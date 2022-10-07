林作心結未解 搭電梯尾隨陳凱琳 坦承有衝動拔她一根頭髮 被網民鬧黐線

林作真係乜都做得出，早前因為懷疑陳凱琳與龍鳳胎弟弟Derek的血緣問題唯恐天下不亂，誇口付100萬畀Derek驗DNA，最後更加碼至千萬，陳家人當然唔會陪佢癲。心願未了的林作昨日(6日)在尖沙咀巧遇陳凱琳，他尾隨搭扶手電梯時影了陳凱琳的背影，坦承好想要她一根頭髮。原來林作一直未死心，有網民鬧爆其想法太黐線，好彩最後佢都係諗吓，冇一時衝動。