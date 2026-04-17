正義女神｜林俊其丘梓謙HeHe情引熱議？主角澄清：係真兄弟！自製BL片勁爆笑
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《正義女神》中林俊其與丘梓謙（蔥頭）的連環親密互動，因對望眼神滲出濃濃愛意，竟引發網民熱議為BL情！對此林俊其火速親自解畫，更自爆二人戲外有超狂互動，默契十足，究竟他們私下關係如何？
林俊其丘梓謙戲內互動親密 滲濃濃愛意惹揣測
在昨晚（16日）的劇情中，林俊其與丘梓謙的兄弟情成為焦點，由於二人不但事事為對方著想，而且劇中多場打鬧場面及對望的眼神，更被觀眾指滲透出濃濃愛意，意外引發網民揣測二人劇中關係是否超越兄弟情，掀起一陣「BL」疑雲，討論度極高。
林俊其火速澄清非BL情：我哋係真兄弟！
對於戲內關係引發熱議，林俊其受訪時笑著澄清，強調兩人是百分百的兄弟情：「澄清番我哋呢段關係唔係 BL，而係真兄弟情！」他更分享與蔥頭合作的趣事，指兩人雖然合作不多，但每次都充滿火花：「我哋兩個屋企嗰啲場口，係一日裏面拍晒，放飯嗰陣我哋傾吓下一場戲點拍，我突然掉咗一句對白出嚟，佢就好自然咁接咗，因為大家都覺得呢個演繹方式幾舒服，就即刻飯都唔食去搵導演商量，亦因為咁，我同蔥頭有咗個默契喺度。」
林俊其丘梓謙戲外默契十足 自製搞笑片玩轉小紅書
兩人的默契不止於片場，林俊其日前更在小紅書上載了一條與蔥頭合拍的搞笑短片，創意十足。影片開頭兩人煞有介事地說：「今日教大家咩叫不打不相識」，隨即播出二人在《反黑英雄》中打個你死我活的畫面，接著畫風一轉，以《正義女神》中「信任」為主題，配上韓劇《來自星星的你》主題曲《My Destiny》的浪漫音樂，剪輯了大量劇中溫馨互動，爆笑效果十足。
網民笑爆留言：打情罵俏打嗎？
該創意短片引來大批網民留言，紛紛大讚兩人戲內戲外都火花四濺。有網民直接引用劇中對白笑言：「這個不打不相識的『打』是打情罵俏的『打』嗎？」其他網民亦笑爆：「官方逼死同人！呢條片剪得好有心，笑死！」、「兩個人都好玩得，戲內戲外都咁有火花！」、「求下你哋再合作啦，真兄弟定BL都照單全收！」、「My Destiny首BGM一出我笑到噴水！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期