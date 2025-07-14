44歲林俊傑自爆患心臟病台上痛到彎腰 哽咽一句話讓10萬歌迷淚崩

華語樂壇天王44歲的林俊傑（JJ Lin）在今年5月於香港啟德主場館舉行的演唱會後，不久前飛往北京鳥巢進行為期三周、共九場的世界巡迴演唱會。在巡演的最後一晚，林俊傑在超過十萬名觀眾面前透露了自己罹患心臟病的噩耗，並感慨地說出了自己的擔憂：「生命的沙漏加速著，我還能唱多久。」這番話讓在場的歌迷感到非常擔心。