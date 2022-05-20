林作捧20歲契妹Bronte做紅牌經紀 新保險女神去年選港姐唔入圍
林作捧新保險女神上位
林作最近在自己的社交網不停Sell女下屬，繼早前話要挑選程美段的Jasmine Tang外，再有20歲外形甜美的Bronte霍穎璇，有青春貌美的靚女加入林作的保險團隊，當然成為熱話，林作更以隊中最索經紀做賣點，拍片大讚Bronte是十年難得一見的保險奇材。
Bronte去年選港姐失敗
Bronte去年由契媽(林作母親Lily)提名參選港姐，在第一次面試與第二次面試都是傳媒的入圍心水，不過最後卻無緣進入28強，更被揭與林作早已認識，在保險公司做實習生。最近Bronte終於打正旗號加入契哥林作的團隊，並在社交網不停出po表現自己對保險工作的熱誠，日日見客非常之忙。
林作話女下屬係花瓶
對於女下屬Jasmine與Bronte的顏值被高度關注，甚至成為討論區的熱話，林作日前在社交網留言：「兩年來，我收過嘅絕對靚女，不少過10位。但絕大部份係花瓶而已，冇任何成就，我一早炒曬/隔離開曬。你地目前見到嘅正菜，成績卓越嘅原因唔係因為靚。留得低嘅，係因為夠tough。連登仔受唔起嗰隻。我入黎呢行就係要培養最tough最強大嘅保險人。正定唔正，唔重要。」
疑似男友都係林作下屬
Bronte條件咁好裙下之臣應該唔少，不過在她的社交網就發現她疑似心有所屬，男方Martin今年22歲，也是林作團隊的其中一員，早前Bronte為Martin慶祝生日，二人表現親密，唔通真係近水流台？
香港小姐2021|林作母提名契女霍穎璇直認想當新抱
林作母親去年提名契女霍穎璇參選，霍是理工大學生及模特兒，樣子甜美，後生又高質，林母對契女霍穎璇讚不絕口，大讚她清純又乾淨，又識𠱁人開心，更指契女霍穎璇有林作前十優港姐女友麥明詩的影子，林作母直指好想契女霍穎璇做新抱﹗擺明唔將林作現任女友裕美放在眼內。
裕美寸嘴：「林母可以任意差遣我﹗」
當日早上無綫進行第二輪港姐面試，林作母親提名的霍穎璇（Bronte）再次現身，但竟然由裕美陪伴到來，裕美自稱當日身份是助手，在場記者問係咪林作母吩咐她到來，裕美話：「可以咁講啦﹗我依家係林母嘅奴隸﹗佢可以任意差遣我嚟，陪佢契女嚟﹗」記者問裕美是否自願陪林作母契女到來，裕美高八度聲線話：「我好甘願嘅﹗嘩﹗晨早流流見到咁靚嘅女仔喎﹗不過其實我好少咁早起身嘅﹗」
裕美變主角 霍穎璇變陪襯
記者指林母想霍穎璇做其新抱，裕美即答：「我冇所謂﹗我份人好大方，辛苦佢喇﹗做新抱唔係咁易﹗」記者追問霍穎璇係咪已準備好做一個好新抱同裕美爭過，霍穎璇答：「都唔係﹗」裕美即搶答：「人哋咁後生唔會揀林作啦﹗」然後裕美拉住霍穎璇上無綫安排的大巴上，自己便離去﹗
林作先係提名人？
林作自稱是「東涌羅浩楷」（Kirsten）的提名人，其後又透露其母亦有提名另一佳麗霍穎璇，更率先透露姓霍的佳麗成功打入第二輪面試，明顯掌握到霍穎璇的一手資料，根據林作IG，去年4月時，林作出post貼出霍穎璇的兩張相，顯示林作一早認識霍穎璇，之後林作又轉載霍穎璇在保險公司做intern時成績卓越而獲安排上台分享片段，似乎林作對霍穎璇的認識有一定程度，有網民懷疑林作與其母提名根本是同一人霍穎璇，「東涌羅浩楷」（Kirsten）只是個晃子。
霍穎璇文青氣質逐格睇
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