JPEX｜33歲林作疑捲虛擬加密貨幣平台無牌事件 被商業罪案調查科拘捕

林作突然被商業罪案調查科拘捕！香港證監會於上周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台「JPEX」無牌經營，兼質疑JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX的人士及找換店使用的手法存可疑之處。早前宣稱申請成為JPEX合夥人兼在中環開新Office的林作，今早（18日）突然被商業罪案調查科拘捕！