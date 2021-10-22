林作被裕美數臭 慣性露雀分享體毛 未來岳母被迫睇過佢全相

裕美接受黃婉曼直播訪問無所不談，除了把婆媳關係擺上枱，就連林作都唔放過。裕美表示以往每段交往都不會超過一年半，但與林作可以拍拖近3年好難得，又話林作性格與人品都好好，不過她依然唔滿足，在直播中竟全方位數臭林作，就連私生活都拎出來分享。當中林作一個陋習裕美話接受唔到，仲話唔想同佢有下一代，黃婉曼聽完都覺得太過尖酸刻薄。

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]安品‧生活Urban Mart