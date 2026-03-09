鍾培生林作「神秘緣分」引熱議 網民腦洞大開創作BL情節 一文回顧「林鍾恩怨」
網民發現驚人巧合引爆熱議
有網民在社交平台分享這個發現後，立即吸引大量留言討論。網民紛紛留言「我而家先知林作同埋鍾培生係同月同日生」，更有人直接建議「不如你地兩個喺埋一齊啦」。討論中最引人注目的是有網民留言「既生作，何生生」，巧妙地改編了三國演義的經典台詞，形容兩人的微妙關係。另外亦有網民表示「仲要只係差一年」，對這個巧合感到不可思議。
林作鍾培生被網民配對成BL組合
更有趣的是，網民開始將兩人當作BL（Boys’ Love）組合來討論，有人留言「2揀1做老公pls」，亦有網民表示「根本佢哋就係一對好朋友」。有網民更將兩人比作動漫《死亡筆記》中的夜神月與L，留言「Ai話佢兩個係夜神月同L」，暗示兩人既是對手又有著微妙的默契。另有網民用「沙羅雙樹 一體兩面 一泊二食」來形容兩人的關係，認為他們應該「性格都似」。
回顧「林鍾恩怨」：從百萬拳賽到求婚風波
林作與鍾培生的恩怨情仇可追溯至2021年的「百萬拳賽」。當時鍾培生宣布每年回饋會員100萬港元，林作隨即在相關新聞下留言「抄我100萬？」，鍾培生認為林作只是在蹭熱度，直接開出合約邀請林作上擂台打一場，無論輸贏都給他100萬港元。比賽於2021年9月18日在九展舉行，林作全場採用「跑走戰術」和「攬攬大法」，最終鍾培生以點數勝出，但因未能K.O.林作反被嘲笑。拳賽結束後，兩人從敵對轉為「另類商業戰友」，經常在商業活動中同台，深諳網絡流量密碼。
鍾培生求婚風波再成林作抽水素材
最近鍾培生的「電影級」求婚再次成為林作的最佳「抽水」素材。今年3月初，鍾培生於淺水灣大宅仿效《進擊的巨人》，身穿威也從30米高空飛躍而下，向25歲的「北大學霸」兼現任西貢區議員莊雅婷求婚。林作迅速發動連環貼文狠辣抽水，指出女方全程表情冷靜尷尬，且影片中完全沒錄到女方說「Yes」，以法律觀點嘲諷「這不是求婚成功，這只是單方面的宣讀」。面對林作指控，鍾培生在Threads上回覆了被網民瘋傳的14字金句「我冇問過佢問題，我係叫佢嫁俾我」，這句「強制通知模式」的回應既坐實了鍾培生的狂傲人設，也成功讓求婚熱度延續數週，兩人的「相愛相殺」關係再次成為全城熱話。