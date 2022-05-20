林作捧20歲契妹Bronte做紅牌經紀 新保險女神去年選港姐唔入圍

林作經常對外宣揚自己的保險團隊有幾勁，仲不停招兵買馬，講明汰弱留強，不達標者全被out，而且女下屬只收靚女，最近林作就力捧20歲的Bronte，係咪熟口熟面呢？原來是去年由林母提名選港姐，裕美傍實現身第二輪面試的可愛佳麗，雖然入唔到圍做唔到明星，靠靚樣Sell保險一樣搵到食！