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林作自爆酒後濫交 曾向《造星3》葦璇示愛 醉酒怪癖仲有…

東方新地

林作上ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》任嘉賓，自爆酒後荒唐事，自爆酒膽大但酒量不算好，以往曾一周蒲老蘭四、五晚，經常酒後亂性，林作自爆飲醉後愛剝衫、亂講嘢甚至與不同人發生關係，私生活不檢點，最後被女友勒令戒酒﹗

撰文：東方新地｜圖：《晚吹-有酒今晚吹》截圖、林作IG

林作在《晚吹》自爆在英國讀高中時已學飲酒，自認有酒癮，回來香港後飲癮更大更深，七年前購入現在居所，全因地點優，愛落蘭桂坊好就腳，曾一周蒲足四、五晚，不過他自爆酒後例必亂性，做盡荒唐之事。

林作自爆酒後濫交 曾向《造星3》韋璇示愛 醉酒怪癖仲有...
林作擔任《晚吹-有酒今晚吹》嘉賓，其實他曾任《晚吹》系列主持，自稱《晚吹》元老級主持。

林作爆酒後愛剝光豬

林作自爆酒後例必「出事」，最愛飲醉後全裸，佢話：「一定剝褲先，唔知點解，之後通常都會剝埋衫﹗」，又話自己飲醉後亂講嘢，曾向現任女友裕美求婚：「我幾乎斷晒片，淨係記得拎住隻拖鞋向佢求婚﹗」

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裕美曾透露林作酒後拎住戒指向她求婚。

林作酒後公開向葦璇示愛

林作細數過去酒後的荒唐事，提及年前曾向正在台上表演的As One陳葦璇（原名陳嘉茵）公開示愛，林作指當時與麥秋成結伴捧對方場，飲大兩杯開始亂講嘢，向台上正在表演的陳葦璇搶咪唱歌，又下跪送戒指，林作直認當時飲大兩杯：「為咗表達對佢嘅支持，最好嘅方法係讚佢靚，話要做佢裙下之臣啦，加上飲咗酒，不過今日我同大家講，我飲酒後講嘅嘢全部係假嘅，千祈唔好信﹗」

林作自爆酒後濫交 曾向《造星3》韋璇示愛 醉酒怪癖仲有...
林作曾向《造星3》亞軍陳葦璇公開示愛，當時麥秋成也在場見證。

自爆酒後濫交

林作自爆酒後例必「出事」所以曾戒酒，主持強尼問他何謂「出事」？林作話：「通常都係同女性發生關係﹗」強尼追問：「你所指同人發生關係就等於『出事』？」林作答：「係呀﹗」強尼再追問：「咁咪咩對手都有？」林作答係，隨後又解釋：「咁我啲眼光向來唔錯嘅﹗但我都唔想太多﹗唔可以再咁落去﹗」

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林作自爆酒後與不同女性發生關係。
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雖然認酒後濫交，不過林作稱自己向來有眼光。

林作飲酒成癮：「 飲到27、8歲已經唔得！」

娟姐問女友對佢飲醉會點處理？林作話：「會叫我下次再亂講嘢就死梗囉！飲親都唔知自己做乜，女友有叫戒！」林作自知酒癮大，最後決定戒酒：「我最後要靠睇戒酒書藉去戒」林作透露已戒了蒲老蘭，佢話：「以前好鍾意嗰種氣氛，去親都遇到熟朋友，轉場又方便，唔似得喺英國咁遠，不過蒲到後期都覺得自己唔係好得，我依家31，27、8歲已經唔得，唔可以連續飲兩晚，咁近排梗加冇飲酒啦，因為要備戰拳賽，今次上節目算是破戒！」另外，在節目結尾安排林作公開酒後懺悔，林作深情話：「同每一個同我酒後發生關係嘅女仔講，佢哋通常都係讀Law嘅，我唔會再同你哋再有關係！」

林作近月為拳賽備戰，最近晒練拳後的成果，對「林鍾一戰」充滿信心。
林作近月為拳賽備戰，最近晒練拳後的成果，對「林鍾一戰」充滿信心。

直認怕對戰鍾培生：「驚㗎！」

林作在節目中被問到與鍾培生的恩怨，林作解釋當初只是以一個網民身分留言，點知觸動鍾培生神經而向他挑機，林作話：「咁計過數，我都冇蝕底吖，咪打囉！」強尼問備戰拳賽是否人生最辛苦的一件事，林作坦言：「係辛苦嘅，每日練成三個鐘，我依家坐喺度都好疲倦！」主持娟姐又問林作上擂台對戰鍾培生會唔會好驚？林作直認：「驚㗎！…咁媾女都驚㗎，都要媾㗎！」娟姐問媾女驚乜？林作笑住話：「驚媾唔到囉！」全場爆笑，林作話：「媾女、飲酒都驚㗎，但都會去做囉！」

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林作的嬉皮笑臉，最令鍾培生火起，之前林作將自己及鍾培生的照片美肌後取笑一番，指鍾培生P圖後仍然滿臉粒粒。
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林作近月積極練拳，備戰九月「林鍾一戰」。

林作九月對戰鍾培生前，下月先首次參與賽事作熱身，今周五，林作更廣邀傳媒到拳館採訪，問到作戰狀態如何，林作一貫自信滿滿指詳情不能透露，但自比《破壞之王》中的周星馳：「真係好似㗎，係有異曲同工之妙，大家到時就明，一定有精彩事發生，會好勁！」

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九月對戰鍾培生前，林作被教練安排五月一日上擂台作熱身賽。

調戲同門女藝人

林作有大律師唔做，17年簽范振鋒做經理人走搞笑無厘頭路線，同時又躋身補習天王之列專教英文，不過鍾意撩女愛講有味笑話口沒遮攔的他，經常行為不檢點，似乎與老師的專業形象相違背。因而被網民插爆林作並質疑他誤人子弟，甚至有家長拒絕讓子女再上他教的英文堂。風趣同猥瑣只差一線，林作過火行為，難怪會令家長反感。林作當時的經理人范振鋒請全公司藝人遊泰國，林作在旅程中上載一條在車內調戲當時同門女藝人陳嘉茵（現名陳葦璇）的片段，片中面紅紅明顯飲過酒的林作，全程色迷迷不停望實女方，女方直指佢個樣好淫賤好猥瑣，尾段林作仲疑似大講：「我啅硬！」公然調戲女藝人﹗

林作不停調戲陳嘉茵，令對方好尷尬不停迴避，因而傳出緋聞。
林作不停調戲陳嘉茵（現名陳葦璇），令對方好尷尬不停迴避，因而傳出緋聞。
林作色迷迷調戲陳嘉茵。
林作色迷迷調戲陳葦璇。
林作與前女團AsOne陳嘉茵曾同一經理人公司，林作生日，陳嘉茵與公司同事一起為他慶祝。
林作與前女團AsOne陳葦璇曾屬同一經理人公司，林作生日，陳葦璇與公司同事一起為他慶祝。

林作被轟誤人子弟 舊愛麥明詩：冇留意佢啲嘢﹗

有個富媽媽的林作，在英國牛津大學畢業住六千萬麥當奴豪宅，舊愛是10A港姐麥明詩，本來是人生勝利組，偏偏放棄大律師牌要入娛樂圈，可惜天生一副「摟打」樣，不修邊幅的他次次出鏡髮型都打晒風，但仍無減其自大愛撩女個性。年前林作加入補習學 校做補習天王，吸納了不少慕名而來的學生，在英國讀書十年的他，教英文絕對有料稱職，不過其猥瑣作風卻被抨擊。林作之前做補習天王又殺入娛樂圈，人氣急升，但曾驚爆林媽媽財困要賣樓，他當時說:「我去算命，佢話我呢年唔上唔落，當你喺人生低谷，出面啲人覺得你好掂，其實係唔掂，即係啲人以為我搵好多錢，其實我就財困，工作機會唔多，錢唔多，所以吃力不討好，我係未試過過得咁苦。」答得好似好認真，但又無句真﹗

林作之前做補習天王又殺入娛樂圈，人氣急升，但曾驚爆林媽媽財困要賣樓，他當時說:「我去算命，佢話我呢年唔上唔落，當你喺人生低谷，出面啲人覺得你好掂，其實係唔掂，即係啲人以為我搵好多錢，其實我就財困，工作機會唔多，錢唔多，所以吃力不討好，我係未試過過得咁苦。」答得好似好認真，但又無句真！林作有大律師唔做，一度踩入做補習天王。

林作有大律師唔做，一度踩入做補習天王。

父母怕仔女學壞

據知情者透露：「林作教英文係唔差，佢上堂好風趣成日講笑話所以一啲都唔會悶，不過亦因為佢好識氹女仔，搞到唔少父母都擔心佢哋嗰啲情竇初開嘅囡囡，你諗吓麥明詩都畀佢氹到拍過三年拖，靠佢把口同家底，要識女仔有幾難？唔好以為男同學就冇事，好多家長都驚自己個仔上完佢堂學晒佢嗰啲厚面皮嘢，所以都唔想畀個仔跟佢學英文。再加上林作同啲學生有過多私下互動，不時會WhatsApp傾偈，做父母唔驚就假。」 林作為了穩定及增加學生人數，除了揼本賣廣告做宣傳外，亦自掏銀包設立獎學金。

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畢業於牛津大學的林作，搖身一變成為補習天王，專門教英文及擔任海外升學顧問。不過網民對其為人師表表示質疑,認為他為人冇品兼誤人子弟。

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前度麥明詩 劃清界線

對於林作被轟誤人子弟，前度麥明詩劃清界線：「我冇留意佢啲嘢！唔知佢做過啲咩。時代變遷老師形象都可能會顛覆，成功嘅手法未必係大家所認同。」

麥明詩與林作拍過拖，新聞不及前度多。
麥明詩與林作拍過拖，新聞不及前度多。

之前林作大爆做生意的母親急需現金周轉有意出售豪宅，就連其經濟都一樣唔掂，因為林作大使導致碌爆卡，要在網上賣名牌物品套現，曾被影到去當舖賣名錶，更直認有時要黐飲黐食，向朋友借錢開飯。簽了經理 人亦唔代表有錢落袋，林作其貌不揚唔唱得又唔演得﹐一 直乏人問津，到之後曾孖住李思欣合演舞台劇《蓉姨做的湯丸》，都是老闆娘李思欣帶挈向導演推薦他。為人師表與藝人形象南轅北轍，林作再做落去恐怕會兩頭唔到岸，難怪最後棄做藝人，依住人氣轉行做保險。

媽媽早年花六千萬買豪宅畀林作與麥明詩作愛巢，錫仔錫到燶，母子關係好更曾一齊做live，原來林媽媽亦是玩得之人，笑住話阿仔再搵唔到女就賣樓，兩母子一樣愛講笑！
媽媽早年花六千萬買豪宅畀林作與麥明詩作愛巢，錫仔錫到燶，母子關係好更曾一齊做live，原來林媽媽亦是玩得之人，笑住話阿仔再搵唔到女就賣樓，兩母子一樣愛講笑！

氹盡女學生

林作為了吸客，承諾修讀其課程的學生考試 達到某個分數便會發放獎學金。此外，他又在 IG 上載與不少女學生的 WhatsApp 對話，叫班女學生讚佢，教書不忘氹女仔。

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狗似主人形

平時個頭打晒風的林作，養了隻髮型似足他的黑色貴婦狗Aldo，他不時在IG發放小狗發情做出不雅行為的短片，被網民指狗似主人形！

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