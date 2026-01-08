林俊傑女友七七現身警局報案 首度認愛引黑料 被爆係假富二代
七七現身派出所報案全程曝光
大陸狗仔「瓜田寒姐」1月7日在微博爆料，七七於1月5日晚間和助理一同現身北京市海淀區某派出所報案。雖然七七當天全身包緊緊，身穿黑色長羽絨外套，戴上黑色口罩僅露出一雙眼睛，但她的招牌整齊瀏海太有標誌性，仍被一眼認出。狗仔推測她是被近期的流言「逼到報案了」，從畫面中可以看到七七在離開派出所後，挽著助理的手一同進到商場逛街，但身邊卻不見男友林俊傑的身影。
狗仔嘲諷林俊傑沒陪女友報案
七七現身警局報案的消息曝光後，「瓜田寒姐」更不忘嘲諷林俊傑沒有陪伴女友，直言「話說，你男朋友林俊傑怎麼沒陪你」。這個細節也成為網民討論焦點，有人質疑林俊傑作為男友的責任感，也有人認為可能是為了避免更多關注才沒有同行。目前並未有任何相關人士針對七七報案事由做出回應，但這起事件已經一度衝上微博熱搜，引發外界對於她報案原因的各種揣測。
林俊傑首度認愛卻引來黑料風波
林俊傑在2025年12月29日於Instagram曬出七七與爸媽合照，間接認愛這位小他20歲的廣東網紅女友。這段戀情是林俊傑出道二十多年來首度公開認愛，而且還是與林俊傑一家人的合照，足以證明七七在林俊傑心中的地位，已經可以說是準備論及婚嫁的對象。然而認愛後女方身家就遭到起底，起初傳出七七家境相當富裕，繼承母親遺產的她名下坐擁多間豪宅，父親更被指為內地知名上市公司老闆。
七七被爆假富二代父親涉經濟案件
不過近期網路上開始出現黑料，指出七七其實是假富二代，爆料其父親疑涉經濟案件滯留海外。另外還有人指出，七七過往曾轉售林俊傑演唱會黃牛票牟利，甚至傳出她是靠關係上位等各種負面傳聞不斷。這些流言蜚語讓七七承受巨大壓力，相關傳聞目前都未被證實，但已經嚴重影響她的生活，難怪會讓七七忍無可忍，憤而上警局報案尋求法律途徑自保。
網民熱議七七報案真正原因
七七現身派出所報案的消息傳出後，網民紛紛討論她報案的真正事由。有人認為是因為網上惡意抹黑和造謠，讓她決定透過法律途徑維護自己的名譽。也有網民質疑這些黑料的真實性，認為可能是有組織的惡意攻擊。事實上，林俊傑早前也曾親自發文反擊這些刻意抹黑的組織人士，顯示這對情侶都深受網上流言困擾。目前七七報案的具體內容和後續發展仍有待觀察，但這起事件已經讓外界更加關注網絡霸凌和惡意造謠的問題。