林俊傑捲入吳亦凡桃色風波再澄清 網友：佢仲勁過陳冠希啦！ 阮民安妻曾自爆被林姓亞洲天王約上房
編輯：東方新地｜圖片來源：林俊傑微博、連登討論區｜原文：新Monday
吳亦凡桃色風波牽連甚廣 內地網傳林俊傑、潘瑋柏都有份？工作室急澄清
當吳亦凡被中國警方拘捕後，微博網上竟一度傳出，除吳亦凡外，就連林俊傑、潘瑋柏都有份參與「選妃潛規則」，消息傳出後即震驚內地娛樂圈。
當消息傳出後，林俊傑、潘瑋柏均透過所屬的工作室在8月1日，即作出回應，並指消息毫無理據：「網絡並非法外之地，每個人都要為自己的言論負責。針對網絡上對潘瑋柏先生的一切不實言論，我們將堅決維權，並追責到底。」
林俊傑工作室再發聲明列6點撇關係：不姑息造謠者
林俊傑突然被捲入吳亦凡桃色風波，即使發出聲明，網上傳聞依然不斷，有見及此，林俊傑工作室在2/8再發聲明，並列出約28位造謠者名單：「林俊傑先生從未實施過前述網路謠言所傳的違法行為，前述網路謠言係對林俊傑先生的惡意詆毀，已涉嫌構成誹謗。」
內地網友繼續惡搞無懼被控
自林俊傑發出聲明後，有不少內地網友繼續依然惡搞，甚至將名字改為「吳亦凡」，並稱：「牢房很大」、「小林啊你來吧，這裡飯香的很」、「俊杰哥，你看這個牢房他又大又寬」。
林俊傑才是真正的「約炮高手」？！
香港方面，有網友就在連登討論區發出以「網上瘋傳！吳亦凡供出了林俊傑 潘瑋泊」為題的帖文，當中有不少網友都直指林俊傑是真正的「約炮高手」：「JJ唔意外啦，不過佢一向掩飾得好」、「行走的usb」、「JJ玩得仲癲過所有人啦，比人爆晒周圍約炮，但都好似煲唔起D新聞咁」、「好多桃色有佢份 但次次都甩身」、「JJ都唔係秘密啦，醒在人地唔係玩迷姦，而係光明正大。」
林俊傑緋聞多不勝數 Tommy老婆都曾被邀約？
林俊傑出道以來，曾傳出多次緋聞，2011年又被媒體拍到與「靚模」陳立泠看電影；2012年又被拍到與吳佳真外出吃飯；2014年又曾與台灣演員高宇蓁傳出緋聞；在2015年時，林俊傑被媒體影到與21歲大學生約會，該名女生指他們是透過通訊軟件所認識；翌年，林俊傑曾與女團Weather Girls成員林采薇（Yumi）傳出緋聞，不過林俊傑對以上緋聞一一否認。
而在2015年元旦林俊傑正舉行簽唱會，饒舌歌手陳彥衡突然走上台打他，雖然事後陳彥衡作出道歉，但表明自己沒後悔打他一拳，並稱：「我有一女生朋友，被他玩弄、騷擾，讓她懷孕以後對她不理不睬，搞大他的肚子後給錢就想了事，表面上卻裝得很純情！」
在兩年前，阮民安（Tommy）曾在個人社交平台上，指太太張倚雯（Eva）於同年9月被一名「紅遍全亞洲，形象極好嘅天王巨星」約到酒店房內見面，帖文一出後，不少網友都紛紛向Tommy查問，並從阮民安上傳的對話截圖上尋找出天王巨星是何人，當時已有不少網民推斷這位天王巨星為林俊傑，因從對話截圖中發現用戶名疑似「jjlin」，頭像又與林俊傑相似；翌日阮民安再發文：「您哋做朋友，ok！但再過火位嘅行為，就諗都唔應該去諗！知道嗎？林先生！」直接指出這位天王巨星姓「林」，更令各網民更深信是林俊傑，與此同時，對話中地點被阮民安遮去，但有網民認為地點是「LA」，又巧合地林俊傑於9月在「LA」逗留近半個月。
林俊傑家庭背景富裕
據知，林俊傑的家景富裕，爺爺是開航運公司，爸爸則是新加坡電信集團的股東，現已退休，而媽媽是石油公司亞太區負責人。