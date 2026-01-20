林俊傑遭前女友爆劈腿 親密合照時間線成關鍵證據 公司急發聲明回應

金曲歌王林俊傑才剛高調認愛小20歲中國網紅「七七」，豈料台灣演員曾聖媛（Mida）隨即以「前女友」身分跳出來開砲，怒嗆「真是受夠了劈腿仔官宣」，更爆出多張兩人親密合照，包括一同為林媽媽慶生的溫馨畫面。網上瘋傳的貼臉自拍照時間顯示為2023年3月，正值林俊傑與七七傳出緋聞前夕，令外界質疑這位天王級歌手是否一腳踏兩船，慘遭前女友公開「派帽」。