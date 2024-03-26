林作放閃稱裕美係「人生最愛」大讚3個優點：跟我的媽媽外貌相似
林作對前度麥明詩祝福
當被問及對於王莉妮與麥明詩良好關係的感受時，林作表示，他對此並不感到意外，並且對於麥明詩找到了好歸宿表示祝福。
林作公開放閃 兼講裕美3個優點：跟我的媽媽外貌相似
被問及與裕美拍攝婚照是否意在示威，以及是否有結婚和生兒育女打算。林作沒直接回應，只說裕美是他人生最愛，還大講愛人3個優點：人靚、身材好、心地好，跟媽媽外貌相似，簡直是靚到一個地步。還大聲高呼「我愛她！」並透露汪小菲是他偶像。
林作母特別祝福：Louisa係我契女嘛
麥明詩(Louisa)與盛勁為的婚禮引起廣泛關注。這場婚禮舉行了三場宴會，多名知名藝人到場祝賀。最讓人意想不到的嘉賓莫過於林作的母親王莉妮的出席，她不僅大方祝福新人，更在場中分享了與麥明詩的特殊關係。
王莉妮在婚宴上笑了笑表示「Louisa係我契女嘛，做唔到新抱就做我契女。」因此她受到女方的邀請。她不僅準備了豐厚利是，還親筆寫下了一封信。她透露，自己與麥明詩私下會不時見面，即使麥明詩與盛勁為交往期間，她也會加入他們的聚會。「無尷尬，有時都約出嚟飲茶，前度媽咪！哈哈哈！」王莉妮開玩笑地說。
林作媽大讚新郎盛勁為靚仔
對於新郎盛勁為，王莉妮也給予瞭高度評價，她認為盛勁為非常靚仔且有責任感。「好開心Louisa搵到幸福！又型！又夠高！」她表示，雖然自己曾嘗試用不同方法幫助兒子林作「箍煲」，但最終未能成功。
林作未能出席婚宴 林作媽：無人邀請佢
當被問及為何林作沒有出席婚宴時，王莉妮透露「無人邀請佢喎！」但她也表示林作有祝福新人，並希望他們新婚快樂、早生貴子。她還透露，林作拍攝婚紗照可能是受到了某些刺激心情有點灰咁，但她希望兒子能看開一些事情，「有時要睇開啲，好似我咁，再見都係朋友，祝福人哋！」
被問「準新袍」裕美值多少分
王莉妮公開表示希望林作能在今年內結婚，對於林作的女友裕美，她坦言自己去年8月才接受她，並表示需要更多時間來相處。被問「準新袍」裕美值多少分，林媽笑指：「合格。」至於林作的工作，王莉妮透露兒子目前擔任顧問，解決各種問題，收入也相當不錯。「佢自己依家搞得掂，仲有多，仲問我用唔用錢，好開心！依家等佢送袋啦！」
在訪問最後，王莉妮多次表達了對麥明詩未能成為自己新抱的遺憾，她認為麥明詩是一個非常好的女孩。不過，她也表示現在最重要的是要祝福新人新婚快樂，永結同心及早生貴子。
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