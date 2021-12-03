林作拳手造型孖女神拍攝財務公司廣告 為打卡瘋狂來回隧道

林作在「林鍾大戰」雖然輸畀鍾培生，不過人氣反而急升，近日林作以拳手造型拍攝財務公司廣告，孖電影《一秒拳王》主角周國賢，以及女神陳欣妍（Shirley）及人氣YouTuber劉展翹（Jackie）在廣告中打怪獸﹗

文：東方新地｜圖：UA廣告截圖