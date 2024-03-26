林作放閃稱裕美係「人生最愛」大讚3個優點：跟我的媽媽外貌相似

麥明詩(Louisa)與盛勁為的婚禮引起廣泛關注，多名知名藝人到場祝賀。最讓人意想不到的嘉賓莫過於林作的母親王莉妮的出席，她不僅大方祝福新人，並在場中分享了對兒子的看法，稱林作受到了刺激。對此，有媒體特別採訪了林作，睇佢有咩最新回應。