林俊傑桃色醜聞未斷尾 女粉絲再出聊天紀錄證關係：現在你欠我的

早前林俊傑JJ被一位微博網友「C-peaceful-and-quiet1011｣出Post公開「有關係」，更提供了多項「證據」包括聊天紀錄截圖及對話錄音，而且內容露骨，不禁令外界揣測繼王力宏之後「又多一位失德藝人被曝光」。直至近日，該民網民繼續發功，一連四日出Post聲討JJ，目的就是要求一句道歉。