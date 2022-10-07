林作心結未解 搭電梯尾隨陳凱琳 坦承有衝動拔她一根頭髮 被網民鬧黐線
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林作真係乜都做得出，早前因為懷疑陳凱琳與龍鳳胎弟弟Derek的血緣問題唯恐天下不亂，誇口付100萬畀Derek驗DNA，最後更加碼至千萬，陳家人當然唔會陪佢癲。心願未了的林作昨日(6日)在尖沙咀巧遇陳凱琳，他尾隨搭扶手電梯時影了陳凱琳的背影，坦承好想要她一根頭髮。原來林作一直未死心，有網民鬧爆其想法太黐線，好彩最後佢都係諗吓，冇一時衝動。
林作咬住唔放
林作對陳凱琳一家的血緣關係一直咬住唔放，早前公開表示會付100萬予陳凱琳的龍鳳胎細Derek驗DNA，獲陳凱琳大家姐私下回覆，願意驗DNA但100萬實在太少，林作再問阿媽借錢加碼至1千萬，不過最後隨著Derek離開香港，事件才不了了之。直到昨日(6日)，林作在尖沙咀巧遇陳凱琳，重燃他搞事的慾望。
林作巧遇陳凱琳大呼尷尬
林作在社交網公開一張在尖沙咀海港城商場乘扶手電梯時拍的照片，並留言：「剛剛在海港城搭扶手電梯，前面疑似係陳凱琳。我並未有打招呼，以免尷尬。但我坦承好想要她一根頭髮！」天不怕地不怕的林作竟然話怕尷尬，真係世界變。林作所影的疑似陳凱琳背影纖瘦，再加上髮型的長度與髮色都幾乎一樣，與陳凱琳確是九成九相似，不過林作驚到唔敢上前打招呼，所以未能確認是否真的是陳凱琳本人。
網民鬧爆黐線隨時惹禍
對於林作這次的行為，網民反應甚大，有人鬧爆林作當場的想法好黐線，大家都在熱討相中人是否真的陳凱琳，亦有網民留言提示林作這樣拍照好危險，因為在扶手電梯由下而上拍照，如果對方是穿裙子，就會有機會引起偷拍的嫌疑。另外，林作仲話想拔對手一條頭髮，如果真係衝動行事，分分鐘再惹官非。