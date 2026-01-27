《中年好聲音》參賽者林俊一非禮未成年男童及襲擊罪成 判囚43個月
林俊一利用導師身份5年間性侵7名學生
據案情披露，林俊一於2008年至2023年間，分別在長沙灣順利商業大廈、葵涌豪華工業大廈及長沙灣昌發大廈等地點，對跟他學習歌唱或形象指導的學生進行性侵犯。暫委法官鍾偉強在判刑時嚴厲譴責林俊一藉音樂老師身份非禮各人，指出7名受害人均是他的學生，行為極其卑鄙。法官特別指出，林俊一犯案時間長達5年，涉及7名不同事主，反映他並非一時衝動犯案，而是有計劃地利用師生關係滿足個人慾念。
15歲男童遭脫褲非禮 疑犯稱「想成名被性侵是普遍的」
案件中最令人震驚的是涉及一名15歲男童的情節。據案情顯示，林俊一要求這名未成年事主除褲讓他觀察，隨後拉下事主褲子進行非禮。更令人髮指的是，在另一次課堂中，林俊一再次非禮該名男童，並對他說出「假若你想成名，被性侵是普遍的」這種極其不當的言論。法官在判刑時特別強調，被告較年紀最細的受害人大22歲，加上對方未成年，罪行性質較為嚴重，必須從重處理。
3名受害人患創傷後壓力症 法官斥行為卑鄙
法官在判刑時透露，案中有3名事主因為林俊一的性侵行為而出現創傷後壓力症徵狀，顯示其犯罪行為對受害人造成嚴重的心理創傷。鍾偉強法官在判刑時嚴厲譴責林俊一違反誠信，利用音樂老師身份對學生進行性侵犯，破壞了師生之間的信任關係。雖然法官認同此案被告並非同類罪行中最嚴重的案例，但考慮到其利用職權地位犯案，行為卑鄙，且犯案時間跨度長，涉及多名受害人，因此必須判處相當刑期以示懲戒。
林俊一求情稱修讀神學準備結婚 獲減刑2個月
在求情階段，林俊一的代表律師透露，被告曾向社福機構提供廉價音樂課程，在還押期間進修神學並成為基督徒，現正計劃與女友結婚。然而，報告同時指出林俊一仍堅持有人說謊，對自己的罪行缺乏真正的悔意。法官考慮到被告的求情理由，最終酌情減刑2個月，判處43個月監禁。值得注意的是，林俊一原本被控17項猥褻侵犯罪及3項普通襲擊罪，但其中8項非禮及1項普通襲擊罪獲裁定罪脫或表證不成立。
網民震驚娛樂圈再爆醜聞 質疑選秀節目審查機制
消息傳出後，網民紛紛在社交平台表達震驚和憤怒。有網民留言「真係估唔到參加過《中年好聲音》嘅人會做出咁嘅事」，亦有人質疑「TVB係咪應該檢討下選手嘅背景審查」。不少網民對受害人表示同情，認為「啲學生信任老師先會俾佢咁樣對待，真係好可憐」。也有網民批評林俊一的求情理由，指「話要結婚就可以減刑？咁對受害人公平咩」，認為判刑過輕，未能反映罪行的嚴重性。
案件編號：DCCC234/2024