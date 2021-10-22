林作被裕美數臭 慣性露雀分享體毛 未來岳母被迫睇過佢全相
裕美接受黃婉曼直播訪問無所不談，除了把婆媳關係擺上枱，就連林作都唔放過。裕美表示以往每段交往都不會超過一年半，但與林作可以拍拖近3年好難得，又話林作性格與人品都好好，不過她依然唔滿足，在直播中竟全方位數臭林作，就連私生活都拎出來分享。當中林作一個陋習裕美話接受唔到，仲話唔想同佢有下一代，黃婉曼聽完都覺得太過尖酸刻薄。
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]安品‧生活Urban Mart
裕美最不能接受林作……
原來過去裕美無論拍拖或結婚，每段關係都不會超過一年半，不過她與林作拍拖快3年，她表示二人各方面都很夾，她亦很支持林作經常做出很爆的事情，不過林作經常露雀是她最不能接受的事，她說：「佢成日露械，喺屋企唔著褲，我個女性好友喺度都照咁做，仲話自己啲毛係啡色，拎個黑色銀包出嚟對白，追住我朋友，佢仲剪咗一執毛擺喺我朋友隻手度，好癲！」裕美指唔止朋友，林作竟連未來岳母都唔放過，試過在她面前一絲不掛浸浴。
大數林作孤寒
雖然裕美話林作性格好，為人又專一，但對於錢銀方面就好「度縮」，裕美用他廿幾三十蚊都會計住，所以裕美平時唔會用佢一分一毫。然而林作的口不擇言，有時連裕美都頂佢唔順，原來當年第一次見裕美媽媽，林作已經原形畢露，裕美說：「佢第一次見我媽咪已經講性器官嗰啲咸濕嘢，仲笑我阿媽，我諗普通女仔一定接受唔到佢，佢都係想搵個支持佢做呢啲爆嘢嘅人！」
裕美坦言：唔想同林作生B！
至於結婚憧憬，裕美矛盾地表示自己本來想生小朋友，但唔係想同林作生，因為怕仔女個樣似佢。裕美在訪問中更多次揶揄林作其貌不難，難與她那位好似碧咸咁靚仔的老外前度相比，雖然林作家境富裕乜都有，但裕美就大爆他最想得到的是跟裕美「造愛」：「真係迫唔到，望住林作個樣真係唔想要……」在旁的黃婉曼聽到裕美多次踩林作，都忍唔住話裕美尖酸刻薄。