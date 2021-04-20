林作自爆酒後濫交 曾向《造星3》葦璇示愛 醉酒怪癖仲有…
撰文：東方新地｜圖：《晚吹-有酒今晚吹》截圖、林作IG
林作在《晚吹》自爆在英國讀高中時已學飲酒，自認有酒癮，回來香港後飲癮更大更深，七年前購入現在居所，全因地點優，愛落蘭桂坊好就腳，曾一周蒲足四、五晚，不過他自爆酒後例必亂性，做盡荒唐之事。
林作爆酒後愛剝光豬
林作自爆酒後例必「出事」，最愛飲醉後全裸，佢話：「一定剝褲先，唔知點解，之後通常都會剝埋衫﹗」，又話自己飲醉後亂講嘢，曾向現任女友裕美求婚：「我幾乎斷晒片，淨係記得拎住隻拖鞋向佢求婚﹗」
林作酒後公開向葦璇示愛
林作細數過去酒後的荒唐事，提及年前曾向正在台上表演的As One陳葦璇（原名陳嘉茵）公開示愛，林作指當時與麥秋成結伴捧對方場，飲大兩杯開始亂講嘢，向台上正在表演的陳葦璇搶咪唱歌，又下跪送戒指，林作直認當時飲大兩杯：「為咗表達對佢嘅支持，最好嘅方法係讚佢靚，話要做佢裙下之臣啦，加上飲咗酒，不過今日我同大家講，我飲酒後講嘅嘢全部係假嘅，千祈唔好信﹗」
自爆酒後濫交
林作自爆酒後例必「出事」所以曾戒酒，主持強尼問他何謂「出事」？林作話：「通常都係同女性發生關係﹗」強尼追問：「你所指同人發生關係就等於『出事』？」林作答：「係呀﹗」強尼再追問：「咁咪咩對手都有？」林作答係，隨後又解釋：「咁我啲眼光向來唔錯嘅﹗但我都唔想太多﹗唔可以再咁落去﹗」
林作飲酒成癮：「 飲到27、8歲已經唔得！」
娟姐問女友對佢飲醉會點處理？林作話：「會叫我下次再亂講嘢就死梗囉！飲親都唔知自己做乜，女友有叫戒！」林作自知酒癮大，最後決定戒酒：「我最後要靠睇戒酒書藉去戒」林作透露已戒了蒲老蘭，佢話：「以前好鍾意嗰種氣氛，去親都遇到熟朋友，轉場又方便，唔似得喺英國咁遠，不過蒲到後期都覺得自己唔係好得，我依家31，27、8歲已經唔得，唔可以連續飲兩晚，咁近排梗加冇飲酒啦，因為要備戰拳賽，今次上節目算是破戒！」另外，在節目結尾安排林作公開酒後懺悔，林作深情話：「同每一個同我酒後發生關係嘅女仔講，佢哋通常都係讀Law嘅，我唔會再同你哋再有關係！」
直認怕對戰鍾培生：「驚㗎！」
林作在節目中被問到與鍾培生的恩怨，林作解釋當初只是以一個網民身分留言，點知觸動鍾培生神經而向他挑機，林作話：「咁計過數，我都冇蝕底吖，咪打囉！」強尼問備戰拳賽是否人生最辛苦的一件事，林作坦言：「係辛苦嘅，每日練成三個鐘，我依家坐喺度都好疲倦！」主持娟姐又問林作上擂台對戰鍾培生會唔會好驚？林作直認：「驚㗎！…咁媾女都驚㗎，都要媾㗎！」娟姐問媾女驚乜？林作笑住話：「驚媾唔到囉！」全場爆笑，林作話：「媾女、飲酒都驚㗎，但都會去做囉！」
林作九月對戰鍾培生前，下月先首次參與賽事作熱身，今周五，林作更廣邀傳媒到拳館採訪，問到作戰狀態如何，林作一貫自信滿滿指詳情不能透露，但自比《破壞之王》中的周星馳：「真係好似㗎，係有異曲同工之妙，大家到時就明，一定有精彩事發生，會好勁！」
調戲同門女藝人
林作有大律師唔做，17年簽范振鋒做經理人走搞笑無厘頭路線，同時又躋身補習天王之列專教英文，不過鍾意撩女愛講有味笑話口沒遮攔的他，經常行為不檢點，似乎與老師的專業形象相違背。因而被網民插爆林作並質疑他誤人子弟，甚至有家長拒絕讓子女再上他教的英文堂。風趣同猥瑣只差一線，林作過火行為，難怪會令家長反感。林作當時的經理人范振鋒請全公司藝人遊泰國，林作在旅程中上載一條在車內調戲當時同門女藝人陳嘉茵（現名陳葦璇）的片段，片中面紅紅明顯飲過酒的林作，全程色迷迷不停望實女方，女方直指佢個樣好淫賤好猥瑣，尾段林作仲疑似大講：「我啅硬！」公然調戲女藝人﹗
林作被轟誤人子弟 舊愛麥明詩：冇留意佢啲嘢﹗
有個富媽媽的林作，在英國牛津大學畢業住六千萬麥當奴豪宅，舊愛是10A港姐麥明詩，本來是人生勝利組，偏偏放棄大律師牌要入娛樂圈，可惜天生一副「摟打」樣，不修邊幅的他次次出鏡髮型都打晒風，但仍無減其自大愛撩女個性。年前林作加入補習學 校做補習天王，吸納了不少慕名而來的學生，在英國讀書十年的他，教英文絕對有料稱職，不過其猥瑣作風卻被抨擊。
林作之前做補習天王又殺入娛樂圈，人氣急升，但曾驚爆林媽媽財困要賣樓，他當時說:「我去算命，佢話我呢年唔上唔落，當你喺人生低谷，出面啲人覺得你好掂，其實係唔掂，即係啲人以為我搵好多錢，其實我就財困，工作機會唔多，錢唔多，所以吃力不討好，我係未試過過得咁苦。」答得好似好認真，但又無句真！
林作有大律師唔做，一度踩入做補習天王。
父母怕仔女學壞
據知情者透露：「林作教英文係唔差，佢上堂好風趣成日講笑話所以一啲都唔會悶，不過亦因為佢好識氹女仔，搞到唔少父母都擔心佢哋嗰啲情竇初開嘅囡囡，你諗吓麥明詩都畀佢氹到拍過三年拖，靠佢把口同家底，要識女仔有幾難？唔好以為男同學就冇事，好多家長都驚自己個仔上完佢堂學晒佢嗰啲厚面皮嘢，所以都唔想畀個仔跟佢學英文。再加上林作同啲學生有過多私下互動，不時會WhatsApp傾偈，做父母唔驚就假。」 林作為了穩定及增加學生人數，除了揼本賣廣告做宣傳外，亦自掏銀包設立獎學金。
前度麥明詩 劃清界線
對於林作被轟誤人子弟，前度麥明詩劃清界線：「我冇留意佢啲嘢！唔知佢做過啲咩。時代變遷老師形象都可能會顛覆，成功嘅手法未必係大家所認同。」
之前林作大爆做生意的母親急需現金周轉有意出售豪宅，就連其經濟都一樣唔掂，因為林作大使導致碌爆卡，要在網上賣名牌物品套現，曾被影到去當舖賣名錶，更直認有時要黐飲黐食，向朋友借錢開飯。簽了經理 人亦唔代表有錢落袋，林作其貌不揚唔唱得又唔演得﹐一 直乏人問津，到之後曾孖住李思欣合演舞台劇《蓉姨做的湯丸》，都是老闆娘李思欣帶挈向導演推薦他。為人師表與藝人形象南轅北轍，林作再做落去恐怕會兩頭唔到岸，難怪最後棄做藝人，依住人氣轉行做保險。