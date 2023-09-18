JPEX｜林作被捕網民勁讚舊愛麥明詩走得快 裕美親自回應「最佳女朋友」稱號

早前宣稱申請成為JPEX合夥人兼在中環開新Office的林作，今早（18日）突然被商業罪案調查科拘捕，網民除了關心林作是否已入獄外，亦好關心林作的現任女友裕美和舊愛麥明詩的反應，而表示會Stand by幫手的裕美，更親自回應了網民封她為「最佳女朋友」的讚譽。