林作展示訓練成果被師姐狂打 自言有風度：屋企個女人都大力過我

鍾培生同林作的「林鍾一戰」已定於9月18日舉行，至今已學習拳擊20多日的林作，今日特意召喚傳媒到拳館展示出他現階段的訓練成果，不過全程都只見他被師姐狂打，對此他解釋說自己只是想展現Gentleman風度，又話女人都可以好大力：「好似屋企嗰個都大力過我，我同佢喺屋企都有練！」

文：東方新地 ｜圖：林作、裕美、鍾培生IG