天線得得B事件｜林作開口中Kkplus已全額退款 揚言買保險送法律咨詢
前日（5月22日）朗豪坊一間精品玩具店Kkplus發生的幼童挨跌價值5萬多元的天線得得B公仔事件，經疑似涉事家長把事件放上社交網後，引起全城關注，家長即場向店家Kkplus賠償了3萬多元了事，不少網民懷疑該店放置相當有問題。事件持續發酵，曾是執業大律師的林作當然唔會錯過抽水機會，他公開表示可打賭個家長一定可以攞番錢，結果林作真係開口中，今日下午傳出玩具店Kkplus已全額退款並公開致歉。
天線得得B事件再升溫
前日在旺角朗豪坊發生的幼童挨趺價值5萬幾元的天線得得B公仔，雖然幼童父母即場賠償了3萬多元，不過的事件未完仲持續升溫，網民就父母應否賠償，以及店家擺設的位置及處理手法等都展開熱烈的討論。今日（24日）凌晨店家kkplus在社交網台發出澄清聲明，指事件發生後，是由事主家長主動提出，並在雙方同意下徹底解決，最後只收取了「成本價」3萬多元，而被公開的收據就顯示公仔的原價是$2,800，店家的聲明未有令事件降溫，反激起網民更加不滿及熱討。
林作為「天線得得B事件」幼童父母抱不平
林作擁大律師資格，咁熱鬧點會冇佢份？消息傳出後林作即挺身而出為當事人抱不平，先後於社交網出po分享了自己的睇法：「咁講啦，兩邊都有得打。如果我係大律師我會好想打呢隻case。父母有冇責任、小孩子自己有冇錯、個擺設本身擺位係咪有問題，全部有得兩邊打。可惜嘅係，件嘢值嗰5皮，連court都上唔到，去小額錢債玩都廢事。香港就係咁，資本主義社會，冇過50萬我都覺得唔好搞上庭俾律師賺。」其後林作又透露該對父母親自向他作出咨詢，大膽判斷：「賭幾多都得，個家長一定會攞番錢。我一定會為民請命。」結果林作真係開口中，今日下午傳出玩具店已全額退款並公開致歉。
林作乘機自我宣傳
對於該玩具店出聲明後收海量網民嬲嬲，並把聲明刪走，林作直指店方在各方的壓力下，應該快撐不住。林作接受訪問時又表示會為民請命，願意幫家長討回公道。林作更在社交網乘機為自己賣廣告，揚言做保險agent送法律諮詢，咁樣嘅附加價值，邊個夠佢玩！
常見問題
「天線得得B事件」為何被網民繼續發酵？
事件中幼童父母即場賠償了3萬多元，但收據被公開，而當中顯示出成本價並不是3萬多元⋯⋯詳情請看
林作認為事件有官司打？
林作為事件立即拍片抽水，除了替賠錢家長感不值，亦作為律師佢會好想⋯⋯詳情請看