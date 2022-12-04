林作不甘被人嘲笑矮過疑似麥明詩男朋友　發公開信挑戰對方擂台見　

30歲麥明詩今天（3日）的感情生活被爆出與前國泰港龍航空副機師32歲的盛勁為拍拖，雖然二人並未有回應這段戀情，但被人拍攝到二人一起甜蜜遊日，加上這段戀情早在盛勁為參加TVB選秀節目《衝上雲霄大選》時已開始傳出，所以大家也不意外。