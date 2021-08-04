林俊傑捲入吳亦凡桃色風波再澄清 網友：佢仲勁過陳冠希啦！ 阮民安妻曾自爆被林姓亞洲天王約上房

吳亦凡因桃色風波事件而被北京警方拘留，隨後，微博網上竟一度傳出，除吳亦凡外，就連林俊傑、潘瑋柏都有份參與「選妃潛規則」，消息傳出後即震驚內地娛樂圈；事後，林俊傑、潘瑋柏在各自的微博上先後發出聲明，並指消息毫無理據。之不過有不少的網友卻指林俊傑才是真正的高手：「林俊傑從來都係大佬級存在，陳冠希都行埋一邊」！

編輯：東方新地｜圖片來源：林俊傑微博、連登討論區｜原文：新Monday