林作女友裕美現身法院憔悴不堪 限時動態爆粗鬧傳媒
廣告
JPEX虛擬資產詐騙案今日在東區裁判法院提堂，網紅林作被押解到庭應訊，其女友裕美亦現身法院旁聽。裕美接受訪問時透露，林作昨日到警署報到後便沒有回家，她事後才知道男友被正式起訴。然而，更令裕美憤怒的是傳媒拍攝的照片，她在社交平台限時動態發片痛批記者，表示以後不會再配合拍攝。
裕美現身法院憔悴不堪 透露林作失聯近24小時
裕美今早抵達東區裁判法院時，臉容明顯憔悴。她接受訪問時表示：「成晚有瞓過，因為平時朝早6點先瞓，對案件都好樂觀，同埋一直我都接觸唔到佢。」當被問及失聯多久時，裕美回應：「我諗冇24小時，佢被捕你唔知情？我唔知情，因為佢去報道嘅時候就冇返過嚟。」她又透露不知道林作具體幾點去報到，因為當時自己在睡覺。裕美表示林作的媽媽很擔心，但她已安慰對方不用擔心，「有我喺度一切都會安排好」。
裕美限時動態爆粗痛批傳媒：「影完之後出嚟嗰個樣樣衰到」
裕美其後在限時動態拍片控訴傳媒拍攝的照片太醜，情緒激動地表示：「我成晚冇食嘢又冇瞓覺記者你他媽的認得我咁醜，等陣影返你轉頭，有時喺嗰邊見到佢哋企喺嗰度幾個鐘其實係有啲唔忍心，但係你哋影完之後出嚟嗰個樣樣衰到，令我冇辦法原諒你哋，所以陣間見到你哋嘅時候我係唔會俾你哋影㗎！」她更貼出傳媒拍攝的相片，控訴影得醜，並表示以後都不會配合拍攝。
押後至12月15日作交付程序 林作獲30萬元保釋
警方昨日落案起訴涉及JPEX虛擬資產交易平台案16名男女，林作今日早上8時許由警員押解，乘警車離開北角警署往東區法院應訊。現場可見林作戴上口罩，坐在警車後座，身旁有兩名警員看守。林作由庭警押到犯人欄內，不時望向旁庭席的女友裕美，期間回應表示明白控罪，並聘請資深大律師清洪作為辯護律師。法庭文件顯示，林作被控一項欺詐罪及一項「欺詐地誘使他人投資虛擬資產」罪，涉嫌於2023年7月至9月期間，藉欺騙及作出虛假陳述誘使他人在JPEX上投資。判官高偉雄押後首案至12月15日作交付程序，除鄭雋熹須還押外，其餘7人皆獲准保釋，他們獲准分別以5萬至30萬元擔保外出，期間不准離港及須交出旅遊證件，居於報稱住址及每周到警署報到，另不得接觸控方證人，其中林作及陳穎怡以30萬保釋。