林作不甘被人嘲笑矮過疑似麥明詩男朋友 發公開信挑戰對方擂台見
林作公開要同對方打擂台
而盛勁為外型高大俊朗，在參加《衝上雲霄大選》時表示自己有六尺高，即是182cm的高度，相比起麥明詩的32歲前度林作高大不少，更有安全感。而林作自稱「抽水王」，知道麥明詩拍拖，少不了衝出嚟抽水，他於IG打了一段千字文，寫道：「本人正式身高為171CM，高過一般矮仔如167鍾賠生（鐘培生）足足4CM, 不算矮仔！但事到如今，我唯有發出公開挑戰書：本人現向（我唔識佢，上網話佢做保險嘅）盛品儒（盛勁為）發出公開挑戰：上擂台打番場，睇下高挑鬼命嘅你定係好似阿根廷烈山度馬天尼斯嘅我好打啲！」
林作稱贏咗對方要加入佢團隊
林作也不忘借此宣傳，表示對方打贏的話，便會加入他的保險團隊 ，「留意，本人入行三年來連續三年COT，連續兩年全公司最強招募經理，目前官至區域經理，樓下85人團隊，要買我同我條team過黎轉會費會係天價，估計你未必俾得起，仲未計#林作保險呢個全港頭五名保險品牌hashtag的商業價值。光明頂幫我計過，可能值錢過一啲細保險公司個名。輸給我，你帶埋你兄弟姐妹（我唔識嘅，上網話你全家做保險），全部加入我團隊。轉會費估計冇我咁貴，貴都唔緊要，我自己同我老母有。大家win win。」
睇埋麥明詩其他泳裝照：
常見問題
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