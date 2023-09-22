JPEX｜林作記者會6大重點 自嘲低處未算低、否認「龜縮」走後門

33歲的林作，本周一（18日）因捲入JPEX風波被警方拘捕，他於昨晚（21日）獲准保釋後在社交網站發文表示會於22日下午召開緊急記者會。他以一身西裝現身記者會，答問題時更全程坐在代表律師身旁，不過卻連番望住聲明回答，而且不斷答的都是同一個答案…..