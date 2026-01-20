林俊傑遭前女友爆劈腿 親密合照時間線成關鍵證據 公司急發聲明回應
曾聖媛連發嘔吐表情怒轟劈腿仔 親密合照時間線成關鍵證據
曾聖媛在林俊傑公開戀情後情緒激動，在社群平台連發6個嘔吐表情符號，痛批「為什麼受傷的人總是真誠的人」。更令人震驚的是，微博隨即瘋傳多張兩人的親密合照，其中一張標註拍攝時間為2023年3月22日、地點在台北內湖的貼臉自拍最為關鍵。照片中兩人面帶笑容緊貼合照，氣氛甜蜜，完全不像普通朋友關係。網友更挖出2019年曾聖媛陪同林俊傑參加林母生日宴的照片，兩人緊靠站立，背景的蛋糕與裝飾布置與林俊傑過往公開的家庭慶生照高度一致，顯示她早已融入林家生活圈。
林俊傑曾警告前女友「爆料就沒男人要妳」 網友轟PUA高手
更爆炸的是，曾聖媛透露林俊傑曾對她說出「如果妳去爆料，妳看還有哪個男的會要妳」等威脅性言語，這番話被網友解讀為典型的情感操控手段。她更按讚了網友將林俊傑形容為「虛偽」、「PUA高手」的評論，進一步加深外界對這位金曲歌王的質疑聲浪。根據網友統整的資訊，曾聖媛與林俊傑的互動紀錄可追溯至2018年，當時林俊傑疑似以「Timekeeper」化名在直播平台支持她，而曾聖媛的社交平台當時也只追蹤了林俊傑一位歌手，兩人關係明顯非比尋常。外傳林俊傑與七七是在2023年底經張鈞甯介紹相識，2024年中開始交往，若曾聖媛所言屬實，兩段關係的時間軸確實存在重疊疑慮。
經紀公司火速發聲明否認戀情 強調僅是平台朋友關係
面對排山倒海的質疑聲浪，林俊傑所屬經紀公司火速發出聲明，全面否認相關指控，強調林俊傑與曾聖媛僅是「平台介紹認識的朋友」，從未有過戀愛關係。聲明中也澄清，網傳2019年的合照實際拍攝時間為2023年3月，並重申林俊傑與七七是在2024年中旬才正式交往，不存在感情重疊的情況。然而這份聲明並未平息外界質疑，反而讓網友更加好奇為何「普通朋友」會如此親密，甚至多次出席林家私人聚會。林俊傑本人則未親自回應，但他曾在2025年12月31日發表長文，提到自己遭遇「有預謀、有組織的抹黑」，呼籲外界「不必困在別人杜撰的劇本裡」，疑似間接澄清戀情爭議。
網民熱議林媽媽成打卡景點 質疑每任女友都要過關
這起風波在網上引發熱烈討論，網友紛紛留言「為什麼每任女友都陪林媽媽慶生」、「林媽媽是什麼打卡景點嗎」等調侃言論。有網民直言「如果只是朋友關係，為什麼要帶去見家長」、「這種親密程度明顯超越友誼界線」。也有人質疑林俊傑的感情處理方式，認為「44歲的人了還搞這種曖昧關係很不成熟」。支持林俊傑的粉絲則認為曾聖媛是在炒作，「分手了還要出來搞事，很沒品」。這起羅生門事件讓林俊傑首度公開的戀情蒙上陰影，雙方各執一詞，究竟真相為何恐怕只有當事人才知道，後續發展仍有待觀察。