【林鍾大戰】鍾培生稱林作為「女朋友」、林作：佢對自己一見鍾情且暗戀多年
撰文：Anday｜圖片：林作IG、TVB娛樂新聞節目 截圖｜編輯：海月
鍾培生稱林作為「女朋友」 特意到現場睇林作打拳賽
林作為「林鍾大戰」而參賽練下手感，但係可能係林作飲食控制得唔好，拳賽開場果陣因體重未達標而被司儀出紅牌警告。斥責林作所作所為不是君子行為，欠缺體育精神。
林作在第一回合以守為主──「主要挨打」；但第二回合一開始就轉進攻mode，仲做埋挑釁動作。不過，可悲嘅係主動進攻嘅林作被對手打到跪喺地。
雖則台上林作被打得咁慘，台下觀戰嘅女友裕美就大叫「加油」、「打死佢」，希望林作能夠逆轉勝。而觀眾席就響起「依家你被人打呀！」、「打死佢」，睇來觀眾都對林作感情頗為強烈。
打成平手 打多兩分鐘Extra Round
最後，兩人三場回合打成平手，大會宣布Extra round加兩分鐘賽事。挨夠4個回合嘅林作，最後被裁判一致裁定落敗。小編有理由懷疑大會係專登整多兩分鐘賽事，等林作俾人打多兩分。
鍾培生現場睇林作打拳賽 「希望佢唔好太快俾我打死」
鍾培生接受訪問時多次稱林作為佢嘅「女朋友」，仲表示過來係想睇林作贏，鍾培生話林作表現並唔太差，告誡佢要喺錯誤中學習。
「客氣」一輪之後，鍾培生終於來料寸林作：「當見到佢有得加賽，我會心微笑，佢都打幾個直拳，後來重拳中到對手，始終尊重返裁判決定。佢學拳咁短時間算唔錯，希望佢可以繼續進步，唔想被人話我蝦得佢太犀利，雖然係恰佢，但唔好恰得太勁。」
最後，鍾培生仲強調林作仍然唔係他嘅對手，希望林作喺9月賽事唔好太快俾佢打死。
林作唔介意現場觀眾噓聲 幽默回應
俾鍾培生叫自己做「女朋友」，林作就回應指佢相信鍾培生對自己一見鍾情，且暗戀自己多年。仲口賤話相信對方係雙性戀，但見到對方到場觀戰，令他有少少感動。
被問到台下觀眾不停噓自己，唔少仲大叫「打死佢」；佢幽默回應稱，係鍾培生提早搵人喺每個座位下貼上幾百元，亦付上字條寫住「要叫打死林作」。佢話自己離場果陣好多粉絲同佢攬攬錫錫，佢堅信自己係受歡迎嘅人物~
https://youtu.be/LBsa5pizbJ4