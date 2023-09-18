JPEX｜林作被捕網民勁讚舊愛麥明詩走得快 裕美親自回應「最佳女朋友」稱號
林作今被捕 網民瘋狂猜測裕美今後去向
有網民在討論區開post，猜測：「如果林作坐監，裕美仲會唔會等佢？」引起不少網民熱議，有網民指裕美年紀係一個問題：「林作坐完要唔要佢都係問題，可能覺得佢剋夫加上年紀大」、「搵都搵個後生啲，除非佢仲keep到」、「裕美仲有咩選擇，都就嚟停經」，亦有網民諗計想幫林作留住裕美：「不如今晚保釋岀黎就宣佈訂婚」、「擺低幾百萬先」等等。
裕美隨時Stand by幫手 否認係「最佳女朋友」
有網民就指若裕美對林作不離不棄，便有望升級為「完美女友」，裕美在回應傳媒查詢時，就透露由於林母未能即時返港，現時只能由她去處理林作被捕的相關事宜，但她表示不太擔心林作，因為擔心都無意思，當下最緊要係Stand by，有甚麼可以做的事就即刻去做。此外裕美又否認自己係「最佳女朋友」，因為換作係任何一個好朋友出事，她也會隨時幫到手就幫。
麥明詩曬泳照懶理是非
「十優港姐」麥明詩（Louisa）曾與林作拍拖3年，這段關係經常被網民稱為麥明詩的「人生污點」，不過今次林作因JPEX案被捕，網民就大讚麥明詩走得快：「麥明詩當年真係好聰明，唔係真係頭痕」、「成件事最開心係麥明詩」、「最醒係麥明詩，一早斬斷情絲，十優即係十優，不立危牆下」等等，而麥明詩則剛巧在昨日分享了一張泳照，並留言：「Tune out the world」（置身世界之外）。
31歲麥明詩踩過界稱霸教育界 獲委任非執行董事一年穩袋136萬
現年31歲的「10優港姐」麥明詩（Louisa）自從離開TVB後，轉行到全球數一數二的顧問公司McKinsey做國際商業顧問，更自稱是「坐在辦公室內的女演員」。最近她更殺入教育界，獲傳承教育集團有限公司委任為非執行董事，並於9月4日起生效。
與補習名師林溢欣合作
麥明詩在社交網站宣布，自己正式有多一重身份：「9月伊始是各位莘莘學子新開始，而本人亦在今日有多一個新崗位，有幸為傳承教育擔任非執行董事職務，結合自身經驗參與集團旗下教育團隊業務的商業規劃。」她又指十分欣賞主席袁裕深帶領之優質教育團隊，以及林溢欣導師的教學理念及努力拼搏的精神。她更特別鳴謝自己一位樣衰衰、但好有義氣的同齡金融朋友，才成全到這件事。
每年取董事袍金36萬
據悉，麥明詩與該公司雙方已訂立服務合約，自2023年9月4日起，初步年期為3年。她有權收取董事袍金每年36萬港元，薪酬参考其資歷、經驗、所承擔的角色及職責以及現行市況釐定。另外，有關薪酬已獲董事會及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」）批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。
每年收100萬顧問費用
另外，該公司與麥明詩直接全資擁有的老麥工作坊訂立顧問協議，根據顧問協議，已同意委聘老麥工作坊為集團顧問以提供諮詢服務，諮詢服務範圍包括就其投資者關係及教育相關業務發展(包括但不限於幼兒發展)提供意見。根據顧問協議，將就提供諮詢服務向老麥工作坊支付每年100萬元的顧問費用。
聲明上被詳細介紹
根據傳承教育集團有限公司的聲明，詳細介紹非執行董事麥明詩的背景：「麥女士，31歲，分別於2014年及2018年取得劍橋大學法律文學士學位及文學碩士學位。彼於2018年獲得紐約律師資格。於2019年至2022年，麥女士任職於麥肯錫公司，領導多個有關策略、組織及設計思維的管理諮詢項目。在此之前，彼於2015年至2019年期間從事娛樂行業，並曾擔任多個大型電視節目廣播及定期講座節目的主持人。麥女士為Project Melo Limited（一間專注於青年賦權的公司）的聯合創始人。」
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