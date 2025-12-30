林俊傑突貼全家福認愛小20歲網紅 出道22年首度放閃 富貴女方被質疑懷孕
林俊傑罕見曬一家四口合照認愛網紅女友
林俊傑在Instagram上分享了一張珍貴的家庭合照，照片中可見他與女友七七、母親以及另一位家人溫馨聚餐慶生的畫面。這是他出道22年來首度如此高調展示感情生活，過往一向對私生活守口如瓶的JJ，今次主動曬出與女友的合照，可見對這段感情的重視程度。照片中的七七看起來相當自然融入林家，與JJ母親的互動也顯得十分親密，令人猜測兩人關係已經相當穩定，甚至可能已經見過雙方家長。
網民熱議婚訊傳聞好事將近
林俊傑突然公開認愛的舉動立刻在網上引發熱烈討論，不少網民都在留言區送上祝福。有粉絲留言「終於等到JJ公開戀情了，祝福你們！」、「看起來很幸福，希望能早日聽到好消息」。更有網民直接猜測「這是要宣布婚訊的節奏嗎？」、「一家四口的合照已經很說明問題了」。考慮到林俊傑已經44歲，加上今次如此高調的公開方式，不少人都認為兩人的關係已經相當穩定，婚訊可能不遠了。
女方被質疑懷孕 公司即回應
女方被眼尖網民發現腹部似乎微凸，質疑女方是否懷孕？JJ所屬公司回應澄清「沒有懷孕喔。」至於是否好事將近？經紀公司表示：「他現在過得很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」
小20歲網紅七七身份曝光引發關注
女主角七七本名Annalisa，是一名來自廣東的網紅，年僅24歲的她比林俊傑小了整整20歲。兩人的戀情早在今年2月已被媒體爆出，當時多次被目擊約會，甚至在洛杉磯穿著情侶裝同框出現，但林俊傑當時僅透過經紀公司低調回應「重心放在音樂上」，既不承認也不否認。近半年來，網友頻頻拍到林俊傑與這名長髮女子出遊的照片，七七的身份也隨之曝光，但兩人一直保持低調，直到今次JJ主動公開才正式確認戀情。
林俊傑過往感情史回顧引發對比
回顧林俊傑的感情史，他過往一向對私生活極為低調，唯一曾公開承認的戀情是與女模陳立冷（莉莉安）的一段情，但這段關係僅維持了9個月便宣告分手。相比之下，今次與七七的戀情不但持續時間更長，更是首度主動在社交平台公開，可見JJ對這段感情的認真態度。44歲的他選擇在事業巔峰期公開戀情，也顯示出對感情的成熟態度和對未來的規劃，令不少粉絲都為他感到高興。
43歲林俊傑細20歲新女友疑似曝光
據悉，林俊傑的新歡「七七」擁有超過20萬的Instagram粉絲，顏值爆燈，有網民大讚七七外貌靚到似AI，吸引了大量關注。據知，林俊傑和七七的是在一次由共同朋友安排的聚會上認識，之後七七不僅出現在林俊傑的演唱會前排，還與他的好友一起出遊。
「七七」捽鼻力證唔係AI樣
「七七」是美籍華裔廣東人，做網紅之餘又係模特兒，佢IG有唔少高質福利，例如泳照、學生水手服、cosplay造型靚相，亦曾在IG曾經拍片捽鼻力證「唔係AI樣」！
粉絲反應兩極：父女戀也不行嗎
網絡上有粉絲發出萬字長文宣稱要退粉，顯示出對這段戀情的不滿，不過亦有粉絲留言支持：「早戀不行，父女戀也不行嗎」、「43了還不讓人家談戀愛有點過分了吧」。
林俊傑經紀人作出回應
面對這波戀愛傳聞，林俊傑的經紀人做出回應：「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應，JJ的生活中心還是放在音樂事業上，謝謝大家的關心！」這是經紀人對於目前狀況的官方立場。此外，經紀人還提到林俊傑目前正在養病，希望能夠盡快恢復健康。這樣的回應雖然沒有直接否認戀情的存在，但也沒有給出任何確切的證實，讓外界對於真相仍存有諸多猜測。