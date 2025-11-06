林作女友裕美現身法院憔悴不堪 限時動態爆粗鬧傳媒

JPEX虛擬資產詐騙案今日在東區裁判法院提堂，網紅林作被押解到庭應訊，其女友裕美亦現身法院旁聽。裕美接受訪問時透露，林作昨日到警署報到後便沒有回家，她事後才知道男友被正式起訴。然而，更令裕美憤怒的是傳媒拍攝的照片，她在社交平台限時動態發片痛批記者，表示以後不會再配合拍攝。