林俊傑突貼全家福認愛小20歲網紅 出道22年首度放閃 富貴女方被質疑懷孕

44歲金曲歌王林俊傑突然在社交平台曬出一家四口合照，無預警公開認愛小他20歲的廣東網紅「七七」，震撼全網！這位出道22年來感情一向低調的天王級歌手，竟然選擇在2024年最後幾天高調放閃，更是首度在IG曬出與女友為母親慶生的溫馨畫面，等於間接證實戀情。消息一出立刻引爆網民熱議，粉絲在送上祝福的同時，也紛紛猜測兩人是否好事將近。