44歲林俊傑自爆患心臟病台上痛到彎腰 哽咽一句話讓10萬歌迷淚崩
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華語樂壇天王44歲的林俊傑（JJ Lin）在今年5月於香港啟德主場館舉行的演唱會後，不久前飛往北京鳥巢進行為期三周、共九場的世界巡迴演唱會。在巡演的最後一晚，林俊傑在超過十萬名觀眾面前透露了自己罹患心臟病的噩耗，並感慨地說出了自己的擔憂：「生命的沙漏加速著，我還能唱多久。」這番話讓在場的歌迷感到非常擔心。
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台上突然劇痛彎腰 林俊傑仍堅持完成演出
有歌迷目擊，林俊傑在演唱經典歌曲《交換餘生》時，疑似心臟突然疼痛，整個人痛到彎腰，臉上露出痛苦的表情。但即使在這種情況下，他仍然咬牙堅持，等到氣息回穩後才繼續唱歌。此外，有細心的歌迷還注意到，林俊傑近期右手常佩戴的疑似是健康監測手環，相信是用來追蹤心率變化。
林俊傑健康狀況亮紅燈
林俊傑透露，他在2024年4月發現心臟出現問題，從此依賴藥物來維持健康。他坦言生命的無常讓他感到震驚：「這個消息真的讓我震住，從來沒有想過這種事會發生在自己身上，在那一刻我第一次覺得，生命的沙漏加速了，我還能唱多久，這個問號，突然變得好真實。」
林媽媽心疼兒子 全程陪伴顯母愛
而林俊傑的母親因為擔心兒子的身體狀況，特地在北京巡演第二周開始全程陪伴在側。林俊傑也在台上表達了對家人和團隊的感謝，強調即使面對健康挑戰，「就算心跳亂了節奏，我還是會繼續努力。」
經理人公司回應 承諾安排充分休息
林俊傑表示，他的巡演吸引了來自世界各地的歌迷，他希望自己和團隊的努力能夠對得起每一位支持他的歌迷。儘管有時會遭遇批評，但他選擇以一笑置之。針對林俊傑的健康狀況，他的經理人公司表示，林俊傑一直有定期接受醫生檢查，並計劃在巡演結束後安排更多休息時間，以便好好養身體。
圖片來源：微博@林俊傑、小紅書截圖資料或影片來源：原文刊於新假期