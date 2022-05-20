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林作捧20歲契妹Bronte做紅牌經紀 新保險女神去年選港姐唔入圍

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林作經常對外宣揚自己的保險團隊有幾勁，仲不停招兵買馬，講明汰弱留強，不達標者全被out，而且女下屬只收靚女，最近林作就力捧20歲的Bronte，係咪熟口熟面呢？原來是去年由林母提名選港姐，裕美傍實現身第二輪面試的可愛佳麗，雖然入唔到圍做唔到明星，靠靚樣Sell保險一樣搵到食！

林作 20歲的Bronte是林作保險的新貴。
20歲的Bronte是林作保險的新貴。（圖片來源：[email protected]
林作 林作拍片大讚Bronte：「佢係我遇過以嚟，最自然最天生適合做保險嘅人......」
林作拍片大讚Bronte：「佢係我遇過以嚟，最自然最天生適合做保險嘅人……」（圖片來源：[email protected]

林作捧新保險女神上位

林作最近在自己的社交網不停Sell女下屬，繼早前話要挑選程美段的Jasmine Tang外，再有20歲外形甜美的Bronte霍穎璇，有青春貌美的靚女加入林作的保險團隊，當然成為熱話，林作更以隊中最索經紀做賣點，拍片大讚Bronte是十年難得一見的保險奇材。

林作 Bronte樣子甜美。
Bronte樣子甜美。（圖片來源：[email protected]
林作 Bronte仲係廣告模特兒。
Bronte仲係廣告模特兒。（圖片來源：[email protected]
林作 林作曾偷拍Bronte見客時的情形放上網，力讚她是可造之材。
林作曾偷拍Bronte見客時的情形放上網，力讚她是可造之材。（圖片來源：[email protected]

Bronte去年選港姐失敗

Bronte去年由契媽(林作母親Lily)提名參選港姐，在第一次面試與第二次面試都是傳媒的入圍心水，不過最後卻無緣進入28強，更被揭與林作早已認識，在保險公司做實習生。最近Bronte終於打正旗號加入契哥林作的團隊，並在社交網不停出po表現自己對保險工作的熱誠，日日見客非常之忙。

林作 去年6月Bronte獲林母大讚似麥明詩並提名她去選港姐，面試當日她以一身白色晚裝現身廣受傳媒關注。
去年6月Bronte獲林母大讚似麥明詩並提名她去選港姐，面試當日她以一身白色晚裝現身廣受傳媒關注。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
林作 Bronte由裕美傍實出席第二次面試。
Bronte由裕美傍實出席第二次面試，面試前接受傳媒訪問。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

林作話女下屬係花瓶

對於女下屬Jasmine與Bronte的顏值被高度關注，甚至成為討論區的熱話，林作日前在社交網留言：「兩年來，我收過嘅絕對靚女，不少過10位。但絕大部份係花瓶而已，冇任何成就，我一早炒曬/隔離開曬。你地目前見到嘅正菜，成績卓越嘅原因唔係因為靚。留得低嘅，係因為夠tough。連登仔受唔起嗰隻。我入黎呢行就係要培養最tough最強大嘅保險人。正定唔正，唔重要。」

林作 之前另一位林作女下屬Jasmine亦因為生得靚而受關注。
之前另一位林作女下屬Jasmine亦因為生得靚而受關注。（圖片來源：[email protected]
林作 林作在社交網回應連登討論區的post。
林作在社交網回應連登討論區的post。（圖片來源：[email protected]
林作 有網民話林作遲早把持唔住。
有網民話林作遲早把持唔住。（圖片來源：連登討論區）
林作 林作解釋隊中靚女有得留低的原因。
林作解釋隊中靚女有得留低的原因。（圖片來源：[email protected]

疑似男友都係林作下屬

Bronte條件咁好裙下之臣應該唔少，不過在她的社交網就發現她疑似心有所屬，男方Martin今年22歲，也是林作團隊的其中一員，早前Bronte為Martin慶祝生日，二人表現親密，唔通真係近水流台？

林作 Bronte早前為Martin慶生，攬實合照關係唔簡單。
Bronte早前為Martin慶生，攬實合照關係唔簡單。（圖片來源：[email protected]
林作 二人仲手貼手自拍。
二人仲手貼手自拍。（圖片來源：[email protected]
林作
（圖片來源：[email protected]
林作 19歲霍穎璇是理工大學生兼模特兒。
20歲霍穎璇是理工大學生兼模特兒。（圖片來源：[email protected]

香港小姐2021|林作母提名契女霍穎璇直認想當新抱

林作母親去年提名契女霍穎璇參選，霍是理工大學生及模特兒，樣子甜美，後生又高質，林母對契女霍穎璇讚不絕口，大讚她清純又乾淨，又識𠱁人開心，更指契女霍穎璇有林作前十優港姐女友麥明詩的影子，林作母直指好想契女霍穎璇做新抱﹗擺明唔將林作現任女友裕美放在眼內。

香港小姐2021｜裕美陪林作母契女霍穎璇第二輪面試 自稱林母奴隸句句有骨
裕美陪林母契女霍穎璇參加第二輪港姐面試，更為對方提手提袋，儼如助手。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
林作 19歲霍穎璇
去年只有19歲霍穎璇。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

裕美寸嘴：「林母可以任意差遣我﹗」

當日早上無綫進行第二輪港姐面試，林作母親提名的霍穎璇（Bronte）再次現身，但竟然由裕美陪伴到來，裕美自稱當日身份是助手，在場記者問係咪林作母吩咐她到來，裕美話：「可以咁講啦﹗我依家係林母嘅奴隸﹗佢可以任意差遣我嚟，陪佢契女嚟﹗」記者問裕美是否自願陪林作母契女到來，裕美高八度聲線話：「我好甘願嘅﹗嘩﹗晨早流流見到咁靚嘅女仔喎﹗不過其實我好少咁早起身嘅﹗」

香港小姐2021｜裕美陪林作母契女霍穎璇第二輪面試 自稱林母奴隸句句有骨
裕美陪伴林母契女霍穎璇接受記者訪問，卻變成主角，成為主要採訪對像，霍穎璇變成陪襯﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

裕美變主角 霍穎璇變陪襯

記者指林母想霍穎璇做其新抱，裕美即答：「我冇所謂﹗我份人好大方，辛苦佢喇﹗做新抱唔係咁易﹗」記者追問霍穎璇係咪已準備好做一個好新抱同裕美爭過，霍穎璇答：「都唔係﹗」裕美即搶答：「人哋咁後生唔會揀林作啦﹗」然後裕美拉住霍穎璇上無綫安排的大巴上，自己便離去﹗

香港小姐2021｜裕美陪林作母契女霍穎璇第二輪面試 自稱林母奴隸句句有骨
裕美一提林母想契女霍穎璇做新抱，裕美寸嘴話：「我好大方嘅﹗辛苦你（搭一搭霍穎璇膊頭）啦﹗」（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
香港小姐2021｜裕美陪林作母契女霍穎璇第二輪面試 自稱林母奴隸句句有骨
其實裕美之前已認識霍穎璇，更曾送鑽飾給對方。（圖片來源：[email protected]

林作先係提名人？

林作自稱是「東涌羅浩楷」（Kirsten）的提名人，其後又透露其母亦有提名另一佳麗霍穎璇，更率先透露姓霍的佳麗成功打入第二輪面試，明顯掌握到霍穎璇的一手資料，根據林作IG，去年4月時，林作出post貼出霍穎璇的兩張相，顯示林作一早認識霍穎璇，之後林作又轉載霍穎璇在保險公司做intern時成績卓越而獲安排上台分享片段，似乎林作對霍穎璇的認識有一定程度，有網民懷疑林作與其母提名根本是同一人霍穎璇，「東涌羅浩楷」（Kirsten）只是個晃子。

林作4月時曾轉貼霍穎璇的美照﹗
林作去年4月已在社交網出過Bronte的靚相。（圖片來源：[email protected]

霍穎璇文青氣質逐格睇

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫娛樂新聞台截圖、連登討論區截圖、[email protected]

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