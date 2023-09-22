JPEX｜林作記者會6大重點 自嘲低處未算低、否認「龜縮」走後門
1. 林作唔回應JPEX案情 不斷答同一答案
林作喺記者會一開始就表示唔會回應JPEX案情內容，記者不斷問的問題，他都以「喺法律建議之下我唔可以回應，我都好想回應」回應，林作亦表示邱吉爾係佢偶像，佢係樂觀主義的人，雖然佢而家有好多嘢想做，但而家因為要協助調查的時候，所以要等待還佢清白之時佢先會再做其他的事，佢係會幫受因為呢件事受影響的人士。未來一定會協助相關的機構，直到事件水落石出，希望事情盡快得到解決，同搵出幕後主腦。
我喺呢一刻確實有好多嘢想做、想幫，但係目前事件基於刑事調查中，我好多嘢都唔可以做，等我喺還得清白之身嘅時候，承諾一定會盡力係我嘅範圍內、法律容許下去幫助。 我未來會盡力協助相關執法機構，直到事件水落石出。希望可以盡快解決，將幕後人士繩之於法。
2.「林作炒幣」已終止業務
林作在記者會中表示，其新開月租26萬店鋪「林作炒幣」已倒閉：「喺前日（20日）已終止租約，所有業務都中止咗。」
3. 林作走後門疑因為「警民合作」
林作比起之前開記者會謹慎咗好多，被記者問到的問題都好多都唔回應，因為指係關於JPEX案情，而且有啲回答前都會問一問律師意見，不過網民就指林作英文麻麻，又搞笑指林作被英語問問題時，都要叫律師幫佢翻譯，又指林作本來都係律師都要下下問律師意見等。被問到林作出返嚟之後點解走後門，林作否認「龜縮」，並暗示似乎係因為要「警民合作」的情況下所以要走後門：「我喺警署期間係好配合所有要求，有咩要求我都配合，關警民合作事。警署期間一切都正常，我盡力配合警方要求，我覺得喺呢個環境係應該要配合，細節我唔回應喇。」
4. 自認是「最成功的失敗者」
林作表示佢母親非常擔心，發生呢件事後同女友的關係更加拉近，而且知道網路上成日話佢職業係「兒子」，指母親都有財政上支持，不過佢自己都要面對今次的教訓。被問到發生JPEX被捕後，今次之後仲可以撈咩？仲點俾到人信心，林作表示發生呢件事後，收到好多人的關心好感動，同埋特別指明睇到一個打氣說話令佢好感動，其內容係指林作先係最成功的人，因為佢係「最成功的失敗者」，佢的成就係不斷失敗都可以行落去。最後林作講述由被炒後，經歷咗好多嘢，形容呢段時間真係過得不容易，但人生要積極面對。
5. 自嘲日子好難過
「我今年頭半年醉心於保險事業，6月離開之前嘅公司，喺呢度做過一次記者會，大家都以為已經係十分大鑊，但短短3個月後低處未見低！」他坦言現時確實好難過，現時身處這個辦公室9月9號再舉行開幕儀式，今日只是9月22號就已經發生很多事，並慨嘆：「人生真係有幾咁不容易！」
6. 大讚裕美是最佳女朋友
裕美在記者會上低調現身，不斷化身賢內助幫男友打點一切，林作亦表示因為今次事件，令裕美和媽媽關係大躍進，又直言「拉到太近」。有記者問裕美對網民封她作「最佳女朋友」有何看法，她謙虛稱：「多謝，我只係盡力而為。」身旁的林作即舉起手指公：「我表示同意！」
林作被捕
林作早前（18日）被捕，警方商業調查科到其中環公司搜查。據悉林作在2名警員押解下上了警方一輛私家車，林作當時面露微笑步出中環娛樂行，隨行警員將證物帶走，包括大疊現鈔，另外亦有一箱箱紙皮箱被帶走，但暫未知為何物。林作被捕後，再有消息傳出他被警方以「涉嫌串謀詐騙被捕」，詳情有待公布。據知今天約有1,408人報案，涉款約10億元，事件中暫有4男2女被捕。而林作女朋友裕美今晚約9時，帶叉燒飯到警署給林作，但暫時仍未見到對方。
接近下午1時林作步出中環娛樂行，2名警員名1名律師伴隨上車，並未發表任何言論。
消息指再有KOL被捕 陳怡辦公室被封
除了林作外，坊間亦有不少KOL為JPEX作宣傳，而當時JPEX被爆大鑊時，網民隨即提起KOL陳怡的名字，事關她亦疑涉及營運有關的加密貨幣找換店。有消息指陳怡同樣於今(18日）被警方以涉嫌串謀詐騙拘捕。有網民拍到她位於尖東永安廣場的「陳大怡找換店」辦公室被圍板封起，更有指警員當時是爆門入辦公室搜查，詳情仍有待警方公布。而有網民指陳怡日前曾拍片鬧爆連登網民及證監會「老屈」，惟林作被捕消息傳出後，「陳怡Group的Admin亦同時消失」。
林作被網民狙擊：你8月1出過Post話自己係合夥人
虛擬資產交易平台「JPEX」出事後，林作隨即割蓆，又稱自己損失慘重，強調自己絕非該平台一員。有關林作的報道不斷，他亦截圖放網上問「點算」，惟即被一眾網民狙擊，指「瀨完一單又一單，大家都唔知點幫你」、「合夥人，你應該更擔心可能要坐監」、「明明自己係始作俑者，出事就立即變受害人？唔好喺度賊喊捉賊，假仁假義！由頭到尾你都冇一個清晰可行的方法去為你口中的苦主去追討，你純粹借苦主去洗脫你的罪名？還是你在扮演另一個局的角色？只有口號式的幫忙，得把口去為自己洗脫罪名？」
而林作今日在Instagram Story上交代「今天目前3個行動」，自己一定會有擔當，竭盡全力幫助大家。
林作：不是我本人打的字
林作被網民貼圖狙擊，稱他8月1日曾出Post稱自己為合夥人。面對眾多質疑，他再於Instagram作以下澄清：
1. Facebook 的運作，很多時候是我的其他同事，尤其是這個 page 是7月才開的。我自己並不記得有見過、有寫過
2. 目前看不到我的 Facebook 有這麼 post
3. 就這麼看，這不是我的寫字風格，包括隔行方式及標點符號
4. 我承認開始接觸這個平台是因為看到其他名人用。記住，我是最後一個名人開始玩的。其他人都早過我
5. 我從末否認我在任何普通客戶都可以做到的情況下在個人用戶端在該平台的「合伙人」按鈕按了下去，然後取得可以介紹別人用的權利。但市民一直以為該平台所用的一般廣義 partner 就代表法律意義上partner。我一直以為大家用個app就知道，人人都可以申請，我也從未指我是平台股東。資訊是公開的，只要用個 app就知道，我認為就如李思聰昨天訪問所說，成年人應該有應有的認知吧。
補充一點：我從不打 「合夥人」，我打 「合伙人」
林作曾自稱「炒幣教父」 今被JPEX跣鑊金：損失慘重
最近轉戰虛幣市場的「抽水王」林作，自爆今年7月曾於社交平台公開表明「已經申請成為『JPEX合伙人』」，但在證監會早前發聲明點名JPEX交易所並非持牌實體，亦並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照後，JPEX一度傳出8小時內無法提取資金。消息傳出後，「教父」林作隨即宣布與「JPEX」割席，同時指自己損失慘重。 林作日前發文指會尊重及遵循證監會要求，不會公開推廣及提及任何香港未有申請牌照的交易所，其後再發聲明指「自己和張智霖、莊思敏、鍾培生、陳定幫等名人的情況相信無異，在類似代言人、代理人的情況下，有為該平台宣傳，但強調絕非該平台一員。在本次事件中，本人面對最大的損失，除了金錢，更是本人的聲譽，尤其是能力的聲譽有影響。」
林作強調自己有擔當
林作強調自己是「有擔當的人」，決定為投資者發聲並取回資金：「本人不但不會龜縮，更是希望可以帶領大家渡過難關。本人以個人名義保證，一定竭盡全力，為大家帶來賠償。」 最新行動是林作律師主動聯絡警方，於昨日（15日）下午和律師陪同下到達警署，提供有用資訊，又指自己近日「收集了不少情報」，相信和一般市民報案相比會有助警方，希望可以在最短時間內為眾多苦主爭取取回本金。
中環新Office同步停業 早前聲稱炒幣月入過百萬
林作自從被保險公司解僱後，自己旋即創立一番事業，專門教人炒虛擬貨幣，更不停出片講解炒幣理論。而早前他亦出席WEB3活動，上台發表「教父言論」。而他在中環的「林作炒幣」Office剛新開張不久，月租26萬，亦因今次而停業。他到警方協助調查後接受訪問，亦表示對這門生意有很大質疑，「呢壇生意可唔可以再做下去，我諗呢個擔憂係大過將來點做，係擔憂緊呢個生意做唔做得，呢方面會同我嘅律師仔細討論」。而他早前更不停分享自己月入過百萬，就連媽媽都買入不少USDT，達成「母憑子貴」的成就。今次消息一傳出，網民隨即關心林作「你成家頂唔頂得順，之前吹到咁大」。
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