鍾培生林作「神秘緣分」引熱議 網民腦洞大開創作BL情節 一文回顧「林鍾恩怨」

網民近日在社交平台發現一個驚人巧合，原來林作與鍾培生竟然是同月同日生，消息一出立即引發熱烈討論。有網民直接留言「不如你地兩個喺埋一齊啦」，更有人開玩笑要在兩人中「2揀1做老公」，甚至有人將兩人比作《死亡筆記》中的夜神月與L，形容他們是「一體兩面」的宿命對手。這個發現讓原本已經糾纏多年的「林鍾恩怨」再添新話題。