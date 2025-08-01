72歲林作母潛水後首開腔！生日會突向麥明詩裕美道歉 一句話揭婆媳關係大逆轉？
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因公開麥明詩BB樣貌而捲入風波的林作媽媽王莉妮（Lily），在裕美與麥明詩連番隔空罵戰後一直潛水。今日（1日）適逢Lily 72歲生日，她終於首度現身，更在生日派對上石破天驚地向麥明詩和裕美雙雙道歉，場面震撼！潛水多時的她為何突然公開表態？一句「處理不當」背後，又是否意味著與準新抱裕美的婆媳關係已迎來驚天大逆轉？
林作媽媽72歲生日首度開腔 向麥明詩裕美道歉
在洩漏麥明詩BB樣貌風波後，林作媽媽Lily一直未有公開露面，直至日前72歲生日，她才在林作和裕美為她舉辦的生日派對上首度現身回應事件。Lily坦言風波後確實不想多言，即使兒子林作多次催促她出來表態，她都一一拒絕。但在生日的大好日子，她決定打破沉默，並向傳媒鄭重道歉：「好對唔住林作前度和後面嗰個，由於我處理不當，所以趁我牛一開心，我要出嚟講嘢。」這番話不僅向事件主角之一的麥明詩致歉，更同時向一直為自己護航的裕美道歉，處理手法令人意外，也為這場持續已久的風波投下新的變數。
洩B仔相風波 裕美麥明詩隔空罵戰全面回顧
整場風波始於林作媽媽Lily早前在社交平台公開了麥明詩BB的樣貌，隨即引發軒然大波。裕美率先發難，直斥麥明詩是「作俑者」，質疑對方設局讓Lily墮入圈套。其後，麥明詩在產後復出的活動上，不點名發表「圈套論」作出反擊。此舉徹底點燃裕美怒火，她再度發文炮轟麥明詩「賊喊捉賊」，更怒罵對方「真係好cheap」，雙方你來我往，隔空罵戰愈演愈烈。作為事件始作俑者的Lily，在雙方激烈交鋒下選擇「潛水」避風頭，直至生日會才終於現身，試圖為這場由她引發的罵戰畫上句號。
裕美著準奶奶晚裝證地位 婆媳破冰關係更勝從前
在Lily的生日派對上，除了道歉宣言成為焦點，她與準新抱裕美的互動更是全場亮點。早已與Lily破冰的裕美，當晚穿上準奶奶的華麗晚裝現身，盡顯親密關係。裕美事後亦在社交平台大曬合照，並相當識做地向壽星女送上祝福：「Lily姐生日快樂！！Lily姐要我著佢條裙，Lily姐著到玲瓏浮凸，我盡顯平板身材，想裝假狗都不能，但漂亮（BTW祝你青春常駐，年年都咁high）。」字裡行間的玩笑與親暱，足證兩人關係在經歷風波後不退反進，裕美穿上「未來奶奶」的戰衣，似乎也象徵著其地位更加穩固，婆媳關係顯然已邁入新篇章。
圖片來源：IG@leenililywong資料或影片來源：原文刊於新假期