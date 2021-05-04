【林鍾大戰】鍾培生稱林作為「女朋友」、林作：佢對自己一見鍾情且暗戀多年

近日有金融公司舉行拳擊賽事，林作為「林鍾大戰」而參賽練下手。作為林鍾大戰嘅另一位主角──鍾培生亦都有到場觀看。鍾培生喺林作出場前趕到現場，仲同記者笑成自己過來睇「女朋友」~唔通呢情賽事會演化成BL？！

撰文：Anday｜圖片：林作IG、TVB娛樂新聞節目 截圖｜編輯：海月