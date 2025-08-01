72歲林作母潛水後首開腔！生日會突向麥明詩裕美道歉 一句話揭婆媳關係大逆轉？

因公開麥明詩BB樣貌而捲入風波的林作媽媽王莉妮（Lily），在裕美與麥明詩連番隔空罵戰後一直潛水。今日（1日）適逢Lily 72歲生日，她終於首度現身，更在生日派對上石破天驚地向麥明詩和裕美雙雙道歉，場面震撼！潛水多時的她為何突然公開表態？一句「處理不當」背後，又是否意味著與準新抱裕美的婆媳關係已迎來驚天大逆轉？