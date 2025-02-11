43歲林俊傑細20歲新女友疑似曝光 粉絲反應兩極：父女戀也不行嗎
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近日，43歲金曲歌王林俊傑的新歡IG疑似曝光，有傳林俊傑新歡比他年輕20歲，在社交平台上坐擁20萬粉絲的廣東網紅「七七」（Annalisa），緋聞曝光後引來了不少爭議…
43歲林俊傑細20歲新女友疑似曝光
據悉，林俊傑的新歡「七七」擁有超過20萬的Instagram粉絲，顏值爆燈，有網民大讚七七外貌靚到似AI，吸引了大量關注。據知，林俊傑和七七的是在一次由共同朋友安排的聚會上認識，之後七七不僅出現在林俊傑的演唱會前排，還與他的好友一起出遊。
粉絲反應兩極：父女戀也不行嗎
網絡上有粉絲發出萬字長文宣稱要退粉，顯示出對這段戀情的不滿，不過亦有粉絲留言支持：「早戀不行，父女戀也不行嗎」、「43了還不讓人家談戀愛有點過分了吧」。
林俊傑經紀人作出回應
面對這波戀愛傳聞，林俊傑的經紀人在今日做出回應：「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應，JJ的生活中心還是放在音樂事業上，謝謝大家的關心！」這是經紀人對於目前狀況的官方立場。此外，經紀人還提到林俊傑目前正在養病，希望能夠盡快恢復健康。這樣的回應雖然沒有直接否認戀情的存在，但也沒有給出任何確切的證實，讓外界對於真相仍存有諸多猜測。
圖片來源：IG@jjlin、IG@annalisaqiqi資料或影片來源：原文刊於新假期