林作自爆酒後濫交 曾向《造星3》葦璇示愛 醉酒怪癖仲有…

林作上ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》任嘉賓，自爆酒後荒唐事，自爆酒膽大但酒量不算好，以往曾一周蒲老蘭四、五晚，經常酒後亂性，林作自爆飲醉後愛剝衫、亂講嘢甚至與不同人發生關係，私生活不檢點，最後被女友勒令戒酒﹗

撰文：東方新地｜圖：《晚吹-有酒今晚吹》截圖、林作IG