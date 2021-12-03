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林作拳手造型孖女神拍攝財務公司廣告 為打卡瘋狂來回隧道

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撰文：東方新地

林作在「林鍾大戰」雖然輸畀鍾培生，不過人氣反而急升，近日林作以拳手造型拍攝財務公司廣告，孖電影《一秒拳王》主角周國賢，以及女神陳欣妍（Shirley）及人氣YouTuber劉展翹（Jackie）在廣告中打怪獸﹗
文：東方新地｜圖：UA廣告截圖

林作再上擂台打怪獸

林作在擂台上的「英姿」成為城中熱話，最後成為輸家，但都能獲得鍾培生的百萬酬金，而且人氣更有增無減，近日更處男拍廣告，以拳手造型拍攝財務公司廣告，在廣告中，林作赤裸上身打怪獸，不過一出場被怪獸KO倒地，兼眼鏡飛甩﹗

日前林作、周國賢、陳欣妍及劉展翹在拳館出席廣告首播記者會，廣告商指四人充滿活力兼具話題性，搵四人做代言人是希望能吸納不同年齡層人士，特別是年輕客戶的關注。 （圖片來源：廣告發相）
日前林作、周國賢、陳欣妍及劉展翹在拳館出席廣告首播記者會，廣告商指四人充滿活力兼具話題性，搵四人做代言人是希望能吸納不同年齡層人士，特別是年輕客戶的關注。 （圖片來源：廣告發相）

林作被打到眼鏡飛甩

林作在社交網分享處男廣告，留言「上次打拳收唔足錢，跟住靠股票賺夠100萬，以為完咗件事啦……點知竟然有公司搵我打多次拳！一去到發現原來要打怪獸，咪玩啦一個人根本打唔過，好彩有UA 助我一臂之力！」在廣告中林作遇上其中一隻怪獸「批核魔」意指他借錢時遇上「咪咪魔魔」的批核過程慢又長，不能應一時之急﹗

林作以拳手造型拍攝財務公司廣告，廣告商指因為林作夠話題性，故找他做代言人﹗（圖片來源：廣告截圖）
林作以拳手造型拍攝財務公司廣告，廣告商指因為林作夠話題性，故找他做代言人﹗（圖片來源：廣告截圖）
林作 財務公司 廣告
林作在廣告中對戰「批核魔」，奮力攬實對方，跟林作在擂台對戰鍾培生絕招相似﹗（圖片來源：廣告截圖）
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林作出盡力打怪獸，可惜被打到飛甩眼鏡，被KO倒地﹗（圖片來源：廣告截圖）

陳欣妍羅拉造型 《造星4》「孖八」Jackie有驚喜

在廣告還有女神陳欣妍及《全民造星4》「孖八」劉展翹（Jackie）先後出場，陳欣妍以羅拉造型對付怪獸，不過靚女出場都無著數，跟劉展翹一樣被怪獸打低﹗

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陳欣妍以羅拉造型出場﹗（圖片來源：廣告截圖）
陳欣妍一身低胸貼身裝，大晒事業線，好吸睛﹗（圖片來源：廣告截圖）
陳欣妍一身低胸貼身裝，大晒事業線，好吸睛﹗（圖片來源：廣告截圖）
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陳欣妍有姿勢有實際﹗（圖片來源：廣告截圖）
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27歲的YouTuber劉展翹（Jackie）參加過《Good Night Show廣告女皇》及《全民造星4》 。 （圖片來源：廣告截圖）
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鏡頭close up劉展翹的下半身﹗（圖片來源：廣告截圖）

周國賢keep住《一秒拳王」爆肌身材

周國賢以《一秒拳王》造型壓軸登場，朱古力肌相當吸睛火速收拾怪獸，不過一人之力，後繼無力，最後以一對四之下被打低﹗周國賢戴上機械拳套後充滿力量，便成功對付代表財務煩惱的四隻怪獸﹗

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周國賢以《一秒拳王》造型登場，仍保持住拍戲時的爆肌身材﹗（圖片來源：廣告截圖）
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周國賢出手幫陳欣妍打低怪獸﹗（圖片來源：廣告截圖）
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周國賢以一對四，最後都被打低﹗（圖片來源：廣告截圖）
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四人得到助力後成功擊退怪獸﹗（圖片來源：廣告截圖）

廣告佔三條隧道 林作：我瘋狂來回打卡﹗

林作孖周國賢、陳欣妍及劉展翹的全新一輯財務公司廣告，配合鋪天蓋地之宣傳攻勢，成為全港首個大型企業品牌同時於三條過海隧道賣廣告，以及在其他不同黃金地段包括銅鑼灣之大型戶外廣告，港鐵旺角站及金鐘站月台廣告﹗而林作自爆為了打卡：「之前紅隧廣告我已經專程為看自己而不斷付隧道費，現UA新廣告佔據三條隧道更要瘋狂來回！」

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林作開車出入隧道為自己的廣告牌打卡﹗（圖片來源：[email protected]

林作：我又刷到存在感啦﹗

林作貼出其打卡相並留言「時隔兩個月，我個樣，又再一次喺隧道口出現。不過今次，唔係淨係得紅隧一條，而係三條，紅、東、西都有。多謝選用我，大老闆私人信貸之父欣賞我牛津大律師背景，今次全新形象鋪天蓋地宣傳，你地又會係咁見到我，令我又刷到存在感啦！」

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林作貼出西隧的巨型廣告牌，更稱為了打卡而不停行車來回隧道。（圖片來源：[email protected]
廣告商更會獨家主辦周國賢九展音樂會，周國賢︰「好多謝廣告商英雄重英雄，大家都擁有各自不同領域的實力，今次拍廣告特別有拍英雄片的感覺，拍攝時各種瞓身動作更沒有使用替身。今次除合作拍廣告，亦有音樂會，我也很久沒做個人音樂會，呢個音樂會我擁有極大自由度，絕對有別一般音樂會，好期待都好緊張。」而陳欣妍提到自己化身「SHERO」使命感爆發，要幫大家鬆一口氣。劉展翹則指：「自己經常為朋友伸出援手，和UA一樣隨時願意為大家解決煩惱﹗」

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林作、周國賢、陳欣妍及劉展翹出席廣告首播記招﹗（圖片來源：廣告發相）

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