林俊傑桃色醜聞未斷尾 女粉絲再出聊天紀錄證關係：現在你欠我的
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_productions、批踢踢實業坊截圖、JFJProductions微博圖片
一連四日聲討林俊傑
微博網友「C-peaceful-and-quiet1011｣的出Post手法與近日紅透整個華人娛樂圈的李靚蕾手法非常相似，同樣以圖片的形式發布千字文講感受，再配以相關的聊天紀錄截圖，證明自己與林俊傑「關係不淺」，例如JJ會問她「有吃醋嗎」、「我一點都沒有要跟你玩的意思」，以及各種互相安慰的對話等，態度甚是親匿。
要求林俊傑道歉
「C-peaceful-and-quiet1011」的長文內容主要是強調自己與林俊傑的親密關係兼被玩弄感情，並帶出近日因為狙擊林俊傑而受到好多恐嚇威脅：「我不怕那些惡毒誹謗的語言和死亡威脅，我能很冷靜的告訴你林俊傑，你那些無稽之談對我的負面越多，反而適得其反，對你更加不是一個好事，其實你也很清楚原因，我就點到為止了。」而說到底，該名網民要求的並非清算林俊傑，亦非要求林俊傑重拾舊愛，反而很清楚表明：「現在你欠我的這個最在意的道歉，希望過了這個風口浪尖，你能做一次真正的男子氣概的男人，可以紳士禮貌的還給我。」
以下是該網友提供的部份聊天截圖：
睇返該名網民的「舉報過程」：
林俊傑錄音：想到你房「聊聊天」
女網友在踏入2022年的凌晨，立即公開一段音訊錄音，並表示當中的男聲就是林俊傑，而錄音內容是男方想到女方的房間「聊聊天」：「你要注意安全。我在16樓，你是不是不方便離開你的房間？那我過去找你聊聊天吧。」內容曖昧，難免令人覺得「聊天」其實另有所指。
暗示林俊傑是「渣男」
隨錄音片段，女網友同時以長文提到林俊傑的約炮行為，並強調自己已認清現實，遠離渣男：「戀愛分手的故事，是一個男的同時可以這里約炮，那裡談情，這里叫不要消失，那邊繼續交往……我想我也被你影響到，其實現在的戀愛觀念都被你搞模糊了！原來這叫個就叫做『自由戀愛』。就是你說的現在還不想被束縛，但你絕對不會騙我不會傷害我，還說讓我等五年……林俊傑先生，現在看來你不只是對我一個女生這麼溫柔溫暖關心。應該是說我在我和你這段情感里，我學到的不是前面那些愛情大道理！而是認清現實！遠離渣男！無情一點並沒有錯！過分的善良只會傷害自己 ！林俊傑先生！再也不見！」
雖然女網友已經動用了錄音，且她的長文篇幅、字數、更新頻率比李靚蕾有過之而無不及，但外界普遍仍認為她是妄想者，因為由始至終都好像是她單方面在哭鬧訴苦，又拿不出什麼實質、強而有力的證據證明林俊傑與她的關係，又指所謂林俊傑音訊錄音不過是單單幾句短句，實在很易造假。即使是真，內容充其量有些引人暇想，說不上就是玩弄感情、約炮的證據。難怪林俊傑一方，一早已拋出狠話：「若有人掌握林俊傑先生涉及違法的證據，請向有關部門進行檢舉。」就是睇死對方得個講字。
與林俊傑露骨對話截圖
該網友較早前曾Post出對話截圖，當中可見對方署名為JJ，內容直接了當提到林俊傑把她當玩具：「我現在覺得我比白痴更白痴！我太不舒服了！我為何現在還會被你騙，我的生活很簡單！我不適合當你的靈感，也不適合當你的女伴玩具！你那麼多女人，怎麼偏要找我玩！就是我比較安全嘛，我一定不會害你嘛。」嚇得疑似林俊傑回覆：「你可以冷靜嗎？我一點都沒有要跟你玩的意思。」
截圖中，更有疑似林俊傑向女方報到，表示自己剛到拉斯維加斯，但遭對方揶揄：「不要亂賭錢喔！不要喝酒喔！快點多去看看美女，玩得盡興。」疑似林俊傑竟回應：「哈哈，你有吃醋嗎？」
女粉絲警告：想把一切公諸於世
該網友除了貼出與疑似林俊傑的對話截圖，更不時貼出千字文，內容大致提及林俊傑一直玩失蹤，直到她把二人的事上崗上線，林俊傑的助理才破天荒接電話。她又指，二人的事希望私下解決，但無可奈何下只能透過微博才聯絡得到林俊傑，但男方卻把事情交給了公關團隊，令事件再度往複雜方向發展。
最後，該網友語帶警告：「如果兩天內你們依舊是這種『公關應付』的狀態來對待我們的私事，那我不想再忍受了，我想把由始至終我們所有的一切來龍去脈都寫出來，並解答網友們比較關心以及重複詢問的問題。」
對於是次指向林俊傑的桃色緋聞，雖然有為數不少的網民擔定凳仔食花生，但亦有人指：「有證據就拿出來。」「蕾神不是那麼易模仿的。」「其實那些所謂對話截圖很易造假。」
林俊傑隨時成下一位失德藝人？
該網友在其微博的帖文中直接標記點名林俊傑，並寫下：「朋友點醒了我，在成年人的世界裡，一直沉默、冷處理，是最不好的做法。」又提到：「有我的責任失誤，錯信一個人，苦了大家。」總之，字裡行間處處都充滿了成年人才讀得懂的曖昧，從而令人諸多遐想，但又只能遐想，因為該網友並沒有提供任何證據，可能只是乘最近王力宏「桃色醜聞」、「失德藝人」的機會蹭熱度。
林俊傑發聲明示意有證據就攞出嚟
至於林俊傑方面，對於網友的點名帖文很快作出回應，12月22日已透過公司JFJ Productions發聲明，明言「對於別有用心的抹黑造謠及其傳謠的侵權行為不予以回應」，「並不意味著相關謠言所捏造虛構的內容是真的」。又向該名網友拋出狠話，示意有證據就拿出來。
網質疑林俊傑製造話題救王力宏
對於繼王力宏與李靚蕾之後，林俊傑有可能成為新桃色醜聞的主角，不少網民曾覺得眼下什麼證據都沒有，林俊傑就急急腳衝出來發聲明，很有此地無銀、不打自招的意味，因此紛紛留言準備食花生：「是番外篇嗎？」「又要捱夜了嗎？」「要擔定凳仔。」「我想看到血流成河。」可惜至今女網友一直令人失望，一點見得人的證據都沒有。
另一邊廂，亦有部分網民指林俊傑咁小事就跳出來發聲明搞大件事，留言質疑：「宏宏的救星出現了。」認為林俊傑想帶風向轉移外界眼球，為王力宏與李靚蕾事件降溫。
常見問題：
問：林俊傑被卷入桃色風波，女網友公開了什麼新證據？
答：該女網友在踏入2022年的凌晨公開了一段音訊錄音，並表示當中的…詳情請看。
問：林俊傑對事件有任何回應嗎？
答：林俊傑於早前已透過公司發出聲明，明言「對於別有用心的抺黑造謠及其…詳情請看。