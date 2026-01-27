林俊傑認愛網紅七七後首同框 零偽裝甜蜜睇戲被野生捕獲

新加坡歌王林俊傑去年底突然認愛網紅女友七七，震驚全城粉絲，而這對戀人近日被網友野生捕獲在新加坡電影院甜蜜睇戲，這是他們官宣後首度被拍到同框畫面。影片中兩人零偽裝坐在影廳內專心觀賞電影，林俊傑更沒有用帽子或口罩遮掩五官，大方展現戀愛狀態，足見感情相當穩定，完全不受外界輿論影響。