林俊傑女友七七現身警局報案 首度認愛引黑料 被爆係假富二代

林俊傑認愛網紅女友七七，早前女方就被狗仔直擊現身北京派出所報案，畫面曝光後瞬間衝上微博熱搜引發熱議。七七全身包緊緊僅露招牌瀏海，與助理手牽手進出警局後更到商場逛街，但身邊卻不見男友林俊傑陪同，讓狗仔忍不住嘲諷「你男朋友怎麼沒陪你」。這段首度公開的戀情本應甜蜜，卻因網上流言蜚語不斷，逼得七七要尋求法律途徑自保。