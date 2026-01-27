林俊傑認愛網紅七七後首同框 零偽裝甜蜜睇戲被野生捕獲
新加坡歌王林俊傑去年底突然認愛網紅女友七七，震驚全城粉絲，而這對戀人近日被網友野生捕獲在新加坡電影院甜蜜睇戲，這是他們官宣後首度被拍到同框畫面。影片中兩人零偽裝坐在影廳內專心觀賞電影，林俊傑更沒有用帽子或口罩遮掩五官，大方展現戀愛狀態，足見感情相當穩定，完全不受外界輿論影響。
林俊傑七七零偽裝睇戲 甜蜜互動引熱議
日前有網友在社交網分享一段影片，透露在新加坡某電影院偶遇這對情侶一起看電影。影片顯示林俊傑與女友七七坐在影廳內認真觀賞電影，雖然過程中兩人並無明顯互動，但能夠如此自然地一起出現，已經足夠證明他們感情甜蜜。更令人驚訝的是，林俊傑完全沒有刻意遮掩身份，以真面目示人，可見對這段感情相當有信心。
情侶檔參觀藝術展 疑似戴同款口罩放閃
除了電影院約會外，有網友更爆料指幾天前二人早已被目擊共同參觀新加坡藝術展。當時女友七七身穿黑色上衣配全白裙子，頂著劉海髮型，而林俊傑則穿著黑色皮外套，頭戴鴨舌帽及眼鏡。最引人注目的是，兩人還戴著疑似同款情侶口罩，形影不離的模樣完全就是熱戀中的情侶狀態，甜蜜指數爆燈。
網民大讚大方戀愛 盛讚感情穩定
這些約會畫面曝光後，立即引來網友熱烈討論。不少網民都大讚兩人的戀愛方式，留言表示「在一起真的是有點好嗑，這樣大大方方的戀愛真的很好，希望兩個人長長久久，甜甜蜜蜜呀」、「看來感情很穩定啊」。更有網友認為既然已經官宣，自然不怕被拍到，直言「這是官宣了所以也不怕被拍到了吧」，對兩人的坦蕩態度表示欣賞。
七七獲林俊傑家人認可 親密搭肩顯融洽
事實上，七七早已獲得林俊傑家人的青睞。林俊傑去年底在社群大方分享全家合照，慶祝媽媽的70歲大壽，其中女友七七就站在他媽媽旁邊，還親密將手搭在媽媽肩上，畫面溫馨和諧。從照片可見，七七與林俊傑家人相處相當融洽，已經完全融入這個家庭，可見這段感情得到家人全力支持。
林俊傑回應負面傳聞 呼籲遠離網絡內耗
然而，隨著戀情公開，外界也傳出不少負面消息和惡意揣測。面對這些聲音，林俊傑先前便直言生活遭到過度審視與刻意扭曲，在社交平台發文回應「願我們永遠不忘來時路，溫柔且善良。願我們都能學會遠離無謂的網絡內耗，守護內心的平靜與堅定」。這番話既是對外界的回應，也展現了他對這段感情的珍惜和保護。
圖片來源：微博、IG@jjlin、IG@annalisaqiqi資料或影片來源：原文刊於新假期