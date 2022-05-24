天線得得B事件｜林作開口中Kkplus已全額退款 揚言買保險送法律咨詢

前日（5月22日）朗豪坊一間精品玩具店Kkplus發生的幼童挨跌價值5萬多元的天線得得B公仔事件，經疑似涉事家長把事件放上社交網後，引起全城關注，家長即場向店家Kkplus賠償了3萬多元了事，不少網民懷疑該店放置相當有問題。事件持續發酵，曾是執業大律師的林作當然唔會錯過抽水機會，他公開表示可打賭個家長一定可以攞番錢，結果林作真係開口中，今日下午傳出玩具店Kkplus已全額退款並公開致歉。