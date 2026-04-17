正義女神｜林俊其險被飛出自爆唔專業！遭監製勒令減肥 激減10磅保住角色
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《正義女神》男星林俊其驚傳因身型問題險被踢出劇組！他近日受訪時直認不諱，更罕有自責不夠專業，全因監製一句話，令他決心在短時間內激減十磅，保住角色。究竟當時發生了甚麼事？
林俊其驚爆險被飛出劇組 全因開拍前身型走樣
近日有傳聞指，林俊其在接拍《正義女神》前，曾因身材管理不善而險些被換角。對此，林俊其在接受訪問時大方承認，直言拍攝前的確因為疏於管理而肥了不少，身型未達劇組要求，一度面臨被飛出劇組的危機，情況相當驚險。
林俊其自責唔專業獲監製勒令減肥：唔想令任何人失望
林俊其坦言，當時監製（佳導）等人開拍前有向他下達「減肥令」，他也因此事而深深自責，認為自己不夠專業。他憶述當時的心情：「作為一個演員同埋藝人，咁樣係唔專業嘅，所以就把握住呢次嘅機會好認真咁減，唔想令任何人失望。」為了不辜負劇組的期望，他下定決心要在短時間內減重，以最佳狀態投入拍攝。
林俊其火速激減十磅至今Keep弗 說到做到獲激讚
在強大的決心驅使下，林俊其最終成功在短時間內減掉十磅肥肉，順利入組拍攝，並將弗爆狀態一直保持至今，其敬業精神和毅力令人佩服，果然說到做到。他亦憑藉這次機會，向外界證明了自己作為演員的專業態度。
網民一面倒力撐林俊其：肯認肯改好專業！
事件曝光後，網民不但沒有批評，反而一面倒力撐林俊其，大讚他勇於承認的態度。不少網民留言表示欣賞：「肯承認自己錯仲要改到，呢啲先係專業演員！」、「好欣賞佢嘅態度，知錯能改，仲要keep到而家！」、「短時間減十磅好辛苦，佢真係為個角色付出好多。」、「希望TVB多啲機會俾呢啲咁有決心嘅演員。」、「怪唔之得喺劇入面咁弗，原來背後有咁嘅故事！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期