林作拳手造型孖女神拍攝財務公司廣告 為打卡瘋狂來回隧道
林作在「林鍾大戰」雖然輸畀鍾培生，不過人氣反而急升，近日林作以拳手造型拍攝財務公司廣告，孖電影《一秒拳王》主角周國賢，以及女神陳欣妍（Shirley）及人氣YouTuber劉展翹（Jackie）在廣告中打怪獸﹗
文：東方新地｜圖：UA廣告截圖
文：東方新地｜圖：UA廣告截圖
林作再上擂台打怪獸
林作在擂台上的「英姿」成為城中熱話，最後成為輸家，但都能獲得鍾培生的百萬酬金，而且人氣更有增無減，近日更處男拍廣告，以拳手造型拍攝財務公司廣告，在廣告中，林作赤裸上身打怪獸，不過一出場被怪獸KO倒地，兼眼鏡飛甩﹗
林作被打到眼鏡飛甩
林作在社交網分享處男廣告，留言「上次打拳收唔足錢，跟住靠股票賺夠100萬，以為完咗件事啦……點知竟然有公司搵我打多次拳！一去到發現原來要打怪獸，咪玩啦一個人根本打唔過，好彩有UA 助我一臂之力！」在廣告中林作遇上其中一隻怪獸「批核魔」意指他借錢時遇上「咪咪魔魔」的批核過程慢又長，不能應一時之急﹗
陳欣妍羅拉造型 《造星4》「孖八」Jackie有驚喜
在廣告還有女神陳欣妍及《全民造星4》「孖八」劉展翹（Jackie）先後出場，陳欣妍以羅拉造型對付怪獸，不過靚女出場都無著數，跟劉展翹一樣被怪獸打低﹗
周國賢keep住《一秒拳王」爆肌身材
周國賢以《一秒拳王》造型壓軸登場，朱古力肌相當吸睛火速收拾怪獸，不過一人之力，後繼無力，最後以一對四之下被打低﹗周國賢戴上機械拳套後充滿力量，便成功對付代表財務煩惱的四隻怪獸﹗
廣告佔三條隧道 林作：我瘋狂來回打卡﹗
林作孖周國賢、陳欣妍及劉展翹的全新一輯財務公司廣告，配合鋪天蓋地之宣傳攻勢，成為全港首個大型企業品牌同時於三條過海隧道賣廣告，以及在其他不同黃金地段包括銅鑼灣之大型戶外廣告，港鐵旺角站及金鐘站月台廣告﹗而林作自爆為了打卡：「之前紅隧廣告我已經專程為看自己而不斷付隧道費，現UA新廣告佔據三條隧道更要瘋狂來回！」
林作：我又刷到存在感啦﹗
林作貼出其打卡相並留言「時隔兩個月，我個樣，又再一次喺隧道口出現。不過今次，唔係淨係得紅隧一條，而係三條，紅、東、西都有。多謝選用我，大老闆私人信貸之父欣賞我牛津大律師背景，今次全新形象鋪天蓋地宣傳，你地又會係咁見到我，令我又刷到存在感啦！」
廣告商更會獨家主辦周國賢九展音樂會，周國賢︰「好多謝廣告商英雄重英雄，大家都擁有各自不同領域的實力，今次拍廣告特別有拍英雄片的感覺，拍攝時各種瞓身動作更沒有使用替身。今次除合作拍廣告，亦有音樂會，我也很久沒做個人音樂會，呢個音樂會我擁有極大自由度，絕對有別一般音樂會，好期待都好緊張。」而陳欣妍提到自己化身「SHERO」使命感爆發，要幫大家鬆一口氣。劉展翹則指：「自己經常為朋友伸出援手，和UA一樣隨時願意為大家解決煩惱﹗」