮，在IG即時動態貼出吳業坤的留言，並寫到：「坤哥表示黯然」
鍾培生在私家擂台操拳
家族坐擁百億、自家電競生意值3億的鍾培生，每日在二萬呎大屋內的自家擂台練拳，一周練六日，每天七點半準時操練，已進入作戰狀態，鍾培生更指在七月前只有四次飲酒的quoto，七月後會全面戒酒、戒汽水，戰勝野心強大，鍾培生更表明會禁慾：「禁慾真係好難，打前三星期會禁慾﹗」鍾培生經常指自己荷爾蒙盛於常人，所以禁慾對於他來說難度滿分，不過佢話會對自己嚴謹，規定自己每月只可以「打兩次飛機」，只許成功，不許失敗﹗